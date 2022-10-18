CANLI | Kiev'de patlamalar meydana geldi

Sırbistan doğalgaz ihracatını yasakladı

Avrupa'da Rusya yaptırımları nedeniyle enerji krizi sürerken Sırbistan, arz güvenliğini tesis etmek için doğalgaz ihracatını ay sonuna kadar yasakladığını duyurdu.

Sırp hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, "Hükümet bugünkü toplantıda, iç pazarın güvenilir bir şekilde tedarik almasını sağlamak ve ekonomiye ve vatandaşlara zarar vermemek adına 31 Ekim'e kadar ülkeden doğalgaz ihracatını geçici olarak yasaklama kararı aldı" ifadelerine yer verildi.