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https://sputniknews.com.tr/20221018/mansur-yavas-durmaksizin-artan-maliyetler-karsisinda-gelirimiz-giderimizi-karsilayamaz-hale-geldi-1062427712.html
Mansur Yavaş: Durmaksızın artan maliyetler karşısında gelirimiz giderimizi karşılayamaz hale geldi
Mansur Yavaş: Durmaksızın artan maliyetler karşısında gelirimiz giderimizi karşılayamaz hale geldi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, “Geçtiğimiz yıldan bugüne belediye bütçemizden EGO’ya 2 milyar 446 milyon TL, pandemiden bugüne ise ÖHO esnafına... 18.10.2022, Sputnik Türkiye
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ankara büyükşehir belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, artan maliyetler nedeniyle toplu taşımada zarar ettiklerini belirtti.Yavaş, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:Yavaş paylaşımına bir görsel ekledi. Görselde şu ifadeler yer aldı:İmamoğlu: Mansur Başkanımız çok haklıMansur Yavaş'ın paylaşımına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da destek geldi.Yavaş'ın paylaşımını alıntılayan İmamoğlu, "Mansur Başkanımız çok haklı. İstanbul'da ulaşıma yıllık sübvansiyonumuz 10 milyar TL'ye yaklaştı. Belediyeler devamlı artan akaryakıt ve bakım maliyetlerini halka yansıtmamak için çabalıyor. Birileri ise acımasızca zam yapıyor" şeklinde paylaşım yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221018/halk-otobuslerinin-kontak-kapatmasi-sonrasi-egodan-toplu-tasimada-ek-sefer-duzenlemesi-1062426828.html
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mansur yavaş, ankara, ankara büyükşehir belediyesi, otobüs
mansur yavaş, ankara, ankara büyükşehir belediyesi, otobüs

Mansur Yavaş: Durmaksızın artan maliyetler karşısında gelirimiz giderimizi karşılayamaz hale geldi

01:17 18.10.2022 (güncellendi: 01:21 18.10.2022)
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, “Geçtiğimiz yıldan bugüne belediye bütçemizden EGO’ya 2 milyar 446 milyon TL, pandemiden bugüne ise ÖHO esnafına yasal hiçbir zorunluluk olmamasına rağmen 130 milyon TL destekte bulunduk. Durmaksızın artan maliyetler karşısında gelirimiz giderimizi karşılayamaz hale geldi” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, artan maliyetler nedeniyle toplu taşımada zarar ettiklerini belirtti.
Yavaş, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Geçtiğimiz yıldan bugüne belediye bütçemizden EGO’ya 2 milyar 446 milyon TL, pandemiden bugüne ise ÖHO esnafına yasal hiçbir zorunluluk olmamasına rağmen 130 milyon TL destekte bulunduk.
Durmaksızın artan maliyetler karşısında gelirimiz giderimizi karşılayamaz hale geldi.
Bugün geldiğimiz noktada kişi başı maliyeti 18 TL’yi bulmasına rağmen otobüs ücretlerimiz sadece 6.50 TL.
Ekonomik gidişatın günden güne zorlaştığı ülkemizde tüm imkanlarımız ve kaynaklarımızla hemşehrilerimizin yanında oluyor, birlikte ayakta kalmaya çalışıyoruz.
Yavaş paylaşımına bir görsel ekledi. Görselde şu ifadeler yer aldı:
EGO’nun tüm gelirinin akaryakıt giderlerini dahi karşılamadığını biliyor muydunuz? Belediye Bütçesinden; EGO’ya yapılan yardım 2 milyar 446 milyon TL. Özel Halk Otobüslerine verilen destek, 130 milyon TL. Ekonomideki gidişata bağlı elektrik, mazot, asgari ücret ve diğer tüm maliyetlerin sürekli artmasına rağmen; 2005-2017 yılları arasında bilet fiyatının güncel değerinin ortalaması 18 lira 50 kuruş.

İmamoğlu: Mansur Başkanımız çok haklı

Mansur Yavaş'ın paylaşımına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da destek geldi.
Yavaş'ın paylaşımını alıntılayan İmamoğlu, "Mansur Başkanımız çok haklı. İstanbul'da ulaşıma yıllık sübvansiyonumuz 10 milyar TL'ye yaklaştı. Belediyeler devamlı artan akaryakıt ve bakım maliyetlerini halka yansıtmamak için çabalıyor. Birileri ise acımasızca zam yapıyor" şeklinde paylaşım yaptı.
EGO otobüsleri - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
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