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https://sputniknews.com.tr/20221013/the-economist-avrupa-resesyona-girerken-rusya-cikiyor-1062279532.html
The Economist: Avrupa resesyona girerken Rusya çıkıyor
The Economist: Avrupa resesyona girerken Rusya çıkıyor
İngiliz dergisi The Economist, Rusya ile Batı arasındaki ekonomik savaşın kritik bir noktaya ulaştığını, Rusya'daki durgunluk sona ererken Avrupa'da daha yeni... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T20:27+0300
2022-10-13T20:27+0300
resesyon
ekonomi
enflasyon
rusya
avrupa
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Dünya ekonomilerindeki aylık değişiklikleri derleyen Goldman Sachs'tan gelen verileri aktaran The Economist'e göre, Rusya'daki ekonomik aktivite diğer büyük Avrupa ülkelerinden daha yüksek. Rus devlet bankası Sberbank tarafından hazırlanan harcama göstergesi, kısmi seferberlik kararının ardından düşmesine rağmen tekrar yükseldi.The Economist'e göre, birkaç ay önce sıfıra yakın bir düzeye gerileyen otomobil endüstrisindeki üretim de toparlandı. Bu da Rus üreticilerin Batı ülkeleri dışında bir tedarik zinciri kurduğunu gösteriyor. Dolar bazında, Rusya'ya yapılan aylık ürün ithalatı, geçen yılın ortalamasını neredeyse aşıyor.Rusların eylül ayında 14 milyar dolar değerinde ruble mevduatı çektiğini, bunun da şubat ayına göre yaklaşık üç kat fazla olduğunu belirten dergi, çoğu eğitimli ve sabit gelirli insanlardan oluşan yaklaşık 300 bin Rus vatandaşın yurt dışına kaçtığına dikkat çekti.İşgücünün daha da azaltılmasının enflasyonu artırabileceğine vurgu yapan dergi, Rusya’daki genel enflasyon oranının keskin bir şekilde düştüğünü, ancak hizmet sektöründeki fiyat baskısının artığını kaydetti.Dergiye göre, Rusya'da petrol ve gaz üretimi şu anda 24 Şubat öncesine oranla yaklaşık yüzde 3 daha düşük ve Avrupa'nın petrol sevkiyatına yönelik yaptırımları 5 Aralık'ta yürürlüğe girdiğinde daha da düşebilir.Bir gün önce Uluslararası Para Fonu IMF, Rusya'nın GSYİH'sindeki yıllık düşüş tahminini yüzde 2,6 (yüzde -6'dan -yüzde 3,4'e) olarak güncelledi.Endeksin değiştirilmesinin nedenlerinden biri olarak ülkede enflasyondaki düşüş gösterildi. Rusya hükümeti ekonominin "bir yıldan biraz fazla bir süre içinde" büyümeye dönmesini bekliyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Rusya ekonomisinin 2022'de yüzde 5.5 küçüleceğini, enflasyonun yüzde 13.9'a ulaşacağını tahmin ediyor.
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resesyon, enflasyon, rusya, avrupa
resesyon, enflasyon, rusya, avrupa

The Economist: Avrupa resesyona girerken Rusya çıkıyor

20:27 13.10.2022
© REUTERS / Dado RuvicRuble - değer kaybı
Ruble - değer kaybı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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İngiliz dergisi The Economist, Rusya ile Batı arasındaki ekonomik savaşın kritik bir noktaya ulaştığını, Rusya'daki durgunluk sona ererken Avrupa'da daha yeni başladığını yazdı.
Dünya ekonomilerindeki aylık değişiklikleri derleyen Goldman Sachs'tan gelen verileri aktaran The Economist'e göre, Rusya'daki ekonomik aktivite diğer büyük Avrupa ülkelerinden daha yüksek. Rus devlet bankası Sberbank tarafından hazırlanan harcama göstergesi, kısmi seferberlik kararının ardından düşmesine rağmen tekrar yükseldi.
The Economist'e göre, birkaç ay önce sıfıra yakın bir düzeye gerileyen otomobil endüstrisindeki üretim de toparlandı. Bu da Rus üreticilerin Batı ülkeleri dışında bir tedarik zinciri kurduğunu gösteriyor. Dolar bazında, Rusya'ya yapılan aylık ürün ithalatı, geçen yılın ortalamasını neredeyse aşıyor.
Rusların eylül ayında 14 milyar dolar değerinde ruble mevduatı çektiğini, bunun da şubat ayına göre yaklaşık üç kat fazla olduğunu belirten dergi, çoğu eğitimli ve sabit gelirli insanlardan oluşan yaklaşık 300 bin Rus vatandaşın yurt dışına kaçtığına dikkat çekti.
İşgücünün daha da azaltılmasının enflasyonu artırabileceğine vurgu yapan dergi, Rusya’daki genel enflasyon oranının keskin bir şekilde düştüğünü, ancak hizmet sektöründeki fiyat baskısının artığını kaydetti.
Dergiye göre, Rusya'da petrol ve gaz üretimi şu anda 24 Şubat öncesine oranla yaklaşık yüzde 3 daha düşük ve Avrupa'nın petrol sevkiyatına yönelik yaptırımları 5 Aralık'ta yürürlüğe girdiğinde daha da düşebilir.
Bir gün önce Uluslararası Para Fonu IMF, Rusya'nın GSYİH'sindeki yıllık düşüş tahminini yüzde 2,6 (yüzde -6'dan -yüzde 3,4'e) olarak güncelledi.
Endeksin değiştirilmesinin nedenlerinden biri olarak ülkede enflasyondaki düşüş gösterildi. Rusya hükümeti ekonominin "bir yıldan biraz fazla bir süre içinde" büyümeye dönmesini bekliyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Rusya ekonomisinin 2022'de yüzde 5.5 küçüleceğini, enflasyonun yüzde 13.9'a ulaşacağını tahmin ediyor.
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