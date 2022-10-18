https://sputniknews.com.tr/20221018/rusya-sorusturma-komitesi-yeyskteki-su-34-kazasinin-ana-nedeni-teknik-ariza-olabilir-1062452460.html

Rusya Soruşturma Komitesi: Yeysk'teki Su-34 kazasının ana nedeni teknik arıza olabilir

Rusya Soruşturma Komitesi: Yeysk'teki Su-34 kazasının ana nedeni teknik arıza olabilir

Rusya Soruşturma Komitesi, Krasnodar Bölgesi'nin Yeysk kentinde düşen Su-34 savaş uçağı kazasının ana nedeni olarak teknik arıza üzerinde durulduğunu açıkladı. 18.10.2022, Sputnik Türkiye

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Rusya Ceza Kanunu'nun uçuş ve uçuşa hazırlık kurallarının ihlaliyle ilgili 351. maddesi uyarınca kazayla ilgili ceza davası açıldığını kaydeden komite, "Şu anda soruşturma ekibi, uçağın düşmesinin ana nedeni olarak teknik arıza üzerinde duruyor" dedi.Kazadan önce uçaktan atlamayı başaran pilotların sorgusunun devam ettiğini belirten komite, kaza sonucunda 3'ü çocuk 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır 19 kişinin yaralandığını bildirdi.Yeysk kentinde 3 gün yas ilan edildiBu arada Krasnodar Bölge Valisi Venyamin Kondratyev, kaza nedeniyle Yeysk kentinde dünden itibaren 3 gün yas ilan edildiğini duyurdu.Dün akşam saatlerinde kalkış sırasında motorlardan birinin alev alması nedeniyle düşen uçak, bir binaya çarpmış ve uçak yakıtının alev almasıyla yangına sebep olmuştu.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, çıkan yangından 68 kişinin kurtarıldığını, arama kurtarma çalışmaları kapsamında olay yerinden tahliye edilenlerin sayısının 360 olduğunu belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221018/rusyada-savas-ucaginin-yerlesim-yerine-dusmesi-sonucu-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-13e-yukseldi-1062432095.html

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