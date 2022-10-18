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https://sputniknews.com.tr/20221018/rusyada-savas-ucaginin-yerlesim-yerine-dusmesi-sonucu-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-13e-yukseldi-1062432095.html
Rusya'da savaş uçağının yerleşim yerine düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi
Rusya'da savaş uçağının yerleşim yerine düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi
Rusya Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre eğitim uçuşu yapmak üzere kalkış yapan bir Su-34 uçağının yükseldiği sırada kaza geçirerek yerleşim alanına... 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T08:02+0300
2022-10-18T08:03+0300
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rusya
uçak
uçak kazası
yangın
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Rusya Sağlık Bakanı Alexey Kuznetsov, Yeysk şehrinde meydana gelen uçak kazasına ilişkin açıklama yaptı.Dün akşam saatlerinde kalkış sırasında motorlardan birinin alev alması nedeniyle düşen uçak, bir binaya çarpmış ve uçak yakıtının alev almasıyla yangına sebep olmuştu.Kuznetsov, "Acil Durumlar Bakanlığına göre enkazın kaldırılma işlemi tamamlandı. Olay yerinde cesetlere ulaşıldı. Sabah 6 itibarıyla kazada ölen kişi sayısı, 3'ü çocuk 13 kişi oldu. 19 kişi ise yaralandı" dedi.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, çıkan yangından 68 kişinin kurtarıldığını, arama kurtarma çalışmaları kapsamında olay yerinden tahliye edilenlerin sayısının 360 olduğunu belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221017/rusya-savunma-bakanligi-egitim-ucusu-yapmak-uzere-havalanan-su-34-ucagi-yukseldigi-sirada-dustu-1062415769.html
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rusya, uçak, uçak kazası, yangın

Rusya'da savaş uçağının yerleşim yerine düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi

08:02 18.10.2022 (güncellendi: 08:03 18.10.2022)
© Sputnik / Виталий Тимкив / Multimedya arşivine gidinRusya'nın Yeysk şehrinde uçak kazası
Rusya'nın Yeysk şehrinde uçak kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Rusya Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre eğitim uçuşu yapmak üzere kalkış yapan bir Su-34 uçağının yükseldiği sırada kaza geçirerek yerleşim alanına düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı.
Rusya Sağlık Bakanı Alexey Kuznetsov, Yeysk şehrinde meydana gelen uçak kazasına ilişkin açıklama yaptı.
Dün akşam saatlerinde kalkış sırasında motorlardan birinin alev alması nedeniyle düşen uçak, bir binaya çarpmış ve uçak yakıtının alev almasıyla yangına sebep olmuştu.
Kuznetsov, "Acil Durumlar Bakanlığına göre enkazın kaldırılma işlemi tamamlandı. Olay yerinde cesetlere ulaşıldı. Sabah 6 itibarıyla kazada ölen kişi sayısı, 3'ü çocuk 13 kişi oldu. 19 kişi ise yaralandı" dedi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, çıkan yangından 68 kişinin kurtarıldığını, arama kurtarma çalışmaları kapsamında olay yerinden tahliye edilenlerin sayısının 360 olduğunu belirtmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı: Eğitim uçuşu yapmak üzere havalanan Su-34 uçağı yükseldiği sırada düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
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Rusya Savunma Bakanlığı: Eğitim uçuşu yapmak üzere havalanan Su-34 uçağı yükseldiği sırada düştü
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