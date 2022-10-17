https://sputniknews.com.tr/20221017/sahipleri-yurt-disinda-olan-ev-ve-arsalari-yasa-disi-yollarla-ele-gecirenlere-operasyon-39-gozalti-1062394350.html

Sahipleri yurt dışında olan ev ve arsaları yasa dışı yollarla ele geçirenlere operasyon: 39 gözaltı

Sahipleri yurt dışında olan ev ve arsaları yasa dışı yollarla ele geçirenlere operasyon: 39 gözaltı

İstanbul Fatih'te sahipleri yurt dışında olan ev ve arsalarını yasa dışı yollarla ele geçiren suç örgütüne operasyon düzenlendi. 5 ilde gerçekleştirilen... 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T10:30+0300

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türkiye

istanbul

balat

operasyon

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İstanbul'da organize suçlar şubesi ekipleri, Fatih Balat'ta, çoğu gayrimüslim vatandaşlara ait ev ve arsaları, yasa dışı biçimde ele geçiren çeteye yönelik çalışma başlattı.Mesut B. elebaşılığını yaptığı suç örgütünün, adam öldürme ve yaralama dahil çok sayıda suça karıştığı ortaya çıktı.Yurt dışında yaşayan mülk sahipleri ile yaşlı ve sahipsiz gördükleri vatandaşları hedef alan suç örgütüne yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.Baskında, 16 ruhsatsız silah ve 2 kilogram kokain ele geçirildi.

https://sputniknews.com.tr/20221011/ankarada-isid-operasyonu-20-supheli-hakkinda-gozalti-karari-1062174505.html

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