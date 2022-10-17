https://sputniknews.com.tr/20221017/kutusu-acilmamis-birinci-nesil-iphone-asil-degerinin-50-kati-fiyata-satildi-1062406462.html

Kutusu açılmamış birinci nesil iPhone asıl değerinin 50 katı fiyata satıldı

Kutusu açılmamış birinci nesil iPhone asıl değerinin 50 katı fiyata satıldı

Orijinal kutusunda 2007'den beri açılmamış bir şekilde bekleyen birinci nesil bir iPhone, asıl değerinin 50 katı olan 39 bin 500 dolara (734 bin lira) satıldı. 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T15:13+0300

2022-10-17T15:13+0300

2022-10-17T15:15+0300

yaşam

iphone

apple

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1062406307_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_bf9a50930ed70b071bfded3c747cf9d2.jpg

2007’den kalma birinci nesil iPhone, LCG Müzayede Evi’nde satışa çıktı. Uzmanlar, iPhone’un 30 bin dolara satılmasını beklerken, kutusu açılmamış iPhone, neredeyse 40 bin dolara alıcı buldu.Hiç kullanılmamış 8GB iPhone hâlâ orijinal kutusundan çıkarılmamış bir şekilde bekliyor.Zamanında 599 dolardan satışa çıkan cihaz, 3.5 inç ekran, 2 megapiksel kamera ve bir internet tarayıcısıyla piyasaya sürülmüştü.Apple CEO'su Steve Jobs, 15 yıl önce ilk kez tanıttığında cihazı iPod, telefon ve internet iletişiminin bir araya gelmesi olarak nitelemişti.Telefon için 2 bin 500 dolardan başlayan teklifler verildikten sonra son alıcı, 39 bin 500 dolarlık teklifiyle cihazı asıl değerinin 50 katı fiyata satın aldı.

https://sputniknews.com.tr/20220923/iphone-14-serisi-turkiyede-satisa-cikti--1061549029.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iphone, apple