https://sputniknews.com.tr/20221017/yapi-kredinin-mobil-bankacilik-uygulamasinda-erisim-sorunu-1062401649.html

Yapı Kredi’nin mobil bankacılık uygulamasında erişim sorunu

Yapı Kredi’nin mobil bankacılık uygulamasında erişim sorunu

Yapı ve Kredi Bankası'nın mobil bankacılık uygulamasına sabah saatlerinde bir süre erişim sağlanamadı. 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T13:19+0300

2022-10-17T13:19+0300

2022-10-17T13:19+0300

türkiye

yapı kredi

banka

erişim

erişim sorunu

mobil uygulama

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Yapı Kredi mobil uygulama kullanıcıları, sabah saatlerinde erişim sorunu yaşadı.Bankanın uygulamasına girmeye çalışan kullanıcılar, "Yoğunluk sebebiyle uygulamaya geçici olarak erişilememektedir. Tekrar erişim sağlamanız için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" uyarısıyla karşılaştı.Öte yandan banka müşterileri, mobil bankacılığın yanı sıra internet şubeden de işlemlerini bir süre gerçekleştiremedi.

https://sputniknews.com.tr/20220714/twittera-erisim-sorunu-1058713693.html

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yapı kredi, banka, erişim, erişim sorunu, mobil uygulama