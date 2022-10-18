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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221018/italyada-enflasyon-37-yilin-en-yuksek-seviyesinde-1062445594.html
İtalya'da enflasyon 37 yılın en yüksek seviyesinde
İtalya'da enflasyon 37 yılın en yüksek seviyesinde
İtalya'da eylül ayında yıllık enflasyon, enerji krizinin etkisiyle son 37 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T13:47+0300
2022-10-18T13:47+0300
avrupa'da enerji krizi
enflasyon
italya
ulusal istatistik enstitüsü (istat)
enerji
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İtalya Ulusal İstatistik Kurumu'ndan (ISTAT) yapılan açıklamaya göre ülkede yıllık enflasyon oranı, eylül ayında yaklaşık 37 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 8.9'a ulaştı.Kurum, ağustos ayındaki yıllık enflasyon rakamını yüzde 8.4 olarak açıklamıştı.Fiyat artışları, esas olarak alkollü içkiler dahil gıda fiyatlarında yaşanarak ağustostaki yüzde 10.1'den yüzde 11.41'e yükseldi.Enerji fiyat enflasyonu ise, yüzde 44.9'dan yüzde 44.5'e hafif bir düşüş görerek ulaşım enflasyonunun yüzde 8.4'ten yüzde 7.2'ye düşmesine katkıda bulundu.Öte yandan tüketici fiyatları, aylık bazda yüzde 0.3 artış yaşadı. Ağustos ayında meydana gelen artış yüzde 0.8 olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221011/imf-2023te-pek-cok-ulke-ekonomik-durgunlugu-hissedecek-almanya-ve-italya-resesyona-girecek-1062194246.html
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enflasyon, italya, ulusal istatistik enstitüsü (istat), enerji
enflasyon, italya, ulusal istatistik enstitüsü (istat), enerji

İtalya'da enflasyon 37 yılın en yüksek seviyesinde

13:47 18.10.2022
© AFP 2022İtalya - market
İtalya - market - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
© AFP 2022
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İtalya'da eylül ayında yıllık enflasyon, enerji krizinin etkisiyle son 37 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
İtalya Ulusal İstatistik Kurumu'ndan (ISTAT) yapılan açıklamaya göre ülkede yıllık enflasyon oranı, eylül ayında yaklaşık 37 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 8.9'a ulaştı.
Kurum, ağustos ayındaki yıllık enflasyon rakamını yüzde 8.4 olarak açıklamıştı.
Fiyat artışları, esas olarak alkollü içkiler dahil gıda fiyatlarında yaşanarak ağustostaki yüzde 10.1'den yüzde 11.41'e yükseldi.
Enerji fiyat enflasyonu ise, yüzde 44.9'dan yüzde 44.5'e hafif bir düşüş görerek ulaşım enflasyonunun yüzde 8.4'ten yüzde 7.2'ye düşmesine katkıda bulundu.
Öte yandan tüketici fiyatları, aylık bazda yüzde 0.3 artış yaşadı. Ağustos ayında meydana gelen artış yüzde 0.8 olmuştu.
, Uluslararası Para Fonu (IMF) - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
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