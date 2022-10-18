https://sputniknews.com.tr/20221018/is-bankasinin-mobil-bankacilik-uygulamasinda-erisim-sorunu-1062439458.html
İş Bankası'nın mobil bankacılık uygulamasında erişim sorunu
İş Bankası'nın mobil bankacılık uygulamasında erişim sorunu
İş Bankası'nın mobil bankacılık uygulamasına erişim sağlanamıyor. 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T12:32+0300
2022-10-18T12:32+0300
2022-10-18T12:32+0300
türkiye
iş bankası
uygulama
mobil uygulama
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Türkiye İş Bankası'nın mobil uygulaması İş Cep'te erişim sıkıntısı yalanıyor.Uygulamaya girmek isteyenler, "Hesap bilgilerinizi şu anda gösteremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısı ile karşılaşıyor.Erişim problemi ile ilgili bankadan henüz bir açıklama yapılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20221017/yapi-kredinin-mobil-bankacilik-uygulamasinda-erisim-sorunu-1062401649.html
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iş bankası, uygulama, mobil uygulama
iş bankası, uygulama, mobil uygulama
İş Bankası'nın mobil bankacılık uygulamasında erişim sorunu
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İş Bankası'nın mobil bankacılık uygulamasına erişim sağlanamıyor.
Türkiye İş Bankası'nın mobil uygulaması İş Cep'te erişim sıkıntısı yalanıyor.
Uygulamaya girmek isteyenler, "Hesap bilgilerinizi şu anda gösteremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısı ile karşılaşıyor.
Erişim problemi ile ilgili bankadan henüz bir açıklama yapılmadı.