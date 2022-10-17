Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221017/kutusu-acilmamis-birinci-nesil-iphone-asil-degerinin-50-kati-fiyata-satildi-1062406462.html
Kutusu açılmamış birinci nesil iPhone asıl değerinin 50 katı fiyata satıldı
Kutusu açılmamış birinci nesil iPhone asıl değerinin 50 katı fiyata satıldı
Orijinal kutusunda 2007'den beri açılmamış bir şekilde bekleyen birinci nesil bir iPhone, asıl değerinin 50 katı olan 39 bin 500 dolara (734 bin lira) satıldı. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T15:13+0300
2022-10-17T15:15+0300
yaşam
iphone
apple
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1062406307_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_bf9a50930ed70b071bfded3c747cf9d2.jpg
2007’den kalma birinci nesil iPhone, LCG Müzayede Evi’nde satışa çıktı. Uzmanlar, iPhone’un 30 bin dolara satılmasını beklerken, kutusu açılmamış iPhone, neredeyse 40 bin dolara alıcı buldu.Hiç kullanılmamış 8GB iPhone hâlâ orijinal kutusundan çıkarılmamış bir şekilde bekliyor.Zamanında 599 dolardan satışa çıkan cihaz, 3.5 inç ekran, 2 megapiksel kamera ve bir internet tarayıcısıyla piyasaya sürülmüştü.Apple CEO'su Steve Jobs, 15 yıl önce ilk kez tanıttığında cihazı iPod, telefon ve internet iletişiminin bir araya gelmesi olarak nitelemişti.Telefon için 2 bin 500 dolardan başlayan teklifler verildikten sonra son alıcı, 39 bin 500 dolarlık teklifiyle cihazı asıl değerinin 50 katı fiyata satın aldı.
https://sputniknews.com.tr/20220923/iphone-14-serisi-turkiyede-satisa-cikti--1061549029.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1062406307_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_b7878a207ab00bc256ad4c63023162e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iphone, apple
iphone, apple

Kutusu açılmamış birinci nesil iPhone asıl değerinin 50 katı fiyata satıldı

15:13 17.10.2022 (güncellendi: 15:15 17.10.2022)
© AFP 2022Steve Jobs
Steve Jobs - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© AFP 2022
Abone olTelegram
Orijinal kutusunda 2007'den beri açılmamış bir şekilde bekleyen birinci nesil bir iPhone, asıl değerinin 50 katı olan 39 bin 500 dolara (734 bin lira) satıldı.
2007’den kalma birinci nesil iPhone, LCG Müzayede Evi’nde satışa çıktı. Uzmanlar, iPhone’un 30 bin dolara satılmasını beklerken, kutusu açılmamış iPhone, neredeyse 40 bin dolara alıcı buldu.
Hiç kullanılmamış 8GB iPhone hâlâ orijinal kutusundan çıkarılmamış bir şekilde bekliyor.
Zamanında 599 dolardan satışa çıkan cihaz, 3.5 inç ekran, 2 megapiksel kamera ve bir internet tarayıcısıyla piyasaya sürülmüştü.
Apple CEO'su Steve Jobs, 15 yıl önce ilk kez tanıttığında cihazı iPod, telefon ve internet iletişiminin bir araya gelmesi olarak nitelemişti.
Telefon için 2 bin 500 dolardan başlayan teklifler verildikten sonra son alıcı, 39 bin 500 dolarlık teklifiyle cihazı asıl değerinin 50 katı fiyata satın aldı.
iPhone 14, Apple - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
YAŞAM
iPhone 14 serisi Türkiye'de satışa çıktı
23 Eylül, 14:55
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала