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https://sputniknews.com.tr/20221017/new-york-times-pragda-erdogan-ile-micotakis-arasinda-yasanan-gerginligi-yazdi-1062394815.html
New York Times, Prag'da Erdoğan ile Miçotakis arasında yaşanan gerginliği yazdı
New York Times, Prag'da Erdoğan ile Miçotakis arasında yaşanan gerginliği yazdı
New York Times gazetesi, geçen hafta Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi sonrası verilen akşam yemeğinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile... 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T10:55+0300
2022-10-17T10:58+0300
dünya
yunanistan
türkiye
recep tayyip erdoğan
kiryakos miçotakis
avrupa siyasi topluluğu (ast)
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New York Times (NYT) gazetesi, geçen hafta Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen ilk Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinin ardından verilen basına kapalı akşam yemeğinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında gerginlik yaşandığını bildirdi.Gazetede yer alan haberde, Miçotakis'in 44 Avrupalı lidere hitap ettiği esnada Erdoğan'ın araya girerek sesini yükselttiği öne sürüldü.İsmi belirtilmeyen bir Avrupalı diplomat ve orada bulunan iki üst düzey Avrupalı yetkili, Erdoğan'ın odadan çıkmadan önce Miçotakis'i Doğu Akdeniz ve Ege'deki anlaşmazlıkları çözme konusunda samimiyetsizlikle ve Avrupa Birliği'ni (AB) de Yunanistan ve Kıbrıs'tan taraf olmakla suçladığını belirtti.Erdoğan, yemek sonrası düzenlediği basın toplantısında "Bu sadece Yunanistan için geçerli değil, bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun onlara karşı bizim cevabımız: Bir gece ansızın gelebiliriz. Bunu böyle bilmeleri lazım, böyle anlamaları lazım. Şu an itibarıyla siz anladığınıza göre herhalde onlar da anlamıştır" açıklamasını yapmıştı.Yunan gazetecinin "Bir gece ansızın gelebiliriz’ diyerek ‘saldırabiliriz’ mi demek istiyorsunuz, açıkça cevap verir misiniz?" sorusuna Erdoğan, "Doğru anladınız" yanıtını vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20221004/cumhurbaskani-erdogan-mazlumlara-yardimda-bir-numarayiz-1061960636.html
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yunanistan, türkiye, recep tayyip erdoğan, kiryakos miçotakis, avrupa siyasi topluluğu (ast)
yunanistan, türkiye, recep tayyip erdoğan, kiryakos miçotakis, avrupa siyasi topluluğu (ast)

New York Times, Prag'da Erdoğan ile Miçotakis arasında yaşanan gerginliği yazdı

10:55 17.10.2022 (güncellendi: 10:58 17.10.2022)
© AAErdoğan - Miçotakis Görüşmesi / NATO Liderler Zirvesi 2021
Erdoğan - Miçotakis Görüşmesi / NATO Liderler Zirvesi 2021 - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© AA
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New York Times gazetesi, geçen hafta Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi sonrası verilen akşam yemeğinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında tansiyonun yükseldiğini yazdı.
New York Times (NYT) gazetesi, geçen hafta Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen ilk Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinin ardından verilen basına kapalı akşam yemeğinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında gerginlik yaşandığını bildirdi.
Gazetede yer alan haberde, Miçotakis'in 44 Avrupalı lidere hitap ettiği esnada Erdoğan'ın araya girerek sesini yükselttiği öne sürüldü.
İsmi belirtilmeyen bir Avrupalı diplomat ve orada bulunan iki üst düzey Avrupalı yetkili, Erdoğan'ın odadan çıkmadan önce Miçotakis'i Doğu Akdeniz ve Ege'deki anlaşmazlıkları çözme konusunda samimiyetsizlikle ve Avrupa Birliği'ni (AB) de Yunanistan ve Kıbrıs'tan taraf olmakla suçladığını belirtti.
Erdoğan, yemek sonrası düzenlediği basın toplantısında "Bu sadece Yunanistan için geçerli değil, bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun onlara karşı bizim cevabımız: Bir gece ansızın gelebiliriz. Bunu böyle bilmeleri lazım, böyle anlamaları lazım. Şu an itibarıyla siz anladığınıza göre herhalde onlar da anlamıştır" açıklamasını yapmıştı.
Yunan gazetecinin "Bir gece ansızın gelebiliriz’ diyerek ‘saldırabiliriz’ mi demek istiyorsunuz, açıkça cevap verir misiniz?" sorusuna Erdoğan, "Doğru anladınız" yanıtını vermişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katılarak burada bir konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
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