Fatih Tezcan hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bir başka suçtan tutuklu olan Fatih Tezcan, SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada Tezcan'ın avukatı Zeynep Geçen de hazır bulundu.Esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Fatih Tezcan'ın 'Terörle Mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.‘Paylaştığım bilgiler Adalet Bakanlığı sitesinde de mevcuttur’Fatih Tezcan savunmasında, neden cezaevinde olduğunu anlamadığını belirterek, "Savunma yaptığım halde neden cezaevindeyim. Ben terörle mücadele eden biriyim. İzinsiz paylaşım yapmış değilim. Neden hakkımda dava açılmış anlamış değilim. Benim paylaşım yapma sebebim, Mehmet Ağar hakkında verilen kararın neden 48 gün gizlendiği. Oysa benim paylaştığım bilgiler, Adalet Bakanlığı sitesinde de mevcuttur. Paylaştığım bilgiler her yerde yayınlanmıştı. Hakimlerin sicil numaralarını yayınlamadım, isimlerinin baş harflerini yayınladım" dedi.Tezcan’ın avukatı Zeynep Geçen ise "Müvekkil her vatandaşın araştırarak sahip olabileceği bilgileri paylaşmıştır. Dosyada da gizlilik kararı yoktur. Benzer suçtan yargılanan gazeteciler beraat etmişlerdir. Mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep ediyoruz" diye konuştu.Mahkeme heyeti Fatih Tezcan'ın avukatının mütalaaya karşı süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 23 Mayıs 2021 tarihinde şüpheli Fatih Tezcan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, "FETÖ'cü hakimleri araştırıp mahkemede yüzlerine karşı 'Ben senin karşında ayağa kalkamam! Sen FETÖ'cüsün' diyen şahsıma, 'Sen kimsin ki hakimleri araştırıyorsun' demenin iki manası olabilir: 1.Mesleğimi unutmak. 2. Tezgahları bozulacağı, planları ifşa olacağı için tutuşmak. Hangisi?" ve "5 Nisan 2021 tarihinde Mehmet Ağar ve diğer sanıkların beraat kararlarını bozan istinaf mahkemesi kararına ve heyetin isim listesine ulaştım. Heyet Başkanı Hakim M.H.Y'yı ve üye hakimler A.S ve A.A'nın bağlantılarını araştırıyoruz" şeklinde paylaşım yaptığı belirtildi.Bu paylaşımlar nedeniyle Tezcan hakkında 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan re'sen soruşturma başlatıldığı anlatılan iddianamede, şüphelinin olabileceği adreslerde arama yapıldığı ancak, tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı, bu nedenle hakkında ifadesinin alınması için yakalama kararı çıkartıldığı kaydedildi. İddianamede, şüpheli Fatih Tezcan'ın sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarla, kime yönelik olduğu anlaşılacak şekilde terörle mücadelede görev almış görevlilerin, hüviyetlerini açıklayıp yayınlayarak hedef gösterme suçunu işlediği belirtildi.Şüpheli Tezcan'ın 'Terörle Mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

