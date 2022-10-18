https://sputniknews.com.tr/20221018/is-bankasinin-mobil-bankacilik-uygulamasinda-erisim-sorunu-1062439458.html

İş Bankası'nın mobil bankacılık uygulamasında erişim sorunu

İş Bankası'nın mobil bankacılık uygulamasında erişim sorunu

İş Bankası'nın mobil bankacılık uygulamasına erişim sağlanamıyor. 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T12:32+0300

2022-10-18T12:32+0300

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türkiye

iş bankası

uygulama

mobil uygulama

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Türkiye İş Bankası'nın mobil uygulaması İş Cep'te erişim sıkıntısı yalanıyor.Uygulamaya girmek isteyenler, "Hesap bilgilerinizi şu anda gösteremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısı ile karşılaşıyor.Erişim problemi ile ilgili bankadan henüz bir açıklama yapılmadı.

https://sputniknews.com.tr/20221017/yapi-kredinin-mobil-bankacilik-uygulamasinda-erisim-sorunu-1062401649.html

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