Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20221004/kathimerini-micotakis-pragda-erdogan-ile-gorusmeye-hazir-1061958641.html
Kathimerini: Miçotakis, Prag'da Erdoğan ile görüşmeye hazır
Kathimerini: Miçotakis, Prag'da Erdoğan ile görüşmeye hazır
Yunanistan hükümet sözcüsü, Başbakan Miçotakis'in bu hafta Prag'da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye hazır... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T19:43+0300
2022-10-04T19:43+0300
politika
türkiye
yunanistan
recep tayyip erdoğan
kiryakos miçotakis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1059287982_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4390891694bd2478d24504d9c96a1d81.jpg
Yunan gazetesi Kathimerini’nin Yunanistan hükümet sözcüsü İoannis Oikonomou’ya dayandırarak aktardığına göre, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis bu hafta Prag'da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeye sıcak bakıyor.Gazete, Oikonomou’nun “Açıklamalarıyla gerilimi artıran Türk Cumhurbaşkanı Yunan başbakanı ile görüşmek isterse Yunanistan yarafı buna olumlu yanıt verecektir” ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20220911/yunanistan-basbakani-micotakis-erdogan-ile-gorusmeye-her-zaman-acigim-1061073633.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1059287982_124:0:772:486_1920x0_80_0_0_3a59b99e5b2921f03ff0c8573df41d04.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, yunanistan, recep tayyip erdoğan, kiryakos miçotakis
türkiye, yunanistan, recep tayyip erdoğan, kiryakos miçotakis

Kathimerini: Miçotakis, Prag'da Erdoğan ile görüşmeye hazır

19:43 04.10.2022
© AA Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
 Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© AA
Abone olTelegram
Yunanistan hükümet sözcüsü, Başbakan Miçotakis'in bu hafta Prag'da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.
Yunan gazetesi Kathimerini’nin Yunanistan hükümet sözcüsü İoannis Oikonomou’ya dayandırarak aktardığına göre, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis bu hafta Prag'da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeye sıcak bakıyor.
Gazete, Oikonomou’nun “Açıklamalarıyla gerilimi artıran Türk Cumhurbaşkanı Yunan başbakanı ile görüşmek isterse Yunanistan yarafı buna olumlu yanıt verecektir” ifadelerine yer verdi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
DÜNYA
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Erdoğan ile görüşmeye her zaman açığım
11 Eylül, 17:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала