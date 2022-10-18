https://sputniknews.com.tr/20221018/rusya-disisleri-kievi-nukleer-silahla-tehdit-etmedik-etmiyoruz-1062466214.html

Rusya Dışişleri: Kiev’i nükleer silahla tehdit etmedik, etmiyoruz

Rusya Dışişleri: Kiev’i nükleer silahla tehdit etmedik, etmiyoruz

BM Genel Kurulu Birinci Komitesi’nin toplantısındaki Rus heyetinin başkan yardımcısı Konstantin Vorontsov, Rusya’nın Kiev’i nükleer silahla daha önce de, şimdi... 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T22:41+0300

2022-10-18T22:41+0300

2022-10-18T23:19+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

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konstantin vorontsov

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Silah Kontrolü Dairesi Başkan Yardımcısı Konstantin Vorontsov, BM Genel Kurulu Birinci Komitesi’nin toplantısında Rusya'nın daha önce de, şimdi de Ukrayna'yı nükleer silahlarla tehdit etmediğini söyledi.Rus diplomat, "Bilindiği üzere Budapeşte Memorandumu Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olmayan bir devlet olarak Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na katılımıyla ilgili olarak kabul edildi. Memoranduma göre Rusya, Ukrayna'ya nükleer silah kullanmama veya nükleer silahları olmayan ülkelere karşı kullanmakla tehdit etmeme taahhüdünü yineledi. Bu yükümlülük her zaman tam olarak yerine getiriliyor” dedi ve şöyle devam etti:Vorontsov, “Kiev'in NATO ülkelerinin Rusya'ya karşı önleyici nükleer saldırılar gerekliliğine ilişkin son açıklamaları göz önüne alındığında, bu bir o kadar daha ve kesinlikle kabul edilemez” vurgusunu yaptı.

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