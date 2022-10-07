Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Memurun işini yapan, memur olsun

Kamuda sözleşmeliler kadrolularla aynı işi yapıp, farklı statüye sahip bu da anlaşmazlıkları oluşturuyor. Ana konumuz sözleşmeliler ile ilgili sorunlar. Kamuda sözleşmeliler kadrolularla aynı işi yapıp, farklı statüye sahip bu da anlaşmazlıkları oluşturuyor. Ana konumuz sözleşmeliler ile ilgili sorunlar.

Vergi dilimi, görevde yükselme, yer değişikliği, ücretsiz izin, yemek ücreti, bunların tamamında kadrolu ve sözleşmelilerde farklılıklar mevcut. Bunun toparlanması gerekiyor. Bu da tam bu zaman diliminde olmalı. Vergi dilimi, görevde yükselme, yer değişikliği, ücretsiz izin, yemek ücreti, bunların tamamında kadrolu ve sözleşmelilerde farklılıklar mevcut. Bunun toparlanması gerekiyor. Bu da tam bu zaman diliminde olmalı.

Vergi dilimleri yönüyle, görevde yükselme boyutuyla, ücretsiz izin, harcırah gibi kalemlerin tamamında kadrolu ile sözleşmeliler arasında farklılıklar var. Bunun toparlanması gerekiyor. Vergi dilimleri yönüyle, görevde yükselme boyutuyla, ücretsiz izin, harcırah gibi kalemlerin tamamında kadrolu ile sözleşmeliler arasında farklılıklar var. Bunun toparlanması gerekiyor.

657'deki 4b hükmü personel temininde sıkıntı yaşandığı durumlarda kullanılır. KPSS ile gerekli yetkinliği ölçülemeyen çalışanlarda, mesela acil teknik servis elemanı gerektiğinde kullanılırdı. Bu istisnai bir durumdu. Şimdi gelinen noktada sözleşmeli personel ana yola dönüştü. Bu durum son bulsun istiyoruz. 657'deki 4b hükmü personel temininde sıkıntı yaşandığı durumlarda kullanılır. KPSS ile gerekli yetkinliği ölçülemeyen çalışanlarda, mesela acil teknik servis elemanı gerektiğinde kullanılırdı. Bu istisnai bir durumdu. Şimdi gelinen noktada sözleşmeli personel ana yola dönüştü. Bu durum son bulsun istiyoruz.

Keyfi işten çıkarma, alma durumları da ortadan kaldırmamız lazım. Aynı işi yapanlar arasında ayrım ortadan kalksın. Temel derdimiz bu. Sözleşmeliden kamuya geçmek istemeyenler kalsın fakat isteyenler de kamuya geçsin. Memurun işini yapan memur olsun. Keyfi işten çıkarma, alma durumları da ortadan kaldırmamız lazım. Aynı işi yapanlar arasında ayrım ortadan kalksın. Temel derdimiz bu. Sözleşmeliden kamuya geçmek istemeyenler kalsın fakat isteyenler de kamuya geçsin. Memurun işini yapan memur olsun.