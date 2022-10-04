Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlumlara yardımda dünyada 1 numarayız
20:48 04.10.2022 (güncellendi: 21:05 04.10.2022)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mazlumlara yardımda dünyada 1 numarayız. Amerika, Batı değil, 1 numara biziz. Dünya beşten büyüktür derken inancımızın bize emrettiği anlayışı ifade ediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Asırlardır ilimle irfanla hikmetle yolumuzu aydınlatan alimlerimizi ariflerimizi hürmetle ve tazimle yad ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyoruz. Şair şöyle diyor: 'Muhammed'den muhabbet oldu hasıl Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl'
Ülkemizin ve islam coğrafyasının farklı bölgelerinden Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'na katılan Kur'an bülbüllerinin her birini şahsım ve milletim adına ayrı ayrı tebrik ediyorum. Peygamber Efendimize duyduğumuz derin muhabbet sanatımızda kendini gösterir.
Bir zamanlar birileri ezanı Türkçeleştirerek o şekilde söylemedi mi. Ama daha sonra aslına rücu etti. Allah'u Ekber nidaları yükselmeye başladı. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.' Zannettiler ki susturabilecekler. Bu millet ezanına sahip çıktı.
Dünyanın neresinde bir Müslüman varsa gönlümüz oradadır. O kardeşlerimizin sevinciyle sevinir kederiyle kederleniriz. Filistinli çocuğun gözyaşı, Afrikalı annenin feryadı bizi yararlar. Biz Müslümanları bir bedenin azaları olarak görür, bir binanın tuğlaları olarak biliriz. Somali'den Libya'ya Pakistan'dan Ukrayna'ya kadar nerede kanayan bir yara varsa durdurmak için çabalıyoruz. Zalimin karşısında dim dik durmayı görev biliyoruz.
Mazlumlara yardımda bir numarayız. Öyle Amerika falan zannetmeyin. Dünya beşten büyüktür derken inancımızın bize emrettiği anlayışı ifade ediyoruz.
Yunanistan'ın başbakanı çıkmış Amerika'dan yardım istiyor. Ne için, Türkiye'ye karşı kullanmak için. Ne yaparsan yap. Biz gereği neyse bunu her zaman yapacağız, yapmaya hazırız.
Türkiye denilince akla, ekonomisi, savunması, askeri kabiliyetleri yanında vicdanı, insani krizler karşısındaki ilkeli duruşuyla öne çıkan bir ülke geliyor.
Zahirde ayrı gözükse de FETÖ'nün DAEŞ'tan hiçbir farkı yoktur. Biri diğerinin ruh ikizdir.