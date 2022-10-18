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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221018/enerji-krizi-belcikada-kafeleri-yeni-uygulamalara-yoneltti-1062464494.html
Enerji krizi Belçika'da kafeleri yeni çözümlere yöneltti: Prizler sökülüyor, enerji katkısı alınıyor
Enerji krizi Belçika'da kafeleri yeni çözümlere yöneltti: Prizler sökülüyor, enerji katkısı alınıyor
Belçika'da bazı kafeler müşterilerinden zorunlu enerji katkısı almaya başlarken bazıları da sıcaklığı düşürerek uzun oturan kişilerin ortamdan ayrılmasını... 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T22:22+0300
2022-10-18T22:28+0300
avrupa'da enerji krizi
belçika
enerji
elektrik
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Belçika genelinde 14 şubesi bulunan Thai Cafe, internet sitesinden yaptığı duyuruda, enerji krizi nedeniyle yeni tedbirler uygulamaya koyduklarını bildirdi.Brüksel'de 5 şubesi olan Thai Cafe, sıcak bir tabak yemeğin hazırlanması için 3 kilovatsaat elektrik kullanıldığına dikkati çekerek bugünün fiyatlarıyla bunun ilave 1 euroluk bir maliyeti olduğunu belirtti.Bu nedenle müşterilerin faturalarına porsiyon başına 1 euroluk enerji katkısı koyduklarını aktaran Thai Cafe, uygulamanın geçici ve şeffaf olduğunu, durumun gidişatına göre uygulamada değişiklik yapabileceklerini kaydetti.Brüksel'de bazı kafeler de enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle özellikle uzun süre oturan müşterilere yönelik yeni tedbirler uyguluyor.Kafeler, elektrik prizlerini söküyor ve internet bağlantılarını müşterilerin erişimine kapatıyor.Ayrıca bazı kafeler içerideki ısıyı düşürerek ve müziğin sesini aşırı yükselterek özellikle uzun süre oturan müşterilerin rahatsız olmasını ve erken ayrılmasını hedefliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221011/belcika-enerji-sirketlerinden-31-milyar-euro-kriz-katkisi-toplayacak-1062206406.html
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belçika, enerji, elektrik
belçika, enerji, elektrik

Enerji krizi Belçika'da kafeleri yeni çözümlere yöneltti: Prizler sökülüyor, enerji katkısı alınıyor

22:22 18.10.2022 (güncellendi: 22:28 18.10.2022)
© AFP 2022 / FRANCOIS WALSCHAERTSBelçika
Belçika - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
© AFP 2022 / FRANCOIS WALSCHAERTS
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Belçika'da bazı kafeler müşterilerinden zorunlu enerji katkısı almaya başlarken bazıları da sıcaklığı düşürerek uzun oturan kişilerin ortamdan ayrılmasını sağlıyor.
Belçika genelinde 14 şubesi bulunan Thai Cafe, internet sitesinden yaptığı duyuruda, enerji krizi nedeniyle yeni tedbirler uygulamaya koyduklarını bildirdi.
Brüksel'de 5 şubesi olan Thai Cafe, sıcak bir tabak yemeğin hazırlanması için 3 kilovatsaat elektrik kullanıldığına dikkati çekerek bugünün fiyatlarıyla bunun ilave 1 euroluk bir maliyeti olduğunu belirtti.
Bu nedenle müşterilerin faturalarına porsiyon başına 1 euroluk enerji katkısı koyduklarını aktaran Thai Cafe, uygulamanın geçici ve şeffaf olduğunu, durumun gidişatına göre uygulamada değişiklik yapabileceklerini kaydetti.
Brüksel'de bazı kafeler de enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle özellikle uzun süre oturan müşterilere yönelik yeni tedbirler uyguluyor.
Kafeler, elektrik prizlerini söküyor ve internet bağlantılarını müşterilerin erişimine kapatıyor.
Ayrıca bazı kafeler içerideki ısıyı düşürerek ve müziğin sesini aşırı yükselterek özellikle uzun süre oturan müşterilerin rahatsız olmasını ve erken ayrılmasını hedefliyor.
Enerji, elektrik direkleri, Almanya enerji - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
Avrupa'da enerji krizi
Belçika, enerji şirketlerinden 3,1 milyar euro kriz katkısı toplayacak
11 Ekim, 22:58
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