https://sputniknews.com.tr/20221017/kutusu-acilmamis-birinci-nesil-iphone-asil-degerinin-50-kati-fiyata-satildi-1062406462.html
Kutusu açılmamış birinci nesil iPhone asıl değerinin 50 katı fiyata satıldı
Kutusu açılmamış birinci nesil iPhone asıl değerinin 50 katı fiyata satıldı
Orijinal kutusunda 2007'den beri açılmamış bir şekilde bekleyen birinci nesil bir iPhone, asıl değerinin 50 katı olan 39 bin 500 dolara (734 bin lira) satıldı. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T15:13+0300
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2022-10-17T15:15+0300
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2007’den kalma birinci nesil iPhone, LCG Müzayede Evi’nde satışa çıktı. Uzmanlar, iPhone’un 30 bin dolara satılmasını beklerken, kutusu açılmamış iPhone, neredeyse 40 bin dolara alıcı buldu.Hiç kullanılmamış 8GB iPhone hâlâ orijinal kutusundan çıkarılmamış bir şekilde bekliyor.Zamanında 599 dolardan satışa çıkan cihaz, 3.5 inç ekran, 2 megapiksel kamera ve bir internet tarayıcısıyla piyasaya sürülmüştü.Apple CEO'su Steve Jobs, 15 yıl önce ilk kez tanıttığında cihazı iPod, telefon ve internet iletişiminin bir araya gelmesi olarak nitelemişti.Telefon için 2 bin 500 dolardan başlayan teklifler verildikten sonra son alıcı, 39 bin 500 dolarlık teklifiyle cihazı asıl değerinin 50 katı fiyata satın aldı.
https://sputniknews.com.tr/20220923/iphone-14-serisi-turkiyede-satisa-cikti--1061549029.html
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Kutusu açılmamış birinci nesil iPhone asıl değerinin 50 katı fiyata satıldı
15:13 17.10.2022 (güncellendi: 15:15 17.10.2022) Abone ol
Orijinal kutusunda 2007'den beri açılmamış bir şekilde bekleyen birinci nesil bir iPhone, asıl değerinin 50 katı olan 39 bin 500 dolara (734 bin lira) satıldı.
2007’den kalma birinci nesil iPhone, LCG Müzayede Evi’nde satışa çıktı. Uzmanlar, iPhone’un 30 bin dolara satılmasını beklerken, kutusu açılmamış iPhone, neredeyse 40 bin dolara alıcı buldu.
Hiç kullanılmamış 8GB iPhone hâlâ orijinal kutusundan çıkarılmamış bir şekilde bekliyor.
Zamanında 599 dolardan satışa çıkan cihaz, 3.5 inç ekran, 2 megapiksel kamera ve bir internet tarayıcısıyla piyasaya sürülmüştü.
Apple CEO'su Steve Jobs, 15 yıl önce ilk kez tanıttığında cihazı iPod, telefon ve internet iletişiminin bir araya gelmesi olarak nitelemişti.
Telefon için 2 bin 500 dolardan başlayan teklifler verildikten sonra son alıcı, 39 bin 500 dolarlık teklifiyle cihazı asıl değerinin 50 katı fiyata satın aldı.