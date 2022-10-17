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ASAL Araştırma: AK Parti ilk sırada, Zafer Partisi ise DEVA ve Gelecek Partisi'nin önünde
ASAL Araştırma: AK Parti ilk sırada, Zafer Partisi ise DEVA ve Gelecek Partisi'nin önünde
ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 5-14 Ekim 2022 tarihleri arasında 26 ilde yaptığı anket çalışmasında, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi... 17.10.2022, Sputnik Türkiye
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ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 5-14 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin dahil toplamda 26 ilde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.Ankete göre; kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oy oranı yüzde 38.4, CHP'nin oy oranı yüzde 23.5 ve İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 11.0 oldu.Ankete göre karasızların oyu dağıtılmadan ortaya çıkan yüzdelere göre; HDP yüzde 8.5, MHP yüzde 7.2, Zafer Partisi 1.2, DEVA Partisi yüzde 1.1, Yeniden Refah Partisi yüzde 0.9, Saadet Partisi yüzde 0.7, Gelecek Partisi yüzde 0.7, Büyük Birlik Partisi yüzde 0.6, Memleket Partisi yüzde 0.6 oy aldı.Yüzde 9.2 ise kararsız olarak oy kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220413/asal-arastirma-turkiye-halki-hukumetin-ukrayna-krizindeki-politikasini-yuzde-725-basarili-buldu-1055525479.html
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ak parti, anket, araştırma, chp, seçim, siyasi parti, iyi parti
ak parti, anket, araştırma, chp, seçim, siyasi parti, iyi parti

ASAL Araştırma: AK Parti ilk sırada, Zafer Partisi ise DEVA ve Gelecek Partisi'nin önünde

15:23 17.10.2022 (güncellendi: 15:29 17.10.2022)
© AAİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© AA
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ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 5-14 Ekim 2022 tarihleri arasında 26 ilde yaptığı anket çalışmasında, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.
ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 5-14 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin dahil toplamda 26 ilde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.
Ankete göre; kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oy oranı yüzde 38.4, CHP'nin oy oranı yüzde 23.5 ve İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 11.0 oldu.
Ankete göre karasızların oyu dağıtılmadan ortaya çıkan yüzdelere göre; HDP yüzde 8.5, MHP yüzde 7.2, Zafer Partisi 1.2, DEVA Partisi yüzde 1.1, Yeniden Refah Partisi yüzde 0.9, Saadet Partisi yüzde 0.7, Gelecek Partisi yüzde 0.7, Büyük Birlik Partisi yüzde 0.6, Memleket Partisi yüzde 0.6 oy aldı.
Yüzde 9.2 ise kararsız olarak oy kullandı.
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