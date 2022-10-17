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https://sputniknews.com.tr/20221017/memur-sen-genel-baskani-yalcin-kamuda-asil-olan-kadrolu-istihdamdir-1062393415.html
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Kamuda asıl olan kadrolu istihdamdır
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Kamuda asıl olan kadrolu istihdamdır
Ali Yalçın, "Kamuda asıl olan şey kadrolu istihdamdır. Sözleşme sadece bazı personelin temininde zorlandığınızda ruhsattır. İstiyoruz ki kadroyla bu iş... 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T09:44+0300
2022-10-17T09:44+0300
ekonomi
ali yalçın
memur
memur-sen
kadro
kadroya geçiş
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İl Kültür Merkezi’nde düzenlenen Eğitim-Bir-Sen Niğde Şubesi’nin 7. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu.Toplu sözleşmede, ek gösterge, üniversitedeki idari personelin yer değiştirmesi ve sözleşmeliler konusunun önemli olduğunu belirten Yalçın, üniversitedeki idari personelin yer değiştirmesi konusunda belli bir aşamaya geldiklerini söyledi.'Bu iş kadro ile neticelensin'Yalçın, sözleşmeliler konusunu da önemli bir noktaya getirmek için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, “Her kurum kendine göre bir istihdam alanı çiziyor ‘bizim sözleşmemiz buna göre’ diyerek, kamu dağılmış durumda. Kamuda bütünlük kaybolmuş durumda. Onun için kamuda asıl olan şey kadrolu istihdamdır. Sözleşme sadece bazı personelin temininde zorlandığınızda ruhsattır. İstiyoruz ki kadroyla bu iş neticelensin ve kamuda çalışma barışı sağlansın” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221007/memur-sen-genel-baskani-ali-yalcin-memurun-isini-yapan-memur-olsun-1062060428.html
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ali yalçın, memur, memur-sen, kadro, kadroya geçiş
ali yalçın, memur, memur-sen, kadro, kadroya geçiş

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Kamuda asıl olan kadrolu istihdamdır

09:44 17.10.2022
© AAAli Yalçın
Ali Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© AA
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Ali Yalçın, "Kamuda asıl olan şey kadrolu istihdamdır. Sözleşme sadece bazı personelin temininde zorlandığınızda ruhsattır. İstiyoruz ki kadroyla bu iş neticelensin ve kamuda çalışma barışı sağlansın" dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İl Kültür Merkezi’nde düzenlenen Eğitim-Bir-Sen Niğde Şubesi’nin 7. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu.
Toplu sözleşmede, ek gösterge, üniversitedeki idari personelin yer değiştirmesi ve sözleşmeliler konusunun önemli olduğunu belirten Yalçın, üniversitedeki idari personelin yer değiştirmesi konusunda belli bir aşamaya geldiklerini söyledi.

'Bu iş kadro ile neticelensin'

Yalçın, sözleşmeliler konusunu da önemli bir noktaya getirmek için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, “Her kurum kendine göre bir istihdam alanı çiziyor ‘bizim sözleşmemiz buna göre’ diyerek, kamu dağılmış durumda. Kamuda bütünlük kaybolmuş durumda. Onun için kamuda asıl olan şey kadrolu istihdamdır. Sözleşme sadece bazı personelin temininde zorlandığınızda ruhsattır. İstiyoruz ki kadroyla bu iş neticelensin ve kamuda çalışma barışı sağlansın” diye konuştu.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Memurun işini yapan, memur olsun
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