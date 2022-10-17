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Yapı Kredi’nin mobil bankacılık uygulamasında erişim sorunu
Yapı Kredi’nin mobil bankacılık uygulamasında erişim sorunu
Yapı ve Kredi Bankası'nın mobil bankacılık uygulamasına sabah saatlerinde bir süre erişim sağlanamadı. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T13:19+0300
2022-10-17T13:19+0300
türkiye
yapı kredi
banka
erişim
erişim sorunu
mobil uygulama
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Yapı Kredi mobil uygulama kullanıcıları, sabah saatlerinde erişim sorunu yaşadı.Bankanın uygulamasına girmeye çalışan kullanıcılar, "Yoğunluk sebebiyle uygulamaya geçici olarak erişilememektedir. Tekrar erişim sağlamanız için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" uyarısıyla karşılaştı.Öte yandan banka müşterileri, mobil bankacılığın yanı sıra internet şubeden de işlemlerini bir süre gerçekleştiremedi.
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yapı kredi, banka, erişim, erişim sorunu, mobil uygulama
yapı kredi, banka, erişim, erişim sorunu, mobil uygulama

Yapı Kredi’nin mobil bankacılık uygulamasında erişim sorunu

13:19 17.10.2022
© AAYapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© AA
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Yapı ve Kredi Bankası'nın mobil bankacılık uygulamasına sabah saatlerinde bir süre erişim sağlanamadı.
Yapı Kredi mobil uygulama kullanıcıları, sabah saatlerinde erişim sorunu yaşadı.
Bankanın uygulamasına girmeye çalışan kullanıcılar, "Yoğunluk sebebiyle uygulamaya geçici olarak erişilememektedir. Tekrar erişim sağlamanız için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" uyarısıyla karşılaştı.
Öte yandan banka müşterileri, mobil bankacılığın yanı sıra internet şubeden de işlemlerini bir süre gerçekleştiremedi.
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14 Temmuz, 15:15
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