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https://sputniknews.com.tr/20220923/iphone-14-serisi-turkiyede-satisa-cikti--1061549029.html
iPhone 14 serisi Türkiye'de satışa çıktı
iPhone 14 serisi Türkiye'de satışa çıktı
Yeni iPhone modellerinden iPhone 14, 14 Pro ve 14 Pro Max Türkiye’de normal olarak satışa çıktı. 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T14:55+0300
2022-09-23T14:57+0300
apple
yaşam
iphone
satış
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7 Eylül'de tanıtılan ürünlerden geçen hafta ön siparişe açılan iPhone 14, 14 Pro ve 14 Pro Max modelleri, artık normal olarak da satışa sunuldu. Telefonlar Apple’ın anlaşmalı olduğu diğer firmaların satış kanallarında ve mağazalarında da stoktan satışa çıktı.iPhone 14'ün fiyatı 30 bin 999 TL‘den başlıyor. 14 Plus için başlangıç fiyatı 34 bin 999 TL. 14 Pro için başlangıç 39 bin 999 TL. 14 Pro Max ise 43 bin 999 TL‘den başlıyor. Bu model 57 bin TL’ye kadar çıkıyor.7 Eylül etkinliğinde yeni AirPods ya da AirPods 2, Apple Watch Series 8, yeni Apple Watch SE ya da Watch SE 2 ve Apple Watch Ultra da tanıtılırken, Türkiye satışı için tarih verilmedi.
https://sputniknews.com.tr/20220923/applein-57-bin-tllik-telefonunu-almak-icin-kuyruga-girdiler-3-saattir-kuyruktayim-2-tane-aldim-1061547847.html
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apple, iphone, satış
apple, iphone, satış

iPhone 14 serisi Türkiye'de satışa çıktı

14:55 23.09.2022 (güncellendi: 14:57 23.09.2022)
© AFP 2022 iPhone 14, Apple
iPhone 14, Apple - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© AFP 2022
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Yeni iPhone modellerinden iPhone 14, 14 Pro ve 14 Pro Max Türkiye’de normal olarak satışa çıktı.
7 Eylül'de tanıtılan ürünlerden geçen hafta ön siparişe açılan iPhone 14, 14 Pro ve 14 Pro Max modelleri, artık normal olarak da satışa sunuldu.
Telefonlar Apple’ın anlaşmalı olduğu diğer firmaların satış kanallarında ve mağazalarında da stoktan satışa çıktı.
iPhone 14'ün fiyatı 30 bin 999 TL‘den başlıyor. 14 Plus için başlangıç fiyatı 34 bin 999 TL. 14 Pro için başlangıç 39 bin 999 TL. 14 Pro Max ise 43 bin 999 TL‘den başlıyor. Bu model 57 bin TL’ye kadar çıkıyor.
7 Eylül etkinliğinde yeni AirPods ya da AirPods 2, Apple Watch Series 8, yeni Apple Watch SE ya da Watch SE 2 ve Apple Watch Ultra da tanıtılırken, Türkiye satışı için tarih verilmedi.
Apple'ın 57 bin TL'lik telefonunu almak için kuyruğa girdiler: '3 saattir kuyruktayım, 2 tane aldım' - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
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Apple'ın 57 bin TL'lik telefonunu almak için kuyruğa girdiler: 'Üç saat bekledim, iki tane aldım'
14:21
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