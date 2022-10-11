https://sputniknews.com.tr/20221011/ankarada-isid-operasyonu-20-supheli-hakkinda-gozalti-karari-1062174505.html
Ankara'da IŞİD operasyonu: 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara'da IŞİD operasyonu: 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara'da IŞİD ile irtibatı ve iltisaklı 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T10:02+0300
2022-10-11T10:02+0300
2022-10-11T10:02+0300
türkiye
işid
terör örgütü
ankara
polis
gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, IŞİD'in Ankara'daki yapılanmasına yönelik soruşturmasında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, IŞİD'in Ankara'daki yapılanmasına yönelik iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip sonucu örgütle irtibatı ve iltisakı tespit edilen, ayrıca MASAK raporları üzerinde yapılan analizlerle çatışma bölgeleriyle irtibatlı IŞİD mensuplarıyla para trafiği tespit edilen 20 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.Şüphelilerin yakalanması, arama ve el koyma işlemlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221011/adanada-isid-mensuplarina-yonelik-safak-operasyonu-7-gozalti-1062172160.html
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işid, terör örgütü, ankara, polis, gözaltı
işid, terör örgütü, ankara, polis, gözaltı
Ankara'da IŞİD operasyonu: 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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Ankara'da IŞİD ile irtibatı ve iltisaklı 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, IŞİD'in Ankara'daki yapılanmasına yönelik soruşturmasında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, IŞİD'in Ankara'daki yapılanmasına yönelik iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip sonucu örgütle irtibatı ve iltisakı tespit edilen, ayrıca MASAK raporları üzerinde yapılan analizlerle çatışma bölgeleriyle irtibatlı IŞİD mensuplarıyla para trafiği tespit edilen 20 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.
Şüphelilerin yakalanması, arama ve el koyma işlemlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.