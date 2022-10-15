https://sputniknews.com.tr/20221015/tcg-burgazada-fifa-2022-dunya-kupasi-kalkani-harekatina-katilmak-uzere-katara-ugurlandi-1062345720.html
TCG Burgazada, 'FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'na katılmak üzere Katar'a uğurlandı
TCG Burgazada, 'FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'na katılmak üzere Katar'a uğurlandı
TCG Burgazada, "FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı"na katılmak amacıyla Katar'a hareket etti. 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T11:56+0300
2022-10-15T11:56+0300
2022-10-15T11:56+0300
savunma
dünya kupası
katar
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, TCG Burgazada'nın, 1 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek "FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı"na katılmak amacıyla, İzmir Foça'da düzenlenen törenle Katar'a uğurlandığı belirtildi.
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dünya kupası, katar
TCG Burgazada, 'FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'na katılmak üzere Katar'a uğurlandı
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TCG Burgazada, "FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı"na katılmak amacıyla Katar'a hareket etti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, TCG Burgazada'nın, 1 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek "FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı"na katılmak amacıyla, İzmir Foça'da düzenlenen törenle Katar'a uğurlandığı belirtildi.