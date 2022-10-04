https://sputniknews.com.tr/20221004/kathimerini-micotakis-pragda-erdogan-ile-gorusmeye-hazir-1061958641.html

Kathimerini: Miçotakis, Prag'da Erdoğan ile görüşmeye hazır

Kathimerini: Miçotakis, Prag'da Erdoğan ile görüşmeye hazır

Yunanistan hükümet sözcüsü, Başbakan Miçotakis'in bu hafta Prag'da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye hazır... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T19:43+0300

2022-10-04T19:43+0300

2022-10-04T19:43+0300

politika

türkiye

yunanistan

recep tayyip erdoğan

kiryakos miçotakis

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Yunan gazetesi Kathimerini’nin Yunanistan hükümet sözcüsü İoannis Oikonomou’ya dayandırarak aktardığına göre, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis bu hafta Prag'da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeye sıcak bakıyor.Gazete, Oikonomou’nun “Açıklamalarıyla gerilimi artıran Türk Cumhurbaşkanı Yunan başbakanı ile görüşmek isterse Yunanistan yarafı buna olumlu yanıt verecektir” ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20220911/yunanistan-basbakani-micotakis-erdogan-ile-gorusmeye-her-zaman-acigim-1061073633.html

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türkiye, yunanistan, recep tayyip erdoğan, kiryakos miçotakis