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https://sputniknews.com.tr/20220830/beykozda-kacak-tutun-operasyonu-1-ton-777-kg-nargile-tutunu-ele-gecirildi-1060571118.html
Beykoz'da kaçak tütün operasyonu: 1 ton 777 kg nargile tütünü ele geçirildi
Beykoz'da kaçak tütün operasyonu: 1 ton 777 kg nargile tütünü ele geçirildi
Beykoz’da kaçak nargile tütünü bulunan bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 1 ton 777 kg bandrolsüz kaçak... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T15:09+0300
2022-08-30T15:12+0300
tütün
kaçak
türkiye
beykoz
nargile
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Beykoz’da 29 Ağustos Pazartesi günü, kaçak nargile tütünü bulunan bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.Depoda ve yakalanan şahsın ikametinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 1 ton 777 kg bandrolsüz kaçak nargile tütünü, 3 ton kaçak nargile tütünü imalatında kullanılan ham madde, bin 470 litre kaçak nargile imalatında kullanılan sıvı, 1 adet terazi, 4 adet metal kova, 22 bin adet plastik kutu ve kapak, 400 bin adet etiket ele geçirildi.Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında tahkikat işlemleri devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20220705/7-ilde-kacak-sigara-operasyonu-214-gozalti-karari-1058319350.html
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tütün, kaçak, beykoz, nargile
tütün, kaçak, beykoz, nargile

Beykoz'da kaçak tütün operasyonu: 1 ton 777 kg nargile tütünü ele geçirildi

15:09 30.08.2022 (güncellendi: 15:12 30.08.2022)
© İHABeykoz'da kaçak nargile tütünü
Beykoz'da kaçak nargile tütünü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© İHA
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Beykoz’da kaçak nargile tütünü bulunan bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 1 ton 777 kg bandrolsüz kaçak nargile tütünü, kaçak nargile tütünü imalatında kullanılan 3 ton ham madde ile çeşitli maddeler ele geçirildi.
Beykoz’da 29 Ağustos Pazartesi günü, kaçak nargile tütünü bulunan bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Depoda ve yakalanan şahsın ikametinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 1 ton 777 kg bandrolsüz kaçak nargile tütünü, 3 ton kaçak nargile tütünü imalatında kullanılan ham madde, bin 470 litre kaçak nargile imalatında kullanılan sıvı, 1 adet terazi, 4 adet metal kova, 22 bin adet plastik kutu ve kapak, 400 bin adet etiket ele geçirildi.
Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında tahkikat işlemleri devam ediyor.
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