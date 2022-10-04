https://sputniknews.com.tr/20221004/kathimerini-micotakis-pragda-erdogan-ile-gorusmeye-hazir-1061958641.html
Kathimerini: Miçotakis, Prag'da Erdoğan ile görüşmeye hazır
Kathimerini: Miçotakis, Prag'da Erdoğan ile görüşmeye hazır
Yunanistan hükümet sözcüsü, Başbakan Miçotakis'in bu hafta Prag'da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye hazır... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T19:43+0300
2022-10-04T19:43+0300
2022-10-04T19:43+0300
politika
türkiye
yunanistan
recep tayyip erdoğan
kiryakos miçotakis
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Yunan gazetesi Kathimerini’nin Yunanistan hükümet sözcüsü İoannis Oikonomou’ya dayandırarak aktardığına göre, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis bu hafta Prag'da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeye sıcak bakıyor.Gazete, Oikonomou’nun “Açıklamalarıyla gerilimi artıran Türk Cumhurbaşkanı Yunan başbakanı ile görüşmek isterse Yunanistan yarafı buna olumlu yanıt verecektir” ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20220911/yunanistan-basbakani-micotakis-erdogan-ile-gorusmeye-her-zaman-acigim-1061073633.html
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türkiye, yunanistan, recep tayyip erdoğan, kiryakos miçotakis
türkiye, yunanistan, recep tayyip erdoğan, kiryakos miçotakis
Kathimerini: Miçotakis, Prag'da Erdoğan ile görüşmeye hazır
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Yunanistan hükümet sözcüsü, Başbakan Miçotakis'in bu hafta Prag'da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.
Yunan gazetesi Kathimerini’nin Yunanistan hükümet sözcüsü İoannis Oikonomou’ya dayandırarak aktardığına göre, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis bu hafta Prag'da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeye sıcak bakıyor.
Gazete, Oikonomou’nun “Açıklamalarıyla gerilimi artıran Türk Cumhurbaşkanı Yunan başbakanı ile görüşmek isterse Yunanistan yarafı buna olumlu yanıt verecektir” ifadelerine yer verdi.