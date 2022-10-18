https://sputniknews.com.tr/20221018/rusyada-savas-ucaginin-yerlesim-yerine-dusmesi-sonucu-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-13e-yukseldi-1062432095.html

Rusya'da savaş uçağının yerleşim yerine düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi

Rusya'da savaş uçağının yerleşim yerine düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi

Rusya Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre eğitim uçuşu yapmak üzere kalkış yapan bir Su-34 uçağının yükseldiği sırada kaza geçirerek yerleşim alanına... 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T08:02+0300

2022-10-18T08:02+0300

2022-10-18T08:03+0300

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Rusya Sağlık Bakanı Alexey Kuznetsov, Yeysk şehrinde meydana gelen uçak kazasına ilişkin açıklama yaptı.Dün akşam saatlerinde kalkış sırasında motorlardan birinin alev alması nedeniyle düşen uçak, bir binaya çarpmış ve uçak yakıtının alev almasıyla yangına sebep olmuştu.Kuznetsov, "Acil Durumlar Bakanlığına göre enkazın kaldırılma işlemi tamamlandı. Olay yerinde cesetlere ulaşıldı. Sabah 6 itibarıyla kazada ölen kişi sayısı, 3'ü çocuk 13 kişi oldu. 19 kişi ise yaralandı" dedi.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, çıkan yangından 68 kişinin kurtarıldığını, arama kurtarma çalışmaları kapsamında olay yerinden tahliye edilenlerin sayısının 360 olduğunu belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221017/rusya-savunma-bakanligi-egitim-ucusu-yapmak-uzere-havalanan-su-34-ucagi-yukseldigi-sirada-dustu-1062415769.html

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