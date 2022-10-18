https://sputniknews.com.tr/20221018/iranli-kadin-tirmanisci-sampiyonada-basortumu-kazara-dusurdum-takimla-birlikte-eve-donuyorum-1062456501.html

İ﻿ranlı kadın tırmanışçı: Şampiyonada başörtümü kazara düşürdüm, takımla birlikte eve dönüyorum

İ﻿ranlı kadın tırmanışçı: Şampiyonada başörtümü kazara düşürdüm, takımla birlikte eve dönüyorum

Elnaz Rekabi'nin 16 Ekim'de Seul'de başını örtmeden yarışmasının ardından ortadan kaybolduğu iddiası üzerine hem İran'dan hem kadın sporcudan açıklama geldi. 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T18:08+0300

2022-10-18T18:08+0300

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dünya

iran

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sporcu

başörtü

başörtülü sporcular

protestolar

mahsa emini

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İran, Mahsa Emini'nin kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından ölümünün tetiklediği protestolarla sarsılırken, İranlı bir kadın sporcunun başını örtmeden yarışması tartışma yarattı. Birkaç yıl önce olimpik dala dönüşen Uluslararası Tırmanış Sporu'nun Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Asya şampiyonasında Elnaz Rekabi'nin 16 Ekim'de başını örtmeden yarışmasının ardından ortadan kaybolduğu iddiası üzerine hem İran'dan hem kadın sporcudan açıklama geldi. İran'ın Seul Büyükelçiliği "Elnaz Rekabi, takımın diğer üyeleriyle birlikte 18 Ekim 2022 sabahı erken saatlerde Seul'den İran'a hareket etti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Güney Kore Büyükelçiliği, Rekabi ile ilgili tüm yalan, yanlış haber ve dezenformasyonu kesin dille reddediyor" açıklamasını paylaştı.Elnaz Rekabi'nin (33) Instagram hesabının Hikayeler bölümünde 'başörtüsünün kazara düştüğüne' dair açıklaması yayımlandı.Rekabi, Seul'de başına sadece bant geçirmiş halde tırmanış yaparken videosunun yayınlanmasının ardından, İran'ın kıyafet yönetmeliğini protesto edenlerin övgü ve desteğini kazanmıştı.Instagram paylaşımında "Kötü zamanlama ve beklenmedik bir şekilde duvara tırmanmam için yapılan çağrı yüzünden, başörtüm kazara düştü" izahatını getiren kadın sporcu, 'herkesi endişelendirdiği' için özür dileyerek önceden ayarlanmış programa göre takımla birlikte eve dönüş yolunda olduğunu belirtti.Tasnim haber ajansına konuşan erkek kardeşi, 'Rekabi'nin basın toplantısı düzenleyerek duruma açıklık getireceğini ve İran milli takım formasıyla yarışmaya devam edeceğini' söyledi.Uluslararası Tırmanış Sporu Federasyonu (IFSC), Rekabi ve İran Tırmanma Federasyonu ile temas halinde olduğunu ve 'gerçekleri ortaya çıkarmaya çalıştığını' duyurdu."Sporcuların güvenliğinin bizim için her şeyden önemli olduğunu vurgulamak önemli ve topluluğumuzun değerli bir üyesini bu durumda güvenlikte tutmak için her türlü çabayı destekliyoruz" denilen açıklamada, "IFSC, sporcuların haklarını, seçimlerini ve ifade özgürlüğünü tam olarak desteklemektedir" vurgusu yapıldı. Öncesinde Britanya kamusal yayın kuruluşu BBC'nin Farsça servisi, 'Rekabi'nin pasaportuna ve cep telefonuna el konduğu, İranlı bir yetkiliyle olduğunu söylemesinin ardından ailesi ve arkadaşlarının kendisiyle teması kaybettiği, İran'a dönüşünde doğrudan hapse atılacağına dair endişeler olduğu' yönünde yayın yapmıştı. İran'da bazı sanatçı ve sporcuların çeşitli yollardan protestolara destek verdiğini gösteren videolar, sosyal medyaya düşmüş bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20221007/irandan-adli-tip-raporu-aciklamasi-mahsa-emininin-olumu-dayaktan-degil-hastaliktan-kaynaklaniyor-1062069258.html

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iran, kadın, sporcu, başörtü, başörtülü sporcular, protestolar, mahsa emini