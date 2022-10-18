https://sputniknews.com.tr/20221018/fivb-kadin-kulupler-dunya-sampiyonasi-antalyada-duzenlenecek-1062463353.html
FIVB Kadın Kulüpler Dünya Şampiyonası, Antalya'da düzenlenecek
FIVB Kadın Kulüpler Dünya Şampiyonası, Antalya'da düzenlenecek
FIVB Kadın Kulüpler Dünya Şampiyonası, Antalya'da düzenlenecek. Organizasyon 14-18 Aralık tarihlerinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T21:35+0300
2022-10-18T21:35+0300
2022-10-18T21:37+0300
antalya
spor
eczacıbaşı dynavit
vakıfbank kadın voleybol takımı
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Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadın Kulüpler Dünya Şampiyonası, Antalya'da yapılacak.Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın ev sahipliğinde 14-18 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek organizasyonda karşılaşmalar, Antalya Spor Salonu'nda oynanacak.FIVB Kadın Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi ev sahibi olarak Eczacıbaşı Dynavit ve CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank temsil edecek.Organizasyona Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank'ın yanı sıra, CEV Şampiyonlar Ligi ikincisi Imoco Conegliano (İtalya), Güney Amerika Kulüpler şampiyonu Gerdau Minas (Brezilya), Güney Amerika Kulüpler ikincisi Praia Clube (Brezilya) ve Asya Kulüpler şampiyonu Kuanysh Club (Kazakistan) takımları katılacak.FIVB tarafından 1991'den bu yana organize edilen Kadın Kulüpler Dünya Şampiyonası'na üst üste ikince kez ev sahipliği yapacak Türkiye, kadınlar kategorisinde yedi kez şampiyonluk, iki kez ikincilik ve beş kez üçüncülük elde etti.
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antalya, eczacıbaşı dynavit, vakıfbank kadın voleybol takımı
antalya, eczacıbaşı dynavit, vakıfbank kadın voleybol takımı
FIVB Kadın Kulüpler Dünya Şampiyonası, Antalya'da düzenlenecek
21:35 18.10.2022 (güncellendi: 21:37 18.10.2022) Abone ol
FIVB Kadın Kulüpler Dünya Şampiyonası, Antalya'da düzenlenecek. Organizasyon 14-18 Aralık tarihlerinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadın Kulüpler Dünya Şampiyonası, Antalya'da yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın ev sahipliğinde 14-18 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek organizasyonda karşılaşmalar, Antalya Spor Salonu'nda oynanacak.
FIVB Kadın Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi ev sahibi olarak Eczacıbaşı Dynavit ve CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank temsil edecek.
Organizasyona Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank'ın yanı sıra, CEV Şampiyonlar Ligi ikincisi Imoco Conegliano (İtalya), Güney Amerika Kulüpler şampiyonu Gerdau Minas (Brezilya), Güney Amerika Kulüpler ikincisi Praia Clube (Brezilya) ve Asya Kulüpler şampiyonu Kuanysh Club (Kazakistan) takımları katılacak.
FIVB tarafından 1991'den bu yana organize edilen Kadın Kulüpler Dünya Şampiyonası'na üst üste ikince kez ev sahipliği yapacak Türkiye, kadınlar kategorisinde yedi kez şampiyonluk, iki kez ikincilik ve beş kez üçüncülük elde etti.