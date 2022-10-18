https://sputniknews.com.tr/20221018/bilim-kurulu-uyesi-ozlu-su-anda-koronavirusun-olumculluk-orani-gripten-daha-dusuk-1062438225.html

Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Şu anda koronavirüsün ölümcüllük oranı gripten daha düşük

Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Şu anda koronavirüsün ölümcüllük oranı gripten daha düşük

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Virüs mutasyon geçirerek kendini değiştirdi ve daha hafif bir hastalığa yol açıyor. Şu... 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T11:30+0300

2022-10-18T11:30+0300

2022-10-18T11:30+0300

koronavirüs

türkiye

türkiye’de kovid-19 salgını

tevfik özlü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/16/1043445016_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_25cf31a7aecbcbe72b66ab7fffbb865f.jpg

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsün, geçirdiği mutasyonla daha hafif bir hastalığa yol açtığını söyledi.Prof. Dr. Özlü, kışın gelmesiyle koronavirüs (Kovid-19) ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarında artış beklendiğini belirterek, "Nitekim Avrupa’da vakalarda ciddi artışlar var. Ülkemizde de genelde Avrupa’daki artışları takiben 3-4 hafta sonra artışları hep gördük bugüne kadar. Dolayısıyla önümüzdeki kasım ayı içerisinde bizde de vaka sayılarının artmasını bekliyoruz. Ne var ki artık günümüzde insanlar böyle solunum enfeksiyonuna uygun semptomlar geliştirildiğinde 2020- 2021'de olduğu gibi hemen hastaneye doktora koşmuyorlar. Dolayısıyla testi yapılmıyor, pek çok vaka tanı almıyor. Bu tabii, hastalığın hafif seyretmesinden kaynaklanıyor. Artık Kovid-19 da 2020-2021'deki hastalığın aynısı değil, çok değişti. Virüs mutasyon geçirerek kendini değiştirdi ve daha hafif bir hastalığa yol açıyor. Dolayısıyla insanlar bunu sıradan bir solunum yolu enfeksiyonu, bir grip gibi çoğu zaman ayakta atlatıyorlar. Bu nedenle test yaptırmıyorlar. Hastaneye hekime başvuruyorlar. Ancak tabii risk grupları için tehlike devam ediyor" diye konuştu.‘Vakalarda yavaş yavaş artış olacak'Vakaların, ekim sonu yükselmeye başlayacağını, aralık ve ocak gibi bir pik oluşturacağını aktaran Prof. Dr. Özlü, şöyle konuştu:'Mesafeyi mutlaka korumak lazım'Koronavirüsün ölümcüllük oranının griple aynı olduğunu da dile getiren Prof. Dr. Özlü, "Kovid de artık bu döngüsel sürece girmiş görünüyor. Bundan sonra diğer solunum yolu enfeksiyonlarında olduğu gibi Kovid'de de bu döngüsel sürece rastlayacağız. Dediğim gibi eğer gençseniz, aşılıysanız, kronik hastalığınız yoksa çok büyük bir risk, bir tehlike yok. Şu anda Kovid’in ölümcüllük oranı griple aynı, belki gripten daha düşük, o açıdan rahat olabilirsiniz ama risk grubundaysanız biraz önce saydığım risk gruplarında yer alıyorsanız dikkatli olmanız lazım. Ne yapacağımızı artık hemen hepimiz öğrendik. Geçen yaşadığımız pandemi deneyimi bunu bize öğretti. Risk gruplarında olan kişilerin mutlaka kendilerine dikkat etmesi lazım. Kalabalık, kapalı, iyi havalandırılan sosyal mekanlara mümkünse girmemeleri ya da çok fazla kalmamalarını tavsiye ederim. Mesafeyi mutlaka korumak lazım" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221018/abdli-bilim-insanlari-yeni-bir-koronavirus-varyanti-gelistirdik--1062432206.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, türkiye’de kovid-19 salgını, tevfik özlü