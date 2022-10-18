https://sputniknews.com.tr/20221018/ak-partiden-kacak-tutune-yonelik-teklif-1062460400.html
AK Parti'den kaçak tütüne yönelik teklif: Usulsüz kullanıma hapis cezası
AK Parti'den kaçak tütüne yönelik teklif: Usulsüz kullanıma hapis cezası
AK Parti kaçak tütünle ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sundu. 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T19:36+0300
2022-10-18T19:36+0300
2022-10-18T19:43+0300
tütün
kaçak
türkiye
para cezası
hapis cezası
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AK Parti, 11 maddelik, 'Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu.Teklifle; Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine, tütün, tütün mamulleri ve alkolün Türkiye'de üretimine, iç ve dış alım ile satımına ilişkin usul ve esaslar belirleniyor. Teklifle, kaçakçılık ve kayıt dışı üretimin sonucu olan haksız rekabetin önlenerek tüm tarafların mali ve teknik mevzuata uygun davranmasının sağlanması, şeffaf ve eşitlikçi bir piyasa tesisi amaçlanıyor.Düzenleme ile; Ürün İzleme Sistemine (ÜİS) müdahale edilmesi durumunda, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Söz konusu suçun işlendiğinin inceleme sırasında tespiti halinde vergi müfettişleri ve yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin raporun Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesiyle, incelemenin tamamlanması beklenmeksizin kamu davasının ivedilikle açılması hedefleniyor.Öte yandan teklifle, tütün ve tütün mamulü üreticilerine teminat uygulaması getiriliyor. Teminat bedelinin 50 milyona kadar verilmesi amaçlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220830/beykozda-kacak-tutun-operasyonu-1-ton-777-kg-nargile-tutunu-ele-gecirildi-1060571118.html
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tütün, kaçak, para cezası, hapis cezası
tütün, kaçak, para cezası, hapis cezası
AK Parti'den kaçak tütüne yönelik teklif: Usulsüz kullanıma hapis cezası
19:36 18.10.2022 (güncellendi: 19:43 18.10.2022) Abone ol
AK Parti kaçak tütünle ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sundu.
AK Parti, 11 maddelik, 'Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu.
Teklifle; Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine, tütün, tütün mamulleri ve alkolün Türkiye'de üretimine, iç ve dış alım ile satımına ilişkin usul ve esaslar belirleniyor. Teklifle, kaçakçılık ve kayıt dışı üretimin sonucu olan haksız rekabetin önlenerek tüm tarafların mali ve teknik mevzuata uygun davranmasının sağlanması, şeffaf ve eşitlikçi bir piyasa tesisi amaçlanıyor.
Düzenleme ile; Ürün İzleme Sistemine (ÜİS) müdahale edilmesi durumunda, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Söz konusu suçun işlendiğinin inceleme sırasında tespiti halinde vergi müfettişleri ve yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin raporun Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesiyle, incelemenin tamamlanması beklenmeksizin kamu davasının ivedilikle açılması hedefleniyor.
Öte yandan teklifle, tütün ve tütün mamulü üreticilerine teminat uygulaması getiriliyor. Teminat bedelinin 50 milyona kadar verilmesi amaçlanıyor.