https://sputniknews.com.tr/20221018/enerji-krizi-belcikada-kafeleri-yeni-uygulamalara-yoneltti-1062464494.html
Enerji krizi Belçika'da kafeleri yeni çözümlere yöneltti: Prizler sökülüyor, enerji katkısı alınıyor
Enerji krizi Belçika'da kafeleri yeni çözümlere yöneltti: Prizler sökülüyor, enerji katkısı alınıyor
Belçika'da bazı kafeler müşterilerinden zorunlu enerji katkısı almaya başlarken bazıları da sıcaklığı düşürerek uzun oturan kişilerin ortamdan ayrılmasını... 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T22:22+0300
2022-10-18T22:22+0300
2022-10-18T22:28+0300
avrupa'da enerji krizi
belçika
enerji
elektrik
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Belçika genelinde 14 şubesi bulunan Thai Cafe, internet sitesinden yaptığı duyuruda, enerji krizi nedeniyle yeni tedbirler uygulamaya koyduklarını bildirdi.Brüksel'de 5 şubesi olan Thai Cafe, sıcak bir tabak yemeğin hazırlanması için 3 kilovatsaat elektrik kullanıldığına dikkati çekerek bugünün fiyatlarıyla bunun ilave 1 euroluk bir maliyeti olduğunu belirtti.Bu nedenle müşterilerin faturalarına porsiyon başına 1 euroluk enerji katkısı koyduklarını aktaran Thai Cafe, uygulamanın geçici ve şeffaf olduğunu, durumun gidişatına göre uygulamada değişiklik yapabileceklerini kaydetti.Brüksel'de bazı kafeler de enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle özellikle uzun süre oturan müşterilere yönelik yeni tedbirler uyguluyor.Kafeler, elektrik prizlerini söküyor ve internet bağlantılarını müşterilerin erişimine kapatıyor.Ayrıca bazı kafeler içerideki ısıyı düşürerek ve müziğin sesini aşırı yükselterek özellikle uzun süre oturan müşterilerin rahatsız olmasını ve erken ayrılmasını hedefliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221011/belcika-enerji-sirketlerinden-31-milyar-euro-kriz-katkisi-toplayacak-1062206406.html
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belçika, enerji, elektrik
Enerji krizi Belçika'da kafeleri yeni çözümlere yöneltti: Prizler sökülüyor, enerji katkısı alınıyor
22:22 18.10.2022 (güncellendi: 22:28 18.10.2022) Abone ol
Belçika'da bazı kafeler müşterilerinden zorunlu enerji katkısı almaya başlarken bazıları da sıcaklığı düşürerek uzun oturan kişilerin ortamdan ayrılmasını sağlıyor.
Brüksel'de 5 şubesi olan Thai Cafe, sıcak bir tabak yemeğin hazırlanması için 3 kilovatsaat elektrik kullanıldığına dikkati çekerek bugünün fiyatlarıyla bunun ilave 1 euroluk bir maliyeti olduğunu belirtti.
Bu nedenle müşterilerin faturalarına porsiyon başına 1 euroluk enerji katkısı koyduklarını aktaran Thai Cafe, uygulamanın geçici ve şeffaf olduğunu, durumun gidişatına göre uygulamada değişiklik yapabileceklerini kaydetti.
Brüksel'de bazı kafeler de enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle özellikle uzun süre oturan müşterilere yönelik yeni tedbirler uyguluyor.
Kafeler, elektrik prizlerini söküyor ve internet bağlantılarını müşterilerin erişimine kapatıyor.
Ayrıca bazı kafeler içerideki ısıyı düşürerek ve müziğin sesini aşırı yükselterek özellikle uzun süre oturan müşterilerin rahatsız olmasını ve erken ayrılmasını hedefliyor.