Apple'ın 57 bin TL'lik telefonunu almak için kuyruğa girdiler: 'Üç saat bekledim, iki tane aldım'

© İHA Sabah saatlerinde geldiğini ifade eden bir başka vatandaş ise “Yaklaşık 45 dakika bekledim. Çalışan arkadaşlar yardımcı oluyorlar. Her sene ilk çıktığı zaman alıyorum. 1 terabaytlık modelini 57 bin TL’ye aldım” diye konuştu.