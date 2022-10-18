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https://sputniknews.com.tr/20221018/halk-otobuslerinin-kontak-kapatmasi-sonrasi-egodan-toplu-tasimada-ek-sefer-duzenlemesi-1062426828.html
Halk otobüslerinin kontak kapatması sonrası EGO'dan toplu taşımada ek sefer düzenlemesi
Halk otobüslerinin kontak kapatması sonrası EGO'dan toplu taşımada ek sefer düzenlemesi
EGO Genel Müdürlüğü, özel toplu taşıma esnafının hizmetlerine devam edemeyeceklerini bildirmesi üzerine ek sefer düzenlemelerinin yapıldığını duyurdu. 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T00:47+0300
2022-10-18T00:47+0300
ego
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ankara büyükşehir belediyesi
otobüs
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Ankara'da özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçlarının (ÖTA) hizmetlerini durdurması üzerine toplu taşımada ek sefer düzenlemesine gidildi.EGO'dan yapılan açıklamada, 18 Ekim Salı günü itibarıyla şehir merkezi ve çevre ilçe Özel Toplu Taşıma Araçları'nın (ÖTA) çalışmayacağı belirtilerek, 29 güzergahta, 577 servisle EGO araçlarıyla hizmet verilmeye devam edileceği bildirildi.Toplu taşıma hizmetlerinde EGO saha denetim sorumlularının Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezleri'nce anlık olarak gözetimlerde bulunacağı bilgisi verilen açıklamada, yolcu yoğunluğuna göre, vatandaşların mağdur olmamaları için derhal ilave otobüs ve raylı sistem servislerinin devreye gireceği aktarıldı.Araçların hareket saatleri ve güzergah bilgileri EGO CEP'te ve EGO Şehir İçi Ulaşım Web Bilgi Sistemi üzerinden takip edilebilecek.
https://sputniknews.com.tr/20221017/ankarada-dis-ilcelere-yolcu-tasiyan-ozel-otobusleri-kontak-kapatiyor-dilenci-durumuna-geldik-1062412112.html
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ego, ankara büyükşehir belediyesi, otobüs
ego, ankara büyükşehir belediyesi, otobüs

Halk otobüslerinin kontak kapatması sonrası EGO'dan toplu taşımada ek sefer düzenlemesi

00:47 18.10.2022
© İHA / HİDAYET TÜRKYILMAZ-AW577845EGO otobüsleri
EGO otobüsleri - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
© İHA / HİDAYET TÜRKYILMAZ-AW577845
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EGO Genel Müdürlüğü, özel toplu taşıma esnafının hizmetlerine devam edemeyeceklerini bildirmesi üzerine ek sefer düzenlemelerinin yapıldığını duyurdu.
Ankara'da özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçlarının (ÖTA) hizmetlerini durdurması üzerine toplu taşımada ek sefer düzenlemesine gidildi.
EGO'dan yapılan açıklamada, 18 Ekim Salı günü itibarıyla şehir merkezi ve çevre ilçe Özel Toplu Taşıma Araçları'nın (ÖTA) çalışmayacağı belirtilerek, 29 güzergahta, 577 servisle EGO araçlarıyla hizmet verilmeye devam edileceği bildirildi.
Toplu taşıma hizmetlerinde EGO saha denetim sorumlularının Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezleri'nce anlık olarak gözetimlerde bulunacağı bilgisi verilen açıklamada, yolcu yoğunluğuna göre, vatandaşların mağdur olmamaları için derhal ilave otobüs ve raylı sistem servislerinin devreye gireceği aktarıldı.
Araçların hareket saatleri ve güzergah bilgileri EGO CEP'te ve EGO Şehir İçi Ulaşım Web Bilgi Sistemi üzerinden takip edilebilecek.
Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Birliği Başkanı Kurtuluş Kara - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
TÜRKİYE
Ankara'da dış ilçelere yolcu taşıyan özel otobüsler kontak kapatıyor: 'Dilenci durumuna geldik'
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