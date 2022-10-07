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İran'dan adli tıp raporu açıklaması: Mahsa Emini'nin ölümü darptan değil, hastalıktan kaynaklanıyor
İran'dan adli tıp raporu açıklaması: Mahsa Emini'nin ölümü darptan değil, hastalıktan kaynaklanıyor
İran, Mahsa Emini'nin kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından ölümünün tetiklediği protestolarla... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T13:45+0300
2022-10-07T15:00+0300
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İran devlet televizyonu, Mahsa Emini hakkındaki adli tıp raporunu duyurdu. Haberde, İran Adli Tıp Kurumu'na göre Mahsa Emini'nin ölümünün 'başına veya hayati organ ve uzuvlarına aldığı darbelerden kaynaklanmadığı' aktarıldı. 22 yaşındaki kadının başkent Tahran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından gelen ölümünün, habere göre '8 yaşında geçirdiği bir beyin tümörü ameliyatıyla ilgili olduğu' sonucuna varıldı. 'Ameliyata bağlı olarak beynin hipotalamus ve hipofiz bezinde adrenalin ve tiroid bozukluğu olan, bu nedenle hidrokortizon, levotiroksin ve desmopresin ilaçları kullanan genç kadının altta yatan hastalıkları nedeniyle gözaltındayken fenalaştığı' ifade edildi.Buna göre raporda "İlk kritik dakikalardaki etkisiz kalp solunum resüsitasyonundan dolayı ciddi hipoksiye maruz kaldı ve bunun sonucunda beyin hasarı oluştu" denildi. Kanala adli tıp raporuyla ilgili konuşan kaynak, raporun beyin ve akciğerlerin bilgisayar tomografisi taramalarını, otopsiyi ve patolojik testleri içerdiğini söyledi. Haberin ardından, dikkatler, daha önce Mahsa Emini'nin herhangi bir sağlık sorununun olmadığını açıklayan babasına çevrildi. Emini'nin komaya girdikten 3 gün sonra 16 Eylül'de ölümüyle başlayan ve ülke çapında yayılan protestoların başını gençlerin çektiği gözlemlendi. Gösteriler üniversitelerden harem-selamlık eğitim yapılan liselere de sıçradı. Protestoların başlamasından beri ilk açıklamasını pazartesi günü yapan dini lider Ayetullah Ali Hamaney, bunun 'ABD ve İsrail'in planladığı bir komplo' olduğunu söyledi.
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İran'dan adli tıp raporu açıklaması: Mahsa Emini'nin ölümü darptan değil, hastalıktan kaynaklanıyor

13:45 07.10.2022 (güncellendi: 15:00 07.10.2022)
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMANMahsa Emini
Mahsa Emini - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMAN
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Ayrıntılar geliyor
İran, Mahsa Emini'nin kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından ölümünün tetiklediği protestolarla sarsılırken, devlet medyasında 22 yaşındaki kadının adli tıp raporuyla ilgili haber yayımlandı.
İran devlet televizyonu, Mahsa Emini hakkındaki adli tıp raporunu duyurdu.
Haberde, İran Adli Tıp Kurumu'na göre Mahsa Emini'nin ölümünün 'başına veya hayati organ ve uzuvlarına aldığı darbelerden kaynaklanmadığı' aktarıldı.
22 yaşındaki kadının başkent Tahran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından gelen ölümünün, habere göre '8 yaşında geçirdiği bir beyin tümörü ameliyatıyla ilgili olduğu' sonucuna varıldı.
'Ameliyata bağlı olarak beynin hipotalamus ve hipofiz bezinde adrenalin ve tiroid bozukluğu olan, bu nedenle hidrokortizon, levotiroksin ve desmopresin ilaçları kullanan genç kadının altta yatan hastalıkları nedeniyle gözaltındayken fenalaştığı' ifade edildi.
Buna göre raporda "İlk kritik dakikalardaki etkisiz kalp solunum resüsitasyonundan dolayı ciddi hipoksiye maruz kaldı ve bunun sonucunda beyin hasarı oluştu" denildi.
Kanala adli tıp raporuyla ilgili konuşan kaynak, raporun beyin ve akciğerlerin bilgisayar tomografisi taramalarını, otopsiyi ve patolojik testleri içerdiğini söyledi.
Haberin ardından, dikkatler, daha önce Mahsa Emini'nin herhangi bir sağlık sorununun olmadığını açıklayan babasına çevrildi.
Emini'nin komaya girdikten 3 gün sonra 16 Eylül'de ölümüyle başlayan ve ülke çapında yayılan protestoların başını gençlerin çektiği gözlemlendi. Gösteriler üniversitelerden harem-selamlık eğitim yapılan liselere de sıçradı.
Protestoların başlamasından beri ilk açıklamasını pazartesi günü yapan dini lider Ayetullah Ali Hamaney, bunun 'ABD ve İsrail'in planladığı bir komplo' olduğunu söyledi.
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