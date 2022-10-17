https://sputniknews.com.tr/20221017/katar-2023-afc-asya-kupasina-ev-sahipligi-yapacak-1062421956.html
Katar, 2023 AFC Asya Kupası'na ev sahipliği yapacak
Katar, 2023 AFC Asya Kupası'na ev sahipliği yapacak
2023 Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Asya Kupası Katar'da düzenlenecek. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T22:04+0300
2022-10-17T22:04+0300
2022-10-17T22:04+0300
spor
katar
2023
asya futbol konfederasyonu (afc)
kupa
ev sahibi
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AFC'nin sitesinden yapılan yazılı açıklamada, AFC İcra Komitesi'nin, Katar'ı, 2023 AFC Asya Kupası ev sahibi ülkesi olarak onayladığı bildirildi.Son AFC Asya Kupası şampiyonu Katar, 1988 ve 2011 yıllarının ardından üçüncü kez kıtanın en prestijli erkekler futbol turnuvasına ev sahipliği yapacak.Çin, geçen mayıs ayında 2023 AFC Asya Kupası ev sahipliğinden Kovid-19 salgını nedeniyle çekildiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221015/tcg-burgazada-fifa-2022-dunya-kupasi-kalkani-harekatina-katilmak-uzere-katara-ugurlandi-1062345720.html
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katar, 2023, asya futbol konfederasyonu (afc), kupa, ev sahibi
katar, 2023, asya futbol konfederasyonu (afc), kupa, ev sahibi
Katar, 2023 AFC Asya Kupası'na ev sahipliği yapacak
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2023 Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Asya Kupası Katar'da düzenlenecek.
AFC'nin sitesinden yapılan yazılı açıklamada, AFC İcra Komitesi'nin, Katar'ı, 2023 AFC Asya Kupası ev sahibi ülkesi olarak onayladığı bildirildi.
Son AFC Asya Kupası şampiyonu Katar, 1988 ve 2011 yıllarının ardından üçüncü kez kıtanın en prestijli erkekler futbol turnuvasına ev sahipliği yapacak.
Çin, geçen mayıs ayında 2023 AFC Asya Kupası ev sahipliğinden Kovid-19 salgını nedeniyle çekildiğini açıklamıştı.