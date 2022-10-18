https://sputniknews.com.tr/20221018/mansur-yavas-durmaksizin-artan-maliyetler-karsisinda-gelirimiz-giderimizi-karsilayamaz-hale-geldi-1062427712.html

Mansur Yavaş: Durmaksızın artan maliyetler karşısında gelirimiz giderimizi karşılayamaz hale geldi

Mansur Yavaş: Durmaksızın artan maliyetler karşısında gelirimiz giderimizi karşılayamaz hale geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, “Geçtiğimiz yıldan bugüne belediye bütçemizden EGO’ya 2 milyar 446 milyon TL, pandemiden bugüne ise ÖHO esnafına... 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T01:17+0300

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, artan maliyetler nedeniyle toplu taşımada zarar ettiklerini belirtti.Yavaş, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:Yavaş paylaşımına bir görsel ekledi. Görselde şu ifadeler yer aldı:İmamoğlu: Mansur Başkanımız çok haklıMansur Yavaş'ın paylaşımına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da destek geldi.Yavaş'ın paylaşımını alıntılayan İmamoğlu, "Mansur Başkanımız çok haklı. İstanbul'da ulaşıma yıllık sübvansiyonumuz 10 milyar TL'ye yaklaştı. Belediyeler devamlı artan akaryakıt ve bakım maliyetlerini halka yansıtmamak için çabalıyor. Birileri ise acımasızca zam yapıyor" şeklinde paylaşım yaptı.

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mansur yavaş, ankara, ankara büyükşehir belediyesi, otobüs