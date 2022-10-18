https://sputniknews.com.tr/20221018/italyada-enflasyon-37-yilin-en-yuksek-seviyesinde-1062445594.html

İtalya'da enflasyon 37 yılın en yüksek seviyesinde

İtalya'da enflasyon 37 yılın en yüksek seviyesinde

İtalya'da eylül ayında yıllık enflasyon, enerji krizinin etkisiyle son 37 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T13:47+0300

2022-10-18T13:47+0300

2022-10-18T13:47+0300

avrupa'da enerji krizi

enflasyon

italya

ulusal istatistik enstitüsü (istat)

enerji

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İtalya Ulusal İstatistik Kurumu'ndan (ISTAT) yapılan açıklamaya göre ülkede yıllık enflasyon oranı, eylül ayında yaklaşık 37 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 8.9'a ulaştı.Kurum, ağustos ayındaki yıllık enflasyon rakamını yüzde 8.4 olarak açıklamıştı.Fiyat artışları, esas olarak alkollü içkiler dahil gıda fiyatlarında yaşanarak ağustostaki yüzde 10.1'den yüzde 11.41'e yükseldi.Enerji fiyat enflasyonu ise, yüzde 44.9'dan yüzde 44.5'e hafif bir düşüş görerek ulaşım enflasyonunun yüzde 8.4'ten yüzde 7.2'ye düşmesine katkıda bulundu.Öte yandan tüketici fiyatları, aylık bazda yüzde 0.3 artış yaşadı. Ağustos ayında meydana gelen artış yüzde 0.8 olmuştu.

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enflasyon, italya, ulusal istatistik enstitüsü (istat), enerji