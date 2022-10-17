https://sputniknews.com.tr/20221017/asal-arastirma-en-fazla-oyu-ak-parti-aldi-zafer-partisi-ise-deva-ve-gelecek-partisinin-onunde-1062407029.html

ASAL Araştırma: AK Parti ilk sırada, Zafer Partisi ise DEVA ve Gelecek Partisi'nin önünde

ASAL Araştırma: AK Parti ilk sırada, Zafer Partisi ise DEVA ve Gelecek Partisi'nin önünde

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 5-14 Ekim 2022 tarihleri arasında 26 ilde yaptığı anket çalışmasında, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi... 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T15:23+0300

2022-10-17T15:23+0300

2022-10-17T15:29+0300

politika

ak parti

anket

araştırma

chp

seçim

siyasi parti

iyi parti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1059798728_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b954b3be59b7c7ed3447b8651d212899.jpg

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 5-14 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin dahil toplamda 26 ilde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.Ankete göre; kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oy oranı yüzde 38.4, CHP'nin oy oranı yüzde 23.5 ve İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 11.0 oldu.Ankete göre karasızların oyu dağıtılmadan ortaya çıkan yüzdelere göre; HDP yüzde 8.5, MHP yüzde 7.2, Zafer Partisi 1.2, DEVA Partisi yüzde 1.1, Yeniden Refah Partisi yüzde 0.9, Saadet Partisi yüzde 0.7, Gelecek Partisi yüzde 0.7, Büyük Birlik Partisi yüzde 0.6, Memleket Partisi yüzde 0.6 oy aldı.Yüzde 9.2 ise kararsız olarak oy kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220413/asal-arastirma-turkiye-halki-hukumetin-ukrayna-krizindeki-politikasini-yuzde-725-basarili-buldu-1055525479.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ak parti, anket, araştırma, chp, seçim, siyasi parti, iyi parti