https://sputniknews.com.tr/20221018/mansur-yavastan-suya-indirim-aciklamasi-maaslari-dahi-odeyemeyiz-1062452843.html

Mansur Yavaş'tan 'suya indirim' açıklaması: Maaşları dahi ödeyemeyiz

Mansur Yavaş'tan 'suya indirim' açıklaması: Maaşları dahi ödeyemeyiz

Mansur Yavaş, suya yüzde 50 indirim kararında meclisin yetkisi olmadığını, kararın yargıdan döneceğini söyledi. Yavaş "İndirim olursa maaşları ödeyemeyiz"... 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T15:56+0300

2022-10-18T15:56+0300

2022-10-18T16:17+0300

aski

mansur yavaş

ekonomi

maaş

indirim

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ Polatlı Bölge Müdürlüğü'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.Toplantıda, İvedik-Polatlı İçme Suyu Hattı ile ilgili son durum hakkında değerlendirmede bulunan Yavaş, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünün maliyetinin yarısına ücretlendirdiği su tarifelerinde yüzde 50 daha indirim kararı alınmasının, yasa dışı olduğunu belirtti.‘Sosyal Güvenlik Kurumu ve hukuk gibi zorunlu giderleri ödeyemeyeceğiz’Mansur Yavaş, Nisan 2019'dan bu yana ASKİ'ye maliyet açısından elektriğin yüzde 206, mazotun yüzde 190 ve asgari ücretin yüzde 81 zamlandığını anımsatarak şunları kaydetti:Konuyu yargıya taşıdıklarını hatırlatan Yavaş, "Tamamen yasa dışı olan bu kararın mutlaka mahkemeden döneceğine inanıyorum. Çünkü Büyükşehir Belediye Meclisinin böyle basit bir önergeyle fiyatları indirme yetkisi yoktur" görüşünü dile getirdi.İvedik-Temelli-Polatlı içme suyu hattının yapım çalışmalarının geçici olarak durdurulduğunu aktararak, belediyenin faaliyetlerini engellemek amacıyla suda indirim kararının alındığını savunan Yavaş, "Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdikten sonra Polatlı'nın içme suyu projesi aynen devam edecektir" bilgisini verdi.Ankara'daki otobüs ücretlerine de değinen Mansur Yavaş, göreve geldiklerinden sonra toplu ulaşımın ucuz kullanılması için çalıştıklarını belirtti.Yavaş, özel toplu taşıma esnafına devletin, 65 yaş üstü, indirimli veya ücretsiz binenler için aylık 1995 lira ödediğini, belediyenin ise otobüs başına bunun 20 katı yardım yaptığını anlattı.

https://sputniknews.com.tr/20221018/mansur-yavas-durmaksizin-artan-maliyetler-karsisinda-gelirimiz-giderimizi-karsilayamaz-hale-geldi-1062427712.html

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aski, mansur yavaş, maaş, indirim