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Adana’da IŞİD mensuplarına yönelik şafak operasyonu: 7 gözaltı
Adana’da IŞİD mensuplarına yönelik şafak operasyonu: 7 gözaltı
Adana’da IŞİD içerisinde faaliyette bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 7 kişiye yönelik şafak vakti operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda yakalanan... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T07:07+0300
2022-10-11T07:07+0300
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adana
işid
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Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, yürüttükleri IŞİD soruşturması kapsamında, örgüt içerisinde faaliyette olduğu belirlenen 7 kişiyi yakalama yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şüphelilerin saklandıkları evlere eş zamanlı baskın yapıldı.Yapılan baskınlarda yakalanan zanlılar adli tıp kurumundaki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Yakalanan yabancı uyruklu zanlıların, geçmiş dönemlerde Suriye ve Irak’ta IŞİD adına faaliyet gösterdikleri öğrenildi.
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adana, işid

Adana’da IŞİD mensuplarına yönelik şafak operasyonu: 7 gözaltı

07:07 11.10.2022
© AAİstanbul'da IŞİD operasyonu
İstanbul'da IŞİD operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
© AA
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Adana’da IŞİD içerisinde faaliyette bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 7 kişiye yönelik şafak vakti operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, yürüttükleri IŞİD soruşturması kapsamında, örgüt içerisinde faaliyette olduğu belirlenen 7 kişiyi yakalama yönelik operasyon düzenledi.
Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şüphelilerin saklandıkları evlere eş zamanlı baskın yapıldı.
Yapılan baskınlarda yakalanan zanlılar adli tıp kurumundaki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Yakalanan yabancı uyruklu zanlıların, geçmiş dönemlerde Suriye ve Irak’ta IŞİD adına faaliyet gösterdikleri öğrenildi.
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