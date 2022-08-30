https://sputniknews.com.tr/20220830/beykozda-kacak-tutun-operasyonu-1-ton-777-kg-nargile-tutunu-ele-gecirildi-1060571118.html

Beykoz'da kaçak tütün operasyonu: 1 ton 777 kg nargile tütünü ele geçirildi

Beykoz'da kaçak tütün operasyonu: 1 ton 777 kg nargile tütünü ele geçirildi

Beykoz’da kaçak nargile tütünü bulunan bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 1 ton 777 kg bandrolsüz kaçak... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T15:09+0300

2022-08-30T15:09+0300

2022-08-30T15:12+0300

tütün

kaçak

türkiye

beykoz

nargile

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Beykoz’da 29 Ağustos Pazartesi günü, kaçak nargile tütünü bulunan bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.Depoda ve yakalanan şahsın ikametinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 1 ton 777 kg bandrolsüz kaçak nargile tütünü, 3 ton kaçak nargile tütünü imalatında kullanılan ham madde, bin 470 litre kaçak nargile imalatında kullanılan sıvı, 1 adet terazi, 4 adet metal kova, 22 bin adet plastik kutu ve kapak, 400 bin adet etiket ele geçirildi.Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında tahkikat işlemleri devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20220705/7-ilde-kacak-sigara-operasyonu-214-gozalti-karari-1058319350.html

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