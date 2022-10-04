Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlumlara yardımda dünyada 1 numarayız

Asırlardır ilimle irfanla hikmetle yolumuzu aydınlatan alimlerimizi ariflerimizi hürmetle ve tazimle yad ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyoruz. Şair şöyle diyor: 'Muhammed'den muhabbet oldu hasıl Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl' Asırlardır ilimle irfanla hikmetle yolumuzu aydınlatan alimlerimizi ariflerimizi hürmetle ve tazimle yad ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyoruz. Şair şöyle diyor: 'Muhammed'den muhabbet oldu hasıl Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl'

Ülkemizin ve islam coğrafyasının farklı bölgelerinden Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'na katılan Kur'an bülbüllerinin her birini şahsım ve milletim adına ayrı ayrı tebrik ediyorum. Peygamber Efendimize duyduğumuz derin muhabbet sanatımızda kendini gösterir. Ülkemizin ve islam coğrafyasının farklı bölgelerinden Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'na katılan Kur'an bülbüllerinin her birini şahsım ve milletim adına ayrı ayrı tebrik ediyorum. Peygamber Efendimize duyduğumuz derin muhabbet sanatımızda kendini gösterir.

Bir zamanlar birileri ezanı Türkçeleştirerek o şekilde söylemedi mi. Ama daha sonra aslına rücu etti. Allah'u Ekber nidaları yükselmeye başladı. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.' Zannettiler ki susturabilecekler. Bu millet ezanına sahip çıktı. Bir zamanlar birileri ezanı Türkçeleştirerek o şekilde söylemedi mi. Ama daha sonra aslına rücu etti. Allah'u Ekber nidaları yükselmeye başladı. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.' Zannettiler ki susturabilecekler. Bu millet ezanına sahip çıktı.

Dünyanın neresinde bir Müslüman varsa gönlümüz oradadır. O kardeşlerimizin sevinciyle sevinir kederiyle kederleniriz. Filistinli çocuğun gözyaşı, Afrikalı annenin feryadı bizi yararlar. Biz Müslümanları bir bedenin azaları olarak görür, bir binanın tuğlaları olarak biliriz. Somali'den Libya'ya Pakistan'dan Ukrayna'ya kadar nerede kanayan bir yara varsa durdurmak için çabalıyoruz. Zalimin karşısında dim dik durmayı görev biliyoruz. Dünyanın neresinde bir Müslüman varsa gönlümüz oradadır. O kardeşlerimizin sevinciyle sevinir kederiyle kederleniriz. Filistinli çocuğun gözyaşı, Afrikalı annenin feryadı bizi yararlar. Biz Müslümanları bir bedenin azaları olarak görür, bir binanın tuğlaları olarak biliriz. Somali'den Libya'ya Pakistan'dan Ukrayna'ya kadar nerede kanayan bir yara varsa durdurmak için çabalıyoruz. Zalimin karşısında dim dik durmayı görev biliyoruz.

Mazlumlara yardımda bir numarayız. Öyle Amerika falan zannetmeyin. Dünya beşten büyüktür derken inancımızın bize emrettiği anlayışı ifade ediyoruz. Mazlumlara yardımda bir numarayız. Öyle Amerika falan zannetmeyin. Dünya beşten büyüktür derken inancımızın bize emrettiği anlayışı ifade ediyoruz.

Yunanistan'ın başbakanı çıkmış Amerika'dan yardım istiyor. Ne için, Türkiye'ye karşı kullanmak için. Ne yaparsan yap. Biz gereği neyse bunu her zaman yapacağız, yapmaya hazırız. Yunanistan'ın başbakanı çıkmış Amerika'dan yardım istiyor. Ne için, Türkiye'ye karşı kullanmak için. Ne yaparsan yap. Biz gereği neyse bunu her zaman yapacağız, yapmaya hazırız.

Türkiye denilince akla, ekonomisi, savunması, askeri kabiliyetleri yanında vicdanı, insani krizler karşısındaki ilkeli duruşuyla öne çıkan bir ülke geliyor. Türkiye denilince akla, ekonomisi, savunması, askeri kabiliyetleri yanında vicdanı, insani krizler karşısındaki ilkeli duruşuyla öne çıkan bir ülke geliyor.