https://sputniknews.com.tr/20221011/adanada-isid-mensuplarina-yonelik-safak-operasyonu-7-gozalti-1062172160.html

Adana’da IŞİD mensuplarına yönelik şafak operasyonu: 7 gözaltı

Adana’da IŞİD mensuplarına yönelik şafak operasyonu: 7 gözaltı

Adana’da IŞİD içerisinde faaliyette bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 7 kişiye yönelik şafak vakti operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda yakalanan... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T07:07+0300

2022-10-11T07:07+0300

2022-10-11T07:07+0300

türkiye

adana

işid

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Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, yürüttükleri IŞİD soruşturması kapsamında, örgüt içerisinde faaliyette olduğu belirlenen 7 kişiyi yakalama yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şüphelilerin saklandıkları evlere eş zamanlı baskın yapıldı.Yapılan baskınlarda yakalanan zanlılar adli tıp kurumundaki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Yakalanan yabancı uyruklu zanlıların, geçmiş dönemlerde Suriye ve Irak’ta IŞİD adına faaliyet gösterdikleri öğrenildi.

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