https://sputniknews.com.tr/20221018/italyada-enflasyon-37-yilin-en-yuksek-seviyesinde-1062445594.html
İtalya'da enflasyon 37 yılın en yüksek seviyesinde
İtalya'da enflasyon 37 yılın en yüksek seviyesinde
İtalya'da eylül ayında yıllık enflasyon, enerji krizinin etkisiyle son 37 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T13:47+0300
2022-10-18T13:47+0300
2022-10-18T13:47+0300
avrupa'da enerji krizi
enflasyon
italya
ulusal istatistik enstitüsü (istat)
enerji
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/12/1062445437_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_f3cba0e5723dc93c5cb4b4d84ec6cd29.jpg
İtalya Ulusal İstatistik Kurumu'ndan (ISTAT) yapılan açıklamaya göre ülkede yıllık enflasyon oranı, eylül ayında yaklaşık 37 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 8.9'a ulaştı.Kurum, ağustos ayındaki yıllık enflasyon rakamını yüzde 8.4 olarak açıklamıştı.Fiyat artışları, esas olarak alkollü içkiler dahil gıda fiyatlarında yaşanarak ağustostaki yüzde 10.1'den yüzde 11.41'e yükseldi.Enerji fiyat enflasyonu ise, yüzde 44.9'dan yüzde 44.5'e hafif bir düşüş görerek ulaşım enflasyonunun yüzde 8.4'ten yüzde 7.2'ye düşmesine katkıda bulundu.Öte yandan tüketici fiyatları, aylık bazda yüzde 0.3 artış yaşadı. Ağustos ayında meydana gelen artış yüzde 0.8 olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221011/imf-2023te-pek-cok-ulke-ekonomik-durgunlugu-hissedecek-almanya-ve-italya-resesyona-girecek-1062194246.html
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/12/1062445437_3:0:903:675_1920x0_80_0_0_1c2d4a1281afeddf633d61e9495b0ae7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
enflasyon, italya, ulusal istatistik enstitüsü (istat), enerji
enflasyon, italya, ulusal istatistik enstitüsü (istat), enerji
İtalya'da enflasyon 37 yılın en yüksek seviyesinde
Abone ol
İtalya'da eylül ayında yıllık enflasyon, enerji krizinin etkisiyle son 37 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
İtalya Ulusal İstatistik Kurumu'ndan (ISTAT) yapılan açıklamaya göre ülkede yıllık enflasyon oranı, eylül ayında yaklaşık 37 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 8.9'a ulaştı.
Kurum, ağustos ayındaki yıllık enflasyon rakamını yüzde 8.4 olarak açıklamıştı.
Fiyat artışları, esas olarak alkollü içkiler dahil gıda fiyatlarında yaşanarak ağustostaki yüzde 10.1'den yüzde 11.41'e yükseldi.
Enerji fiyat enflasyonu ise, yüzde 44.9'dan yüzde 44.5'e hafif bir düşüş görerek ulaşım enflasyonunun yüzde 8.4'ten yüzde 7.2'ye düşmesine katkıda bulundu.
Öte yandan tüketici fiyatları, aylık bazda yüzde 0.3 artış yaşadı. Ağustos ayında meydana gelen artış yüzde 0.8 olmuştu.