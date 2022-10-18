https://sputniknews.com.tr/20221018/ak-partiden-kacak-tutune-yonelik-teklif-1062460400.html

AK Parti'den kaçak tütüne yönelik teklif: Usulsüz kullanıma hapis cezası

AK Parti'den kaçak tütüne yönelik teklif: Usulsüz kullanıma hapis cezası

AK Parti kaçak tütünle ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sundu. 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T19:36+0300

2022-10-18T19:36+0300

2022-10-18T19:43+0300

tütün

kaçak

türkiye

para cezası

hapis cezası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104236/13/1042361314_0:47:512:335_1920x0_80_0_0_54d37e17187d725e983ff1190b52ef81.jpg

AK Parti, 11 maddelik, 'Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu.Teklifle; Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine, tütün, tütün mamulleri ve alkolün Türkiye'de üretimine, iç ve dış alım ile satımına ilişkin usul ve esaslar belirleniyor. Teklifle, kaçakçılık ve kayıt dışı üretimin sonucu olan haksız rekabetin önlenerek tüm tarafların mali ve teknik mevzuata uygun davranmasının sağlanması, şeffaf ve eşitlikçi bir piyasa tesisi amaçlanıyor.Düzenleme ile; Ürün İzleme Sistemine (ÜİS) müdahale edilmesi durumunda, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Söz konusu suçun işlendiğinin inceleme sırasında tespiti halinde vergi müfettişleri ve yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin raporun Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesiyle, incelemenin tamamlanması beklenmeksizin kamu davasının ivedilikle açılması hedefleniyor.Öte yandan teklifle, tütün ve tütün mamulü üreticilerine teminat uygulaması getiriliyor. Teminat bedelinin 50 milyona kadar verilmesi amaçlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220830/beykozda-kacak-tutun-operasyonu-1-ton-777-kg-nargile-tutunu-ele-gecirildi-1060571118.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tütün, kaçak, para cezası, hapis cezası