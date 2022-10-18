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https://sputniknews.com.tr/20221018/rusya-sorusturma-komitesi-yeyskteki-su-34-kazasinin-ana-nedeni-teknik-ariza-olabilir-1062452460.html
Rusya Soruşturma Komitesi: Yeysk'teki Su-34 kazasının ana nedeni teknik arıza olabilir
Rusya Soruşturma Komitesi: Yeysk'teki Su-34 kazasının ana nedeni teknik arıza olabilir
Rusya Soruşturma Komitesi, Krasnodar Bölgesi'nin Yeysk kentinde düşen Su-34 savaş uçağı kazasının ana nedeni olarak teknik arıza üzerinde durulduğunu açıkladı. 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T15:52+0300
2022-10-18T15:53+0300
dünya
rusya
su-34
kaza
rusya soruşturma komitesi
yeysk
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Rusya Ceza Kanunu'nun uçuş ve uçuşa hazırlık kurallarının ihlaliyle ilgili 351. maddesi uyarınca kazayla ilgili ceza davası açıldığını kaydeden komite, "Şu anda soruşturma ekibi, uçağın düşmesinin ana nedeni olarak teknik arıza üzerinde duruyor" dedi.Kazadan önce uçaktan atlamayı başaran pilotların sorgusunun devam ettiğini belirten komite, kaza sonucunda 3'ü çocuk 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır 19 kişinin yaralandığını bildirdi.Yeysk kentinde 3 gün yas ilan edildiBu arada Krasnodar Bölge Valisi Venyamin Kondratyev, kaza nedeniyle Yeysk kentinde dünden itibaren 3 gün yas ilan edildiğini duyurdu.Dün akşam saatlerinde kalkış sırasında motorlardan birinin alev alması nedeniyle düşen uçak, bir binaya çarpmış ve uçak yakıtının alev almasıyla yangına sebep olmuştu.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, çıkan yangından 68 kişinin kurtarıldığını, arama kurtarma çalışmaları kapsamında olay yerinden tahliye edilenlerin sayısının 360 olduğunu belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221018/rusyada-savas-ucaginin-yerlesim-yerine-dusmesi-sonucu-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-13e-yukseldi-1062432095.html
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rusya, su-34, kaza, rusya soruşturma komitesi, yeysk
rusya, su-34, kaza, rusya soruşturma komitesi, yeysk

Rusya Soruşturma Komitesi: Yeysk'teki Su-34 kazasının ana nedeni teknik arıza olabilir

15:52 18.10.2022 (güncellendi: 15:53 18.10.2022)
© SputnikKrasnodar Bölgesi'nin Yeysk kentinde düşen Su-34 savaş uçağı
Krasnodar Bölgesi'nin Yeysk kentinde düşen Su-34 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
© Sputnik
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Rusya Soruşturma Komitesi, Krasnodar Bölgesi'nin Yeysk kentinde düşen Su-34 savaş uçağı kazasının ana nedeni olarak teknik arıza üzerinde durulduğunu açıkladı.
Rusya Ceza Kanunu'nun uçuş ve uçuşa hazırlık kurallarının ihlaliyle ilgili 351. maddesi uyarınca kazayla ilgili ceza davası açıldığını kaydeden komite, "Şu anda soruşturma ekibi, uçağın düşmesinin ana nedeni olarak teknik arıza üzerinde duruyor" dedi.
Kazadan önce uçaktan atlamayı başaran pilotların sorgusunun devam ettiğini belirten komite, kaza sonucunda 3'ü çocuk 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır 19 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yeysk kentinde 3 gün yas ilan edildi

Bu arada Krasnodar Bölge Valisi Venyamin Kondratyev, kaza nedeniyle Yeysk kentinde dünden itibaren 3 gün yas ilan edildiğini duyurdu.
Dün akşam saatlerinde kalkış sırasında motorlardan birinin alev alması nedeniyle düşen uçak, bir binaya çarpmış ve uçak yakıtının alev almasıyla yangına sebep olmuştu.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, çıkan yangından 68 kişinin kurtarıldığını, arama kurtarma çalışmaları kapsamında olay yerinden tahliye edilenlerin sayısının 360 olduğunu belirtmişti.
Rusya'nın Yeysk şehrinde uçak kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
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