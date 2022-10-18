https://sputniknews.com.tr/20221018/rusya-disisleri-kievi-nukleer-silahla-tehdit-etmedik-etmiyoruz-1062466214.html
Rusya Dışişleri: Kiev’i nükleer silahla tehdit etmedik, etmiyoruz
Rusya Dışişleri: Kiev’i nükleer silahla tehdit etmedik, etmiyoruz
BM Genel Kurulu Birinci Komitesi’nin toplantısındaki Rus heyetinin başkan yardımcısı Konstantin Vorontsov, Rusya’nın Kiev’i nükleer silahla daha önce de, şimdi... 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T22:41+0300
2022-10-18T22:41+0300
2022-10-18T23:19+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
rusya
konstantin vorontsov
ukrayna
kiev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056106976_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_7feebc790c232093627383e0958e3405.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Silah Kontrolü Dairesi Başkan Yardımcısı Konstantin Vorontsov, BM Genel Kurulu Birinci Komitesi’nin toplantısında Rusya'nın daha önce de, şimdi de Ukrayna'yı nükleer silahlarla tehdit etmediğini söyledi.Rus diplomat, "Bilindiği üzere Budapeşte Memorandumu Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olmayan bir devlet olarak Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na katılımıyla ilgili olarak kabul edildi. Memoranduma göre Rusya, Ukrayna'ya nükleer silah kullanmama veya nükleer silahları olmayan ülkelere karşı kullanmakla tehdit etmeme taahhüdünü yineledi. Bu yükümlülük her zaman tam olarak yerine getiriliyor” dedi ve şöyle devam etti:Vorontsov, “Kiev'in NATO ülkelerinin Rusya'ya karşı önleyici nükleer saldırılar gerekliliğine ilişkin son açıklamaları göz önüne alındığında, bu bir o kadar daha ve kesinlikle kabul edilemez” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221018/rus-ozel-operasyonunun-komutani-surovikin-ukrayna-ordusunun-gunluk-kayiplari-600-ila-1000-kisi-1062462668.html
rusya
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056106976_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_86c1b1ff39494189428d7d77a4a544fc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna krizi, rusya, konstantin vorontsov, ukrayna, kiev
ukrayna krizi, rusya, konstantin vorontsov, ukrayna, kiev
Rusya Dışişleri: Kiev’i nükleer silahla tehdit etmedik, etmiyoruz
22:41 18.10.2022 (güncellendi: 23:19 18.10.2022) Abone ol
BM Genel Kurulu Birinci Komitesi’nin toplantısındaki Rus heyetinin başkan yardımcısı Konstantin Vorontsov, Rusya’nın Kiev’i nükleer silahla daha önce de, şimdi de tehdit etmediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Silah Kontrolü Dairesi Başkan Yardımcısı Konstantin Vorontsov, BM Genel Kurulu Birinci Komitesi’nin toplantısında Rusya'nın daha önce de, şimdi de Ukrayna'yı nükleer silahlarla tehdit etmediğini söyledi.
Rus diplomat, "Bilindiği üzere Budapeşte Memorandumu Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olmayan bir devlet olarak Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na katılımıyla ilgili olarak kabul edildi. Memoranduma göre Rusya, Ukrayna'ya nükleer silah kullanmama veya nükleer silahları olmayan ülkelere karşı kullanmakla tehdit etmeme taahhüdünü yineledi. Bu yükümlülük her zaman tam olarak yerine getiriliyor” dedi ve şöyle devam etti:
“Rusya Ukrayna'yı nükleer silahlarla tehdit etmedi ve etmiyor. Aynı zamanda Kiev'in Ukrayna'nın nükleer olmayan statüsünü gözden geçirme olasılığına ilişkin açıklamaları ciddi endişe uyandırdı, zira bu Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması rejiminin aleyhine nükleer silah edinme girişimi anlamına gelecekti.”
Vorontsov, “Kiev'in NATO ülkelerinin Rusya'ya karşı önleyici nükleer saldırılar gerekliliğine ilişkin son açıklamaları göz önüne alındığında, bu bir o kadar daha ve kesinlikle kabul edilemez” vurgusunu yaptı.