CANLI | Kiev'de patlamalar meydana geldi

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna ilişkin gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Ukrayna medyası, başkent Kiev'de patlamalar meydana geldiğini ve yanı sıra Çerkasiy, Poltava, Odessa, Çernigov, Çernovitskaya ve Rovnenskoy bölgelerinde de hava saldırısı uyarıları verildiğini duyurdu.
09:55 18.10.2022
Sırbistan doğalgaz ihracatını yasakladı
Avrupa'da Rusya yaptırımları nedeniyle enerji krizi sürerken Sırbistan, arz güvenliğini tesis etmek için doğalgaz ihracatını ay sonuna kadar yasakladığını duyurdu.
Sırp hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, "Hükümet bugünkü toplantıda, iç pazarın güvenilir bir şekilde tedarik almasını sağlamak ve ekonomiye ve vatandaşlara zarar vermemek adına 31 Ekim'e kadar ülkeden doğalgaz ihracatını geçici olarak yasaklama kararı aldı" ifadelerine yer verildi.
09:51 18.10.2022
Pentagon: Ukrayna'da Starlink meselesini çözüyoruz
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Garron Gurn, Ukrayna'da Starlink uydu iletişim sisteminin işleyişiyle ilgili olarak SpaceX ile temas halinde olduklarını ve meselenin çözülmekte olduğunu söyledi.
09:32 18.10.2022
Kiev'de patlamalar meydana geldi
Ukrayna medyası, başkent Kiev'de patlamalar meydana geldiğini ve yanı sıra Çerkasiy, Poltava, Odessa, Çernigov, Çernovitskaya ve Rovnenskoy bölgelerinde de hava saldırısı uyarıları verildiğini duyurdu.
Dnipropetrovsk'ta Ukrayna'ya ait enerji altyapı tesisleri vurulurken Harkov'de tren seferleri durduruldu.