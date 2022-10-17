https://sputniknews.com.tr/20221017/rusya-savunma-bakanligi-egitim-ucusu-yapmak-uzere-havalanan-su-34-ucagi-yukseldigi-sirada-dustu-1062415769.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Eğitim uçuşu yapmak üzere havalanan Su-34 uçağı yükseldiği sırada düştü

Rusya Savunma Bakanlığı: Eğitim uçuşu yapmak üzere havalanan Su-34 uçağı yükseldiği sırada düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Güney Askeri Bölge askeri havalimanından eğitim uçuşu yapmak üzere kalkış yapan bir Su-34 uçağının yükseldiği sırada kaza geçirerek... 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T19:05+0300

2022-10-17T19:05+0300

2022-10-17T20:18+0300

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Bakanlığın kazaya ilişkin açıklamasında, “17 Ekim 2022 tarihinde Güney Askeri Bölgesi askeri havalimanından eğitim uçuşu yapmak üzere kalkış yapan bir Su-34 uçağı, irtifa kazanmaya çalışırken düştü” ifadelerine yer verildi.Uçağın Yeysk kentinin içinde düştüğüne dikkat çekilen açıklamada, kendilerini fırlatmayı başaran pilotların raporuna göre kalkış sırasında motorlardan birinin alev almasının uçağın düşmesine neden olduğu kaydedildi.Açıklamaya göre Su-34’ün konut bölgelerinden birinin içine düştüğü yerde uçaktaki yakıt tutuştu.Acil Durumlar Bakanlığı: Uçağın düştüğü konut binasının beş katında yangın çıktıRusya Acil Durumlar Bakanlığı Krasnodar Bölge İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre uçağın binanın avlu kısmına düşmesinden sonra 9 katlı binanın 1. İla 5. katlarında alevler yükseldi.Kurumun kazaya ilişkin açıklamasında, “Yangının alanı 2 bin metrekare. Ölü ve yaralılar ile ilgili bilgiler netleştiriliyor" ifadelerine yer verildi.‘Yangın çıkan 9 katlı binanın sakinlerine destek sağlanacak’Yeysk Bölgesi Başkanı Roman Bublik, askeri uçağın düşmesi sonucu alev alan 9 katlı binanın sakinlerine gerekli desteğin sağlanacağını bildirdi.Telegram kanalından paylaşımda bulunan Bublik, “Yeysk kentinde acil durum meydana geldi, 9 katlı bir bina yanıyor. Tüm servisler beklemeksizin yangın yerine gitti. Ben de acil durumun meydana geldiği yerdeyim, tüm servislerin çalışmasını koordine ediyorum. Bir yardım masası kuruluyor. Vatandaşlara gerekli her türlü destek sağlanacak. Olayın detayları belirleniyor. Hepinizi gelişmelerden haberdar edeceğim” ifadelerini kullandı.Putin’den Su-34 kazasının mağdurlarına destek sağlama talimatıKremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Su-34 kazasının mağdurlarına gerekli tüm desteğin sağlanması talimatını verdi. Putin, Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev’den, Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov’dan ve Sağlık Bakanı Mihail Muraşko’dan kaza mağdurlarına yardım etmek için kazanın meydana geldiği Yeysk kentine gitmelerini istedi.Rusya Soruşturma Komitesi ceza davası, Kuban Bölge Savcılığı inceleme başlattıRusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, “Rusya Soruşturma Komitesi Ana Askeri Soruşturma İdaresi, Su-34 uçağının Krasnodar bölgesindeki Yeysk kentine düşmesi üzerine ceza davası başlattı” ifadeleri yer aldı.Kuban Bölge Savcılığı ise, “Krasnodar Bölge Savcılığı organları, Yeysk kentinde meydana gelen uçak kazası gerçeğine ilişkin inceleme başlattı. Krasnodar Bölge Savcısı Sergey Tabelskiy, acil servislerin ve kolluk kuvvetlerinin faaliyetlerini koordine etmek için olay yerine gitti” açıklamasında bulundu.

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