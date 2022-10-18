https://sputniknews.com.tr/20221018/akkuyu-nukleer-ulusal-cocuk-resim-yarismasi-duzenliyor-1062438945.html

Akkuyu Nükleer, Ulusal Çocuk Resim Yarışması düzenliyor

Akkuyu Nükleer, Ulusal Çocuk Resim Yarışması düzenliyor

Akkuyu Nükleer A. Ş., Türkiye'nin dört bir yanından 4 ila 16 yaş arası çocukları, geleneksel hale gelen ulusal resim yarışmasına katılmaya davet etti. 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T11:41+0300

2022-10-18T11:41+0300

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yaşam

akkuyu

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

akkuyu ngs

resim

çocuk

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Akkuyu Nükleer, bu yıl da Ulusal Çocuk Resim Yarışması düzenliyor.Geçen yıl düzenlenen yarışmaya İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Bursa ve diğer illerden 150'nin üzerinde çocuk başvuruda bulunmuştu. Katılımcılar, Türkiye için temiz ve sürdürülebilir bir gelecek sağlayacak nükleer enerji ve diğer yeşil enerji kaynaklarının resimlerini yapmışlardı. Bu yılki yarışmanın konusu, “Yeşil Bir Dünya Benimle Başlar” oldu. Yarışmacılar yaptıkları resimlerle insanların gelecek nesiller için doğayı korumaya nasıl yardımcı olabileceğini göstermeye çalışacak. Yarışmanın katılımcıları, yaptıkları resimlerle “Tüm insanlara uygun fiyatlı ve istikrarlı elektrik sağlanmasına nasıl yardımcı olunur?”, “Nükleer enerji diğer temiz enerji kaynaklarıyla birlikte çevrenin korunmasına nasıl katkıda bulunur?” gibi sorulara da cevap vermiş olacak.Yarışma, 4 ila 6 yaş, 7 ila 9 yaş, 10 ila 12 yaş, 13 ila 16 yaş grubu ve en özgün resim olmak üzere 5 kategoride ve çevrimiçi formatta gerçekleştirilecek.Beş kategorinin her birinden 3 katılımcı çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek. Katılımcıların resimleri, profesyonel bir jüri tarafından teknik performans, sanatsal ifade ve yarışma temasına uygunluk açısından değerlendirilecek. Katılımcılar, resimlerin taranmış halini, başvuru formunu, aydınlatma metnini ve ulusal resim yarışmasının kurallarını açıklayan metni doldurup communications@akkuyu.com adresine "Akkuyu Nükleer Resim Yarışması" konu başlığıyla göndererek yarışmaya başvurabilecek. Yarışmaya başvuru 17-23 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılabilecek. Katılımcıların kayıt yaptırmak için başvuru formunun tüm alanlarını doldurup, muvafakat beyanını, aydınlatma metnini ve ulusal resim yarışması kurallarının açıklayıcı metnini imzalaması gerekiyor.Yarışmanın kazananları 26 Ekim 2022 tarihinde Ş.'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında duyurulacak. Çevrimiçi resim yarışması hakkındaki tüm bilgilere "akkuyu.com" adresinden ulaşılabilecek.

https://sputniknews.com.tr/20220908/akkuyu-nukleer-guc-santralinde-55-turk-muhendis-goreve-basladi-1060975397.html

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