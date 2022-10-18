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https://sputniknews.com.tr/20221018/beyaz-saray-ekonomik-veriler-resesyona-isaret-etmiyor-1062468095.html
Beyaz Saray: Ekonomik veriler resesyona işaret etmiyor
Beyaz Saray: Ekonomik veriler resesyona işaret etmiyor
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, mevcut ekonomik verilerin resesyona işaret etmediğini söyledi. 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T23:23+0300
2022-10-18T23:23+0300
beyaz saray
ekonomi
karine jean-pierre
resesyon
petrol
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Sözcü Karine Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.Ülkenin yakın zamanda resesyona gireceği endişelerine ilişkin Jean-Pierre, "Şu anda iş piyasasının güçlü olduğunu görüyoruz. İş gücünün gücünü görüyoruz. Bunlar genellikle resesyon öncesi görülen şeyler değildir" ifadelerini kullandı.Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın, yarın benzin fiyatlarının düşürülmesi konusunda bir açıklama yapacağını da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221013/the-economist-avrupa-resesyona-girerken-rusya-cikiyor-1062279532.html
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beyaz saray, karine jean-pierre, resesyon, petrol
beyaz saray, karine jean-pierre, resesyon, petrol

Beyaz Saray: Ekonomik veriler resesyona işaret etmiyor

23:23 18.10.2022
© AAG20 liderlerinin çevrim içi toplantısının ardından Beyaz Saray'dan açıklama
G20 liderlerinin çevrim içi toplantısının ardından Beyaz Saray'dan açıklama - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
© AA
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, mevcut ekonomik verilerin resesyona işaret etmediğini söyledi.
Sözcü Karine Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ülkenin yakın zamanda resesyona gireceği endişelerine ilişkin Jean-Pierre, "Şu anda iş piyasasının güçlü olduğunu görüyoruz. İş gücünün gücünü görüyoruz. Bunlar genellikle resesyon öncesi görülen şeyler değildir" ifadelerini kullandı.
Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın, yarın benzin fiyatlarının düşürülmesi konusunda bir açıklama yapacağını da sözlerine ekledi.
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