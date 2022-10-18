https://sputniknews.com.tr/20221018/halk-otobuslerinin-kontak-kapatmasi-sonrasi-egodan-toplu-tasimada-ek-sefer-duzenlemesi-1062426828.html

Halk otobüslerinin kontak kapatması sonrası EGO'dan toplu taşımada ek sefer düzenlemesi

Halk otobüslerinin kontak kapatması sonrası EGO'dan toplu taşımada ek sefer düzenlemesi

EGO Genel Müdürlüğü, özel toplu taşıma esnafının hizmetlerine devam edemeyeceklerini bildirmesi üzerine ek sefer düzenlemelerinin yapıldığını duyurdu. 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T00:47+0300

2022-10-18T00:47+0300

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ego

türkiye

ankara büyükşehir belediyesi

otobüs

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Ankara'da özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçlarının (ÖTA) hizmetlerini durdurması üzerine toplu taşımada ek sefer düzenlemesine gidildi.EGO'dan yapılan açıklamada, 18 Ekim Salı günü itibarıyla şehir merkezi ve çevre ilçe Özel Toplu Taşıma Araçları'nın (ÖTA) çalışmayacağı belirtilerek, 29 güzergahta, 577 servisle EGO araçlarıyla hizmet verilmeye devam edileceği bildirildi.Toplu taşıma hizmetlerinde EGO saha denetim sorumlularının Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezleri'nce anlık olarak gözetimlerde bulunacağı bilgisi verilen açıklamada, yolcu yoğunluğuna göre, vatandaşların mağdur olmamaları için derhal ilave otobüs ve raylı sistem servislerinin devreye gireceği aktarıldı.Araçların hareket saatleri ve güzergah bilgileri EGO CEP'te ve EGO Şehir İçi Ulaşım Web Bilgi Sistemi üzerinden takip edilebilecek.

https://sputniknews.com.tr/20221017/ankarada-dis-ilcelere-yolcu-tasiyan-ozel-otobusleri-kontak-kapatiyor-dilenci-durumuna-geldik-1062412112.html

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