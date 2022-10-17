https://sputniknews.com.tr/20221017/oyuncu-billur-kalkavan-son-yolculuguna-ugurlandi-cok-ozel-bir-kadini-kaybettik-1062415692.html

Oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı: 'Çok özel bir kadını kaybettik'

Oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı: 'Çok özel bir kadını kaybettik'

Önceki gün hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan, son yolculuğuna uğurlandı. 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T19:52+0300

2022-10-17T19:52+0300

2022-10-17T19:52+0300

billur kalkavan

türkiye

öldü

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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan, Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğrandı.Zincirlikuyu Camii avlusunda ikindi namazını müteakip gerçekleştirilen cenaze törenine katılanlar, duygularını gazetecilerle paylaştı.Oyuncu Hamdi Alkan, daha önce Kalkavan ile çalışma fırsatı bulduklarını belirterek, "Vakitsiz gitti, tabii kader programı kimse karşı gelemiyor." dedi.Billur Kalkavan'ın çok iyi bir insan ve çok iyi bir dost olduğunu vurgulayan Alkan, "Ben buraya onun iyi bir insan olduğunu bir kere daha söylemek için geldim. Mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu.Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu ise "Hepimizin başı sağ olsun, çok özel çok kıymetli bir insandı. Çok kişiye de örnek olmuştur, eli değmiştir, ışığı ulaşmıştır. Her zaman doğrudan, düzgünden, iyiden yanaydı, hepimizin hayatında özel bir yeri vardı. Mekanı cennet olsun, çok özleyeceğiz" diye konuştu.Nilgün Belgün ise, “Çok özel bir kadını kaybettik. Duruşuyla, tavrıyla, tarzıyla çok da değerliydi. 59 çok genç bir yaş, tabii ki çok üzülüyoruz ve çok canımızı acıttı. Özü sözü bir, dimdik, kimsenin hakkında konuşacak negatif bir kelimesi olmadığı bir insandı. İnsan gibi insandı ama Allah’ın takdiri” ifadelerini kullandı.Cenazeye Kalkavan'ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Ali Koç, İlber Ortaylı, Rıza Kalkavan, Buğra Bahadırlı, Necmi Yapıcı, ve Halil Sezai'nin de arasında bulunduğu sanat, sinema ve iş dünyasından pek çok kişi katıldı.Billur Kalkavan'ın naaşı, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

https://sputniknews.com.tr/20221015/billur-kalkavan-hayatini-kaybetti-1062346508.html

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billur kalkavan, öldü