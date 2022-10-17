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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221017/nato-avrupanin-kuzeybatisinda-60-savas-ucagiyla-nukleer-caydiricilik-tatbikatina-basladi-1062400227.html
NATO, Avrupa'nın kuzeybatısında 60 savaş uçağıyla nükleer caydırıcılık tatbikatına başladı
NATO, Avrupa'nın kuzeybatısında 60 savaş uçağıyla nükleer caydırıcılık tatbikatına başladı
NATO, ABD'nin nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçakları dahil 60 savaş uçağının görev yapacağı 'Steadfast Noon' nükleer caydırıcılık tatbikatına bugün... 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T12:49+0300
2022-10-17T12:54+0300
ukrayna krizi
nato
tatbikat
rusya
abd
b-52
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Başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere Batılı liderlerin Rusya'ya karşı nükleer retoriği tırmandırdığı dönemde NATO ülkeleri, Avrupa'da nükleer caydırıcılık tatbikatı düzenliyor. Belçika'nın ev sahipliğinde 14 NATO üyesi ülkenin hava kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip dördüncü ve beşinci nesil jetlerin yanı sıra casus uçaklar ve yakıt ikmal uçakları da yer alıyor. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da tatbikatta ABD'ye ait uzun menzilli bombardıman uçakları B-52'ler kullanılıyor. B-52'ler ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde bulunan Minot Hava Üssü'nden kalkacak. Gerçek silahların kullanılmayacağı rutin tatbikat, Belçika ile Kuzey Denizi ve İngiltere hava sahasında 30 Ekim'e kadar sürecek. 'Steadfast Noon' tatbikatı her yıl farklı bir NATO ülkesinin ev sahipliğinde düzenleniyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, nükleer retoriğin tırmanması sonrası tatbikatın ertelenmesi yönünde yapılan çağrıları reddederek "Rutin, uzun zamandır planlanan tatbikatı Ukrayna'daki savaş yüzünden birden iptal edersek yanlış bir mesaj göndermiş oluruz. NATO'nun sağlam, öngörülebilir duruşunun, askeri gücümüzün gerilimin tırmanmasını önlemenin en iyi yolu" demişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin liderlerinin nükleer retoriğinin zararlı ve provokatif olduğunu, Rusya'nın bu tür uygulamalarda yer almak istemediğini söylemişti. ABD Başkanı Joe Biden'ın 'nükleer kıyamet' yaşanabileceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Batılı liderlerin her gün nükleer retorik pratiği yaptığını biz de her gün üzüntüyle belirtiyoruz. Bunu çok zararlı ve provokatif bir uygulama olarak görüyoruz. Rusya, bu tür uygulamalara katılmak istemiyor ve bunu kabul etmiyor" diye vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221012/peskov-batili-liderlerin-nukleer-retorigi-zararli-ve-provokatif-rusya-buna-dahil-olmak-istemiyor-1062222662.html
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nato, tatbikat, rusya, abd, b-52
nato, tatbikat, rusya, abd, b-52

NATO, Avrupa'nın kuzeybatısında 60 savaş uçağıyla nükleer caydırıcılık tatbikatına başladı

12:49 17.10.2022 (güncellendi: 12:54 17.10.2022)
© AP Photo / Boris GrdanoskiB-52
B-52 - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Boris Grdanoski
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NATO, ABD'nin nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçakları dahil 60 savaş uçağının görev yapacağı 'Steadfast Noon' nükleer caydırıcılık tatbikatına bugün başladı.
Başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere Batılı liderlerin Rusya'ya karşı nükleer retoriği tırmandırdığı dönemde NATO ülkeleri, Avrupa'da nükleer caydırıcılık tatbikatı düzenliyor.
Belçika'nın ev sahipliğinde 14 NATO üyesi ülkenin hava kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip dördüncü ve beşinci nesil jetlerin yanı sıra casus uçaklar ve yakıt ikmal uçakları da yer alıyor.
Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da tatbikatta ABD'ye ait uzun menzilli bombardıman uçakları B-52'ler kullanılıyor. B-52'ler ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde bulunan Minot Hava Üssü'nden kalkacak. Gerçek silahların kullanılmayacağı rutin tatbikat, Belçika ile Kuzey Denizi ve İngiltere hava sahasında 30 Ekim'e kadar sürecek.
'Steadfast Noon' tatbikatı her yıl farklı bir NATO ülkesinin ev sahipliğinde düzenleniyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, nükleer retoriğin tırmanması sonrası tatbikatın ertelenmesi yönünde yapılan çağrıları reddederek "Rutin, uzun zamandır planlanan tatbikatı Ukrayna'daki savaş yüzünden birden iptal edersek yanlış bir mesaj göndermiş oluruz. NATO'nun sağlam, öngörülebilir duruşunun, askeri gücümüzün gerilimin tırmanmasını önlemenin en iyi yolu" demişti.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
Ukrayna krizi
Peskov: Batılı liderlerin nükleer retoriği zararlı ve provokatif, Rusya buna dahil olmak istemiyor
12 Ekim, 12:34
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin liderlerinin nükleer retoriğinin zararlı ve provokatif olduğunu, Rusya'nın bu tür uygulamalarda yer almak istemediğini söylemişti.
ABD Başkanı Joe Biden'ın 'nükleer kıyamet' yaşanabileceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Batılı liderlerin her gün nükleer retorik pratiği yaptığını biz de her gün üzüntüyle belirtiyoruz. Bunu çok zararlı ve provokatif bir uygulama olarak görüyoruz. Rusya, bu tür uygulamalara katılmak istemiyor ve bunu kabul etmiyor" diye vurgulamıştı.
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