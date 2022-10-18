https://sputniknews.com.tr/20221018/beyaz-saray-ekonomik-veriler-resesyona-isaret-etmiyor-1062468095.html

Beyaz Saray: Ekonomik veriler resesyona işaret etmiyor

Beyaz Saray: Ekonomik veriler resesyona işaret etmiyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, mevcut ekonomik verilerin resesyona işaret etmediğini söyledi. 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T23:23+0300

2022-10-18T23:23+0300

2022-10-18T23:23+0300

beyaz saray

ekonomi

karine jean-pierre

resesyon

petrol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049760904_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7e718df70fe64ed815e336f4ce0f7a92.jpg

Sözcü Karine Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.Ülkenin yakın zamanda resesyona gireceği endişelerine ilişkin Jean-Pierre, "Şu anda iş piyasasının güçlü olduğunu görüyoruz. İş gücünün gücünü görüyoruz. Bunlar genellikle resesyon öncesi görülen şeyler değildir" ifadelerini kullandı.Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın, yarın benzin fiyatlarının düşürülmesi konusunda bir açıklama yapacağını da sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20221013/the-economist-avrupa-resesyona-girerken-rusya-cikiyor-1062279532.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beyaz saray, karine jean-pierre, resesyon, petrol