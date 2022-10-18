Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221018/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-rusya-ukrayna-ihtilafinin-tarafi-degiliz--1062463781.html
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya-Ukrayna ihtilafının tarafı değiliz
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya-Ukrayna ihtilafının tarafı değiliz
Ukrayna'da nükleer silah kullanması durumunda bunun Rusya için ciddi sonuçları olacağını söyleyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO'daki müttefiklerimiz... 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T21:53+0300
2022-10-18T22:02+0300
nato
ukrayna krizi
jens stoltenberg
nato genel sekreteri jens stoltenberg
ukrayna
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058323993_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_1e4893b1bb77ee1a46fc808e94e4bc49.jpg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Körber Vakfı'nın Berlin'de düzenlediği Berlin Dış Politika Forumu'na çevrimiçi katılarak sorulara cevap verdi.'Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanma riskinin düşük olduğunu ancak bunun ciddiye alınması gerektiğini' söyleyen Stoltenberg, "Bunu Rusya'ya açıkça söylüyoruz. Rusya, Ukrayna'da nükleer silah kullanırsa bunun ciddi sonuçları olur. Sonra Rusya'ya nükleer savaşın kazanılamayacağını ve hiç başlatılmaması gerektiğini de hatırlatıyoruz." ifadesini kullandı.NATO’nun her şeye hazırlıklı olması gerektiğini belirten Stoltenberg, 'Rusya'dan gelen şantajın' da kabul edilmeyeceğini söyledi.Stoltenberg, "Nükleer retorik Moskova'dan, Putin'den geliyor. Bu düşüncesiz ve tehlikelidir. Bundan dolayı bunu ciddiye almamız lazım. Bu yüzden kullanma olasılığı düşük olsa da tehdidi ciddiye almalıyız. Sonuçları kötü olur" değerlendirmesinde bulundu.NATO'nun hiçbir zaman muhtemel bir saldırıya ne şekilde tepki vereceğini söylemeyeceklerini dile getiren Stoltenberg, bu tepkinin, nasıl bir saldırı olacağına da bağlı olduğunu kaydetti.NATO Genel Sekreteri, 'Ukrayna'da kitle imha silahlarının kullanılmasıyla bir NATO müttefikine saldırı düzenlenmesi arasında ayrım yapılması gerektiğini' belirterek, İttifak üyesine bir saldırı olması durumunda NATO'nun kendi savunma mekanizmaları bulunduğunu ifade etti.NATO'nun ihtilafın tarafı olmadığını vurgulayan Stoltenberg, "Ukrayna'yı destekliyoruz. Ukrayna'nın kendini savunma hakkı vardır. Bu Birleşmiş Milletler Sözleşmelerinde yazan bir haktır. Her ülkenin, her milletin acımasız bir saldırıya karşı kendisini savunma hakkı vardır. NATO'daki müttefiklerimiz Ukrayna'ya kendisini savunma hakkını yerine getirmesine yardımcı oluyor. Bu yüzden biz ihtilafın tarafı değiliz" ifadesini kullandı.'Bir ülkenin diğer bir ülkeden toprak alma girişiminin kabul edilmeyeceği' düşüncesini öne süren Stoltenberg, "Bu yüzden sert tepki gösterdik" diye konuştu.Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna'ya hava savunma sistemlerini vermelerinin önemli olduğunu belirterek NATO'nun 'gelecek günlerde' Kiev'e dronlara karşı savunma sistemleri de sağlayacağı bilgisini paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20221018/rus-ozel-operasyonunun-komutani-surovikin-ukrayna-ordusunun-gunluk-kayiplari-600-ila-1000-kisi-1062462668.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058323993_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_a93b46ef3650e939ce511246761c60f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nato, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, ukrayna, rusya
nato, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, ukrayna, rusya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya-Ukrayna ihtilafının tarafı değiliz

21:53 18.10.2022 (güncellendi: 22:02 18.10.2022)
© AFP 2022 / PIERRE-PHILIPPE MARCOUJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
© AFP 2022 / PIERRE-PHILIPPE MARCOU
Abone olTelegram
Ukrayna'da nükleer silah kullanması durumunda bunun Rusya için ciddi sonuçları olacağını söyleyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO'daki müttefiklerimiz Ukrayna'ya kendisini savunma hakkını yerine getirmesine yardımcı oluyor. Bu yüzden biz ihtilafın tarafı değiliz" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Körber Vakfı'nın Berlin'de düzenlediği Berlin Dış Politika Forumu'na çevrimiçi katılarak sorulara cevap verdi.
'Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanma riskinin düşük olduğunu ancak bunun ciddiye alınması gerektiğini' söyleyen Stoltenberg, "Bunu Rusya'ya açıkça söylüyoruz. Rusya, Ukrayna'da nükleer silah kullanırsa bunun ciddi sonuçları olur. Sonra Rusya'ya nükleer savaşın kazanılamayacağını ve hiç başlatılmaması gerektiğini de hatırlatıyoruz." ifadesini kullandı.
NATO’nun her şeye hazırlıklı olması gerektiğini belirten Stoltenberg, 'Rusya'dan gelen şantajın' da kabul edilmeyeceğini söyledi.
Stoltenberg, "Nükleer retorik Moskova'dan, Putin'den geliyor. Bu düşüncesiz ve tehlikelidir. Bundan dolayı bunu ciddiye almamız lazım. Bu yüzden kullanma olasılığı düşük olsa da tehdidi ciddiye almalıyız. Sonuçları kötü olur" değerlendirmesinde bulundu.
NATO'nun hiçbir zaman muhtemel bir saldırıya ne şekilde tepki vereceğini söylemeyeceklerini dile getiren Stoltenberg, bu tepkinin, nasıl bir saldırı olacağına da bağlı olduğunu kaydetti.
NATO Genel Sekreteri, 'Ukrayna'da kitle imha silahlarının kullanılmasıyla bir NATO müttefikine saldırı düzenlenmesi arasında ayrım yapılması gerektiğini' belirterek, İttifak üyesine bir saldırı olması durumunda NATO'nun kendi savunma mekanizmaları bulunduğunu ifade etti.
NATO'nun ihtilafın tarafı olmadığını vurgulayan Stoltenberg, "Ukrayna'yı destekliyoruz. Ukrayna'nın kendini savunma hakkı vardır. Bu Birleşmiş Milletler Sözleşmelerinde yazan bir haktır. Her ülkenin, her milletin acımasız bir saldırıya karşı kendisini savunma hakkı vardır. NATO'daki müttefiklerimiz Ukrayna'ya kendisini savunma hakkını yerine getirmesine yardımcı oluyor. Bu yüzden biz ihtilafın tarafı değiliz" ifadesini kullandı.
'Bir ülkenin diğer bir ülkeden toprak alma girişiminin kabul edilmeyeceği' düşüncesini öne süren Stoltenberg, "Bu yüzden sert tepki gösterdik" diye konuştu.
Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna'ya hava savunma sistemlerini vermelerinin önemli olduğunu belirterek NATO'nun 'gelecek günlerde' Kiev'e dronlara karşı savunma sistemleri de sağlayacağı bilgisini paylaştı.
Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyon bölgesindeki Birleşik Kuvvet Grubu Komutanı Sergey Surovikin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
Ukrayna krizi
Rus özel operasyonunun komutanı Surovikin: Ukrayna ordusunun günlük kayıpları 600 ila 1000 kişi
20:59
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала