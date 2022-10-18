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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221018/canli--kievde-patlamalar-meydana-geldi-1062433839.html
CANLI | Kiev'de patlamalar meydana geldi
CANLI | Kiev'de patlamalar meydana geldi
Ukrayna medyası, başkent Kiev'de patlamalar meydana geldiğini ve yanı sıra Çerkasiy, Poltava, Odessa, Çernigov, Çernovitskaya ve Rovnenskoy bölgelerinde de... 18.10.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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rusya, ukrayna, operasyon, новый онлайн для белой редактуры, kiev, patlama
rusya, ukrayna, operasyon, новый онлайн для белой редактуры, kiev, patlama
Kiev - Sputnik Türkiye

CANLI | Kiev'de patlamalar meydana geldi

09:34 18.10.2022 (güncellendi: 09:56 18.10.2022)
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Ukrayna medyası, başkent Kiev'de patlamalar meydana geldiğini ve yanı sıra Çerkasiy, Poltava, Odessa, Çernigov, Çernovitskaya ve Rovnenskoy bölgelerinde de hava saldırısı uyarıları verildiğini duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna ilişkin gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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Ukrayna medyası, başkent Kiev'de patlamalar meydana geldiğini ve yanı sıra Çerkasiy, Poltava, Odessa, Çernigov, Çernovitskaya ve Rovnenskoy bölgelerinde de hava saldırısı uyarıları verildiğini duyurdu.
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