Rus özel operasyonunun komutanı Surovikin: Ukrayna ordusunun günlük kayıpları 600 ila 1000 kişi

18.10.2022

Orgeneral Surovikin, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyon ile ilgili güncel bilgileri paylaştı.Operasyonun yürütüldüğü bölgedeki durumun genel olarak gergin olarak nitelendirilebileceğini söyleyen Surovikin, düşman güçlerinin başta Kupyansk, Krasnıy Liman, Nikolayev-Krivoy Rog istikametleri olmak üzere Rus Silahlı Kuvvetleri'nin mevzilerine saldırı girişimlerinden vazgeçmediğini ifade etti.'Kiev aslında bu kişileri yok olmaya mahkum ediyor'Ukrayna rejiminin başta eğitimlerini tamamlamamış bölgesel savunma güçleri olmak üzere tüm rezervleri ön cepheye çekerek Rusya’nın savunmasını kırmaya çalıştığını dile getiren Surovikin, Kiev’in aslında bu kişileri yok olmaya mahkum ettiğini vurguladı.Ukrayna ordusunun günlük kayıplarının ölü ve yaralı olarak günlük 600 ila 1000 kişi olduğu bilgisini paylaşan Surovikin, Rusya’nın ise yüksek ilerleme hızı için çabalamadığını, her askerini koruduğunu ve ilerleyen düşmanı düzenli olarak ‘öğüttüğünü’, böylelikle kayıplarını asgariye düşürmekle kalmayıp aynı zamanda sivil kayıpları da önemli ölçüde azalttığını belirtti. ‘Ukrayna’daki operasyon Rus askeri uçaklarının ve hava savunma sistemlerinin etkinliğini kanıtladı’“Özel askeri operasyon, envanterimizdeki hava araçlarının ve hava savunma sistemlerinin etkinliğini kanıtladı” diyen Surovikin, operasyonun başından bu yana Rus uçak mürettebatlarının 34 binden fazla sorti gerçekleştirdiklerini ve 7 binin üzerinde güdümlü hava mühimmatı kullandıklarını aktardı. 'Kinjal hipersonik hava füzeleri etkinliğini kanıtladı'Rus komutan, yeni Kinjal hipersonik hava füzelerinin hedefi yok etme bakımından etkinliklerini kanıtladıklarını ifade etti.Rus yapımı beşinci nesil avcı uçağı Su-57’nin de her sortide hava ve kara hedeflerini vurarak kalite bakımından öne çıktığına dikkat çeken Surovikin, Rus ordusunun envanterindeki insansız hava araçlarının (İHA) ise 8 binden fazla uçuş gerçekleştirdiklerini, saldırı İHA’larının da Ukrayna ordusunun 600’den fazla tesisini imha ettiklerini dile getirdi. ‘Herson’daki siviller için hayati tehlike söz konusu’Herson kentinde yaşayanlar için tehlikeli durum oluştuğu bilgisini paylaşan Surovikin, HIMARS füzelerinin isabet etmesi ile Antonovakiy Köprüsü ve Kahovka Hidroelektrik Santrali’nin barajı hasar gördüğünü, bu nedenle kente gıda tedarikinde, su ve elektrik temininde sorunlar yaşandığını dile getirdi.Orgeneral Surovikin, “Tüm bunlar kent halkının günlük yaşamını önemli ölçüde zorlaştırmakla kalmayıp aynı zamanda sakinler için hayati tehlike oluşturuyor” vurgusunu yaptı. ‘NATO Kiev’den Herson yönünde ilerlemesini talep ediyor’“Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin NATO liderliği hem Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde hem de sivil nüfus arasında hiçbir zayiata bakmaksızın uzun süredir Kiev rejiminden Herson yönünde taarruz operasyonları talep ediyor” diyen Surovikin, Kiev rejiminin Herson bölgesinde yasaklanmış savaş yöntemleri kullanma ve Kakhovka Hidroelektrik Santrali’nin barajına saldırının yanı sıra hedeflerde ayrım gözetmeksizin kente büyük bir roket saldırısı düzenleme olasılığına dikkat çekti.Rus komutan, “Bu eylemler büyük sanayi merkezinin altyapısının yok olmasına ve sivil halk arasında büyük kayıplara yol açabilir” vurgusunu yaptı. ‘Rus Silahlı Kuvvetleri, Herson bölgesinden sivil nüfusu tahliye edecek’Surovikin, Rus Silahlı Kuvvetlerinin sivillerin Herson bölgesinden güvenli çıkışını sağlayacağını belirterek “Bu koşullar altında, öncelikli görevimiz sivillerin hayatını ve sağlığını korumaktır. Bu nedenle, Rus ordusu her şeyden önce, Rus hükümeti tarafından önceden hazırlanan ve ilan edilen yeniden yerleştirme programı kapsamında sivil nüfusun güvenli tahliyesini sağlayacaktır” dedi.Herson’daki sivillerin tahliysiyle ilgili Rusya Silahlı Kuvvetlerinin planları ve eylemlerinin gelişen askeri-taktik duruma bağlı olacağına vurgu yapan Surovikin, “Daha önce de söylediğim gibi, sivil halkın ve askerlerimizin hayatını azami ölçüde koruma ihtiyacından yola çıkacağız. Zor kararları da dışlamadan bilinçli ve zamanında hareket edeceğiz” diye konuştu.

