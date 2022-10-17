https://sputniknews.com.tr/20221017/prof-dr-demirtas-yapay-zeka-ile-sagci-ve-solculardan-kurtulacagiz-1062409956.html

Prof. Dr. Demirtaş: Yapay zeka ile sağcı ve solculardan kurtulacağız

Prof. Dr. Demirtaş: Yapay zeka ile sağcı ve solculardan kurtulacağız

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 'yapay zeka sayesinde' sağcıların ve solcuların yok olacağını iddia etti. 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T15:47+0300

2022-10-17T15:47+0300

2022-10-17T15:48+0300

türkiye

özgür demirtaş

politika

sağ

aşırı sağ

sol

yapay zeka

siyasi parti

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Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yapay zekaya dair açıklamalarda bulundu.Demirtaş, sosyal medya hesabından "Gün gelecek yazılımlar inanılmaz ilerleyecek. Yapay zeka olağanüstü bir seviyeye gelecek. Ve biz siyasetçilerden kurtulacağız. Yalanlarını, ayrıştırmalarını, Şark kurnazlıklarını, sağcılıklarını, solculuklarını alıp yok olup gidecekler. Huzur gelecek, yazılımlar yönetecek…" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221017/asal-arastirma-en-fazla-oyu-ak-parti-aldi-zafer-partisi-ise-deva-ve-gelecek-partisinin-onunde-1062407029.html

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özgür demirtaş, politika, sağ, aşırı sağ, sol, yapay zeka, siyasi parti