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Apple'ın 57 bin TL'lik telefonunu almak için kuyruğa girdiler: 'Üç saat bekledim, iki tane aldım'
Apple'ın 57 bin TL'lik telefonunu almak için kuyruğa girdiler: 'Üç saat bekledim, iki tane aldım'
Apple, yeni model telefonunu Türkiye’de satışa çıkardı. 30 bin 999 TL ile 57 bin 200 TL arasında değişen fiyatlardan telefon almak isteyenler mağazaların... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
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apple, telefon, satış, фото
apple, telefon, satış, фото

Apple'ın 57 bin TL'lik telefonunu almak için kuyruğa girdiler: 'Üç saat bekledim, iki tane aldım'

14:21 23.09.2022 (güncellendi: 14:22 23.09.2022)
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Apple, yeni model telefonunu Türkiye’de satışa çıkardı. 30 bin 999 TL ile 57 bin 200 TL arasında değişen fiyatlardan telefon almak isteyenler mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
© İHAiPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max bugün Türkiye'de satışa çıktı. Satışın ilk gününde Apple Store’larda uzun kuyrukların oluşması dikkat çekti.
Apple'ın 57 bin TL'lik telefonunu almak için kuyruğa girdiler: '3 saattir kuyruktayım, 2 tane aldım' - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max bugün Türkiye'de satışa çıktı. Satışın ilk gününde Apple Store’larda uzun kuyrukların oluşması dikkat çekti.
© İHAYeni model telefon almak isteyen vatandaşlar günler öncesinden rezervasyon yaptı.
Apple'ın 57 bin TL'lik telefonunu almak için kuyruğa girdiler: '3 saattir kuyruktayım, 2 tane aldım' - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Yeni model telefon almak isteyen vatandaşlar günler öncesinden rezervasyon yaptı.
© İHARezervasyonlarını oluşturan vatandaşlar gecenin ilk saatlerinden itibaren mağaza önlerinde beklemeye başladı. 30 bin 999 TL ile 57 bin 200 TL arasına değişen fiyatlarla satışa sunulan telefonlar yoğun ilgi gördü.
Apple'ın 57 bin TL'lik telefonunu almak için kuyruğa girdiler: '3 saattir kuyruktayım, 2 tane aldım' - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Rezervasyonlarını oluşturan vatandaşlar gecenin ilk saatlerinden itibaren mağaza önlerinde beklemeye başladı. 30 bin 999 TL ile 57 bin 200 TL arasına değişen fiyatlarla satışa sunulan telefonlar yoğun ilgi gördü.
© İHATelefon almak için erkenden gelen Muammer Aydın, “Yeni modelleri sürekli takip ediyorum. Sabah saat 09.45 gibi geldim. Yaklaşık 3 saatin sonunda telefonu alabildim. Dün akşam lansman sonrasında bir tane aldım ikinciye müsaade etmediler. Bugün ise buraya gelerek eşim için ikinci telefonu aldım” şeklinde konuştu.
Apple'ın 57 bin TL'lik telefonunu almak için kuyruğa girdiler: '3 saattir kuyruktayım, 2 tane aldım' - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Telefon almak için erkenden gelen Muammer Aydın, “Yeni modelleri sürekli takip ediyorum. Sabah saat 09.45 gibi geldim. Yaklaşık 3 saatin sonunda telefonu alabildim. Dün akşam lansman sonrasında bir tane aldım ikinciye müsaade etmediler. Bugün ise buraya gelerek eşim için ikinci telefonu aldım” şeklinde konuştu.
© İHASabah saatlerinde geldiğini ifade eden bir başka vatandaş ise “Yaklaşık 45 dakika bekledim. Çalışan arkadaşlar yardımcı oluyorlar. Her sene ilk çıktığı zaman alıyorum. 1 terabaytlık modelini 57 bin TL’ye aldım” diye konuştu.
Apple'ın 57 bin TL'lik telefonunu almak için kuyruğa girdiler: '3 saattir kuyruktayım, 2 tane aldım' - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Sabah saatlerinde geldiğini ifade eden bir başka vatandaş ise “Yaklaşık 45 dakika bekledim. Çalışan arkadaşlar yardımcı oluyorlar. Her sene ilk çıktığı zaman alıyorum. 1 terabaytlık modelini 57 bin TL’ye aldım” diye konuştu.
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