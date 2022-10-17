https://sputniknews.com.tr/20221017/asal-arastirma-en-fazla-oyu-ak-parti-aldi-zafer-partisi-ise-deva-ve-gelecek-partisinin-onunde-1062407029.html
ASAL Araştırma: AK Parti ilk sırada, Zafer Partisi ise DEVA ve Gelecek Partisi'nin önünde
ASAL Araştırma: AK Parti ilk sırada, Zafer Partisi ise DEVA ve Gelecek Partisi'nin önünde
ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 5-14 Ekim 2022 tarihleri arasında 26 ilde yaptığı anket çalışmasında, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi... 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T15:23+0300
2022-10-17T15:23+0300
2022-10-17T15:29+0300
politika
ak parti
anket
araştırma
chp
seçim
siyasi parti
iyi parti
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ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 5-14 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin dahil toplamda 26 ilde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.Ankete göre; kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oy oranı yüzde 38.4, CHP'nin oy oranı yüzde 23.5 ve İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 11.0 oldu.Ankete göre karasızların oyu dağıtılmadan ortaya çıkan yüzdelere göre; HDP yüzde 8.5, MHP yüzde 7.2, Zafer Partisi 1.2, DEVA Partisi yüzde 1.1, Yeniden Refah Partisi yüzde 0.9, Saadet Partisi yüzde 0.7, Gelecek Partisi yüzde 0.7, Büyük Birlik Partisi yüzde 0.6, Memleket Partisi yüzde 0.6 oy aldı.Yüzde 9.2 ise kararsız olarak oy kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220413/asal-arastirma-turkiye-halki-hukumetin-ukrayna-krizindeki-politikasini-yuzde-725-basarili-buldu-1055525479.html
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ak parti, anket, araştırma, chp, seçim, siyasi parti, iyi parti
ak parti, anket, araştırma, chp, seçim, siyasi parti, iyi parti
ASAL Araştırma: AK Parti ilk sırada, Zafer Partisi ise DEVA ve Gelecek Partisi'nin önünde
15:23 17.10.2022 (güncellendi: 15:29 17.10.2022) Abone ol
ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 5-14 Ekim 2022 tarihleri arasında 26 ilde yaptığı anket çalışmasında, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.
ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 5-14 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin dahil toplamda 26 ilde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.
Ankete göre; kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oy oranı yüzde 38.4, CHP'nin oy oranı yüzde 23.5 ve İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 11.0 oldu.
Ankete göre karasızların oyu dağıtılmadan ortaya çıkan yüzdelere göre; HDP yüzde 8.5, MHP yüzde 7.2, Zafer Partisi 1.2, DEVA Partisi yüzde 1.1, Yeniden Refah Partisi yüzde 0.9, Saadet Partisi yüzde 0.7, Gelecek Partisi yüzde 0.7, Büyük Birlik Partisi yüzde 0.6, Memleket Partisi yüzde 0.6 oy aldı.
Yüzde 9.2 ise kararsız olarak oy kullandı.