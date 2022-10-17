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Sahipleri yurt dışında olan ev ve arsaları yasa dışı yollarla ele geçirenlere operasyon: 39 gözaltı
Sahipleri yurt dışında olan ev ve arsaları yasa dışı yollarla ele geçirenlere operasyon: 39 gözaltı
İstanbul Fatih'te sahipleri yurt dışında olan ev ve arsalarını yasa dışı yollarla ele geçiren suç örgütüne operasyon düzenlendi. 5 ilde gerçekleştirilen... 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T10:30+0300
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istanbul
balat
operasyon
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İstanbul'da organize suçlar şubesi ekipleri, Fatih Balat'ta, çoğu gayrimüslim vatandaşlara ait ev ve arsaları, yasa dışı biçimde ele geçiren çeteye yönelik çalışma başlattı.Mesut B. elebaşılığını yaptığı suç örgütünün, adam öldürme ve yaralama dahil çok sayıda suça karıştığı ortaya çıktı.Yurt dışında yaşayan mülk sahipleri ile yaşlı ve sahipsiz gördükleri vatandaşları hedef alan suç örgütüne yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.Baskında, 16 ruhsatsız silah ve 2 kilogram kokain ele geçirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221011/ankarada-isid-operasyonu-20-supheli-hakkinda-gozalti-karari-1062174505.html
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istanbul, balat, operasyon
istanbul, balat, operasyon

Sahipleri yurt dışında olan ev ve arsaları yasa dışı yollarla ele geçirenlere operasyon: 39 gözaltı

10:30 17.10.2022
© DHABalat çetesine operasyon: 39 gözaltı
Balat çetesine operasyon: 39 gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© DHA
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İstanbul Fatih'te sahipleri yurt dışında olan ev ve arsalarını yasa dışı yollarla ele geçiren suç örgütüne operasyon düzenlendi. 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda, Mesut B.'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütü üyesi 39 kişi yakalandı.
İstanbul'da organize suçlar şubesi ekipleri, Fatih Balat'ta, çoğu gayrimüslim vatandaşlara ait ev ve arsaları, yasa dışı biçimde ele geçiren çeteye yönelik çalışma başlattı.

Mesut B. elebaşılığını yaptığı suç örgütünün, adam öldürme ve yaralama dahil çok sayıda suça karıştığı ortaya çıktı.
Yurt dışında yaşayan mülk sahipleri ile yaşlı ve sahipsiz gördükleri vatandaşları hedef alan suç örgütüne yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.

Baskında, 16 ruhsatsız silah ve 2 kilogram kokain ele geçirildi.
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
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