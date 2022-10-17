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https://sputniknews.com.tr/20221017/prof-dr-demirtas-yapay-zeka-ile-sagci-ve-solculardan-kurtulacagiz-1062409956.html
Prof. Dr. Demirtaş: Yapay zeka ile sağcı ve solculardan kurtulacağız
Prof. Dr. Demirtaş: Yapay zeka ile sağcı ve solculardan kurtulacağız
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 'yapay zeka sayesinde' sağcıların ve solcuların yok olacağını iddia etti. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T15:47+0300
2022-10-17T15:48+0300
türkiye
özgür demirtaş
politika
sağ
aşırı sağ
sol
yapay zeka
siyasi parti
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Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yapay zekaya dair açıklamalarda bulundu.Demirtaş, sosyal medya hesabından "Gün gelecek yazılımlar inanılmaz ilerleyecek. Yapay zeka olağanüstü bir seviyeye gelecek. Ve biz siyasetçilerden kurtulacağız. Yalanlarını, ayrıştırmalarını, Şark kurnazlıklarını, sağcılıklarını, solculuklarını alıp yok olup gidecekler. Huzur gelecek, yazılımlar yönetecek…" ifadelerini kullandı.
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özgür demirtaş, politika, sağ, aşırı sağ, sol, yapay zeka, siyasi parti
özgür demirtaş, politika, sağ, aşırı sağ, sol, yapay zeka, siyasi parti

Prof. Dr. Demirtaş: Yapay zeka ile sağcı ve solculardan kurtulacağız

15:47 17.10.2022 (güncellendi: 15:48 17.10.2022)
© Fotoğraf : TwitterÖzgür Demirtaş
Özgür Demirtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 'yapay zeka sayesinde' sağcıların ve solcuların yok olacağını iddia etti.
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yapay zekaya dair açıklamalarda bulundu.
Demirtaş, sosyal medya hesabından "Gün gelecek yazılımlar inanılmaz ilerleyecek. Yapay zeka olağanüstü bir seviyeye gelecek. Ve biz siyasetçilerden kurtulacağız. Yalanlarını, ayrıştırmalarını, Şark kurnazlıklarını, sağcılıklarını, solculuklarını alıp yok olup gidecekler. Huzur gelecek, yazılımlar yönetecek…" ifadelerini kullandı.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
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