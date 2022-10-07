https://sputniknews.com.tr/20221007/irandan-adli-tip-raporu-aciklamasi-mahsa-emininin-olumu-dayaktan-degil-hastaliktan-kaynaklaniyor-1062069258.html

İran'dan adli tıp raporu açıklaması: Mahsa Emini'nin ölümü darptan değil, hastalıktan kaynaklanıyor

İran'dan adli tıp raporu açıklaması: Mahsa Emini'nin ölümü darptan değil, hastalıktan kaynaklanıyor

İran, Mahsa Emini'nin kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından ölümünün tetiklediği protestolarla... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T13:45+0300

2022-10-07T13:45+0300

2022-10-07T15:00+0300

dünya

iran

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İran devlet televizyonu, Mahsa Emini hakkındaki adli tıp raporunu duyurdu. Haberde, İran Adli Tıp Kurumu'na göre Mahsa Emini'nin ölümünün 'başına veya hayati organ ve uzuvlarına aldığı darbelerden kaynaklanmadığı' aktarıldı. 22 yaşındaki kadının başkent Tahran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından gelen ölümünün, habere göre '8 yaşında geçirdiği bir beyin tümörü ameliyatıyla ilgili olduğu' sonucuna varıldı. 'Ameliyata bağlı olarak beynin hipotalamus ve hipofiz bezinde adrenalin ve tiroid bozukluğu olan, bu nedenle hidrokortizon, levotiroksin ve desmopresin ilaçları kullanan genç kadının altta yatan hastalıkları nedeniyle gözaltındayken fenalaştığı' ifade edildi.Buna göre raporda "İlk kritik dakikalardaki etkisiz kalp solunum resüsitasyonundan dolayı ciddi hipoksiye maruz kaldı ve bunun sonucunda beyin hasarı oluştu" denildi. Kanala adli tıp raporuyla ilgili konuşan kaynak, raporun beyin ve akciğerlerin bilgisayar tomografisi taramalarını, otopsiyi ve patolojik testleri içerdiğini söyledi. Haberin ardından, dikkatler, daha önce Mahsa Emini'nin herhangi bir sağlık sorununun olmadığını açıklayan babasına çevrildi. Emini'nin komaya girdikten 3 gün sonra 16 Eylül'de ölümüyle başlayan ve ülke çapında yayılan protestoların başını gençlerin çektiği gözlemlendi. Gösteriler üniversitelerden harem-selamlık eğitim yapılan liselere de sıçradı. Protestoların başlamasından beri ilk açıklamasını pazartesi günü yapan dini lider Ayetullah Ali Hamaney, bunun 'ABD ve İsrail'in planladığı bir komplo' olduğunu söyledi.

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