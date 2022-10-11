https://sputniknews.com.tr/20221011/belcika-enerji-sirketlerinden-31-milyar-euro-kriz-katkisi-toplayacak-1062206406.html

Belçika, enerji şirketlerinden 3,1 milyar euro kriz katkısı toplayacak

Belçika, enerji şirketlerinden 3,1 milyar euro kriz katkısı toplayacak

Belçika, yüksek kar elde eden elektrik üreticileri ile fosil yakıt şirketlerinden toplam 3,1 milyar euroluk vergi toplayacak. Ülkede kış aylarında gaz ve... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T22:58+0300

2022-10-11T22:58+0300

2022-10-11T23:03+0300

belçika

avrupa'da enerji krizi

enerji

vergi

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Belçika Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten, sosyal medya hesabından, enerji krizi nedeniyle ülkedeki elektrik üreticileri ve fosil yakıt firmalarından kriz katkısı alınmasına karar verildiğini açıkladı.Ocak 2022 ile Haziran 2023 dönemindeki 18 ayda elektrik üretim sektörünün fazla karından 2,2 milyar vergi alınacağına işaret eden Van der Straeten, yüksek fiyatların devam etmesi halinde bu uygulamanın 6 ay daha uzatılacağını belirtti.Van der Straeten, gaz ve petrol şirketlerinden de dayanışma katkısı olarak 900 milyon euro toplanacağına dikkati çekerek, "Enerji şirketlerinden toplam 3,1 milyar euro kriz katkısı alınacak" ifadesini kullandı.Kriz katkısı sayesinde hanelere sağlanacak enerji fatura yardımının mart ayına kadar uzatıldığını dile getiren Van der Straeten, böylece ülkede gaz ve elektrik faturalarında ocak, şubat ve mart ayları için toplam 588 euroluk ek bir indirim sağlanacağını vurguladı.Van der Straeten, hükümetin bu kış döneminde hanelere gaz ve elektik faturaları için toplam 980 euro yardım vereceğine işaret etti.Enerji faturalarında yapısal reform da yapacaklarına dikkati çeken Van der Straeten, elektrik ve gazdaki KDV oranını kalıcı olarak yüzde 6'ya indirecekleri bilgisini verdi.Belçika hükümeti, kasım ve aralık aylarında hane başına aylık 135 euro doğalgaz ve 61 euro da elektrik yardımında bulunulmasına karar vermişti. Söz konusu yardımla hanelere 2 ay için aylık 196 avro enerji katkısı verilecekti.Son kararla, bu uygulama 3 ay daha uzatılarak toplam 5 aya çıkarılmış oldu.

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