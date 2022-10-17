https://sputniknews.com.tr/20221017/memur-sen-genel-baskani-yalcin-kamuda-asil-olan-kadrolu-istihdamdir-1062393415.html

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Kamuda asıl olan kadrolu istihdamdır

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Kamuda asıl olan kadrolu istihdamdır

Ali Yalçın, "Kamuda asıl olan şey kadrolu istihdamdır. Sözleşme sadece bazı personelin temininde zorlandığınızda ruhsattır. İstiyoruz ki kadroyla bu iş... 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T09:44+0300

2022-10-17T09:44+0300

2022-10-17T09:44+0300

ekonomi

ali yalçın

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kadro

kadroya geçiş

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İl Kültür Merkezi’nde düzenlenen Eğitim-Bir-Sen Niğde Şubesi’nin 7. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu.Toplu sözleşmede, ek gösterge, üniversitedeki idari personelin yer değiştirmesi ve sözleşmeliler konusunun önemli olduğunu belirten Yalçın, üniversitedeki idari personelin yer değiştirmesi konusunda belli bir aşamaya geldiklerini söyledi.'Bu iş kadro ile neticelensin'Yalçın, sözleşmeliler konusunu da önemli bir noktaya getirmek için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, “Her kurum kendine göre bir istihdam alanı çiziyor ‘bizim sözleşmemiz buna göre’ diyerek, kamu dağılmış durumda. Kamuda bütünlük kaybolmuş durumda. Onun için kamuda asıl olan şey kadrolu istihdamdır. Sözleşme sadece bazı personelin temininde zorlandığınızda ruhsattır. İstiyoruz ki kadroyla bu iş neticelensin ve kamuda çalışma barışı sağlansın” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221007/memur-sen-genel-baskani-ali-yalcin-memurun-isini-yapan-memur-olsun-1062060428.html

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ali yalçın, memur, memur-sen, kadro, kadroya geçiş