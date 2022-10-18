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https://sputniknews.com.tr/20221018/is-bankasinin-mobil-bankacilik-uygulamasinda-erisim-sorunu-1062439458.html
İş Bankası'nın mobil bankacılık uygulamasında erişim sorunu
İş Bankası'nın mobil bankacılık uygulamasında erişim sorunu
İş Bankası'nın mobil bankacılık uygulamasına erişim sağlanamıyor. 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T12:32+0300
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türkiye
iş bankası
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mobil uygulama
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Türkiye İş Bankası'nın mobil uygulaması İş Cep'te erişim sıkıntısı yalanıyor.Uygulamaya girmek isteyenler, "Hesap bilgilerinizi şu anda gösteremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısı ile karşılaşıyor.Erişim problemi ile ilgili bankadan henüz bir açıklama yapılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20221017/yapi-kredinin-mobil-bankacilik-uygulamasinda-erisim-sorunu-1062401649.html
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iş bankası, uygulama, mobil uygulama
iş bankası, uygulama, mobil uygulama

İş Bankası'nın mobil bankacılık uygulamasında erişim sorunu

12:32 18.10.2022
© AAİş Bankası
İş Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
© AA
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İş Bankası'nın mobil bankacılık uygulamasına erişim sağlanamıyor.
Türkiye İş Bankası'nın mobil uygulaması İş Cep'te erişim sıkıntısı yalanıyor.
Uygulamaya girmek isteyenler, "Hesap bilgilerinizi şu anda gösteremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısı ile karşılaşıyor.
Erişim problemi ile ilgili bankadan henüz bir açıklama yapılmadı.
Yapı Kredi Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
TÜRKİYE
Yapı Kredi’nin mobil bankacılık uygulamasında erişim sorunu
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