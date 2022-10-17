https://sputniknews.com.tr/20221017/japonyada-sirket-iflaslari-3-yil-sonra-ilk-kez-artti-1062392800.html
Japonya'da şirket iflasları 3 yıl sonra ilk kez arttı
Japonya'da şirket iflasları 3 yıl sonra ilk kez arttı
Japonya'da nisan-eylül şirket iflaslarında son 3 yıldır ilk artış yaşandı. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T09:23+0300
2022-10-17T09:23+0300
2022-10-17T09:26+0300
ekonomi
japonya
iflas
şirket
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Japonya'da mevcut mali yılın nisan-eylül döneminde şirket iflasları sayısı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,9 arttı.Dünya gazetesinin haberine göre kredi araştırma kuruluşu Tokyo Shoko Research (TSR) raporu, 6 aylık periyotta iflas eden Japon şirketlerin sayısı ile sebeplerini inceledi.Buna göre Japonya'da 2022 mali yılı nisan-eylül döneminde batan şirket sayısı önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,9 yükseldi.Ülke genelinde 3 bin 141 şirketin iflas ettiğini duyuran rapora göre, batan şirket sayısı son 3 yıldır ilk kez artış kaydetti.Raporda bu artışa, hükümetin sağladığı Kovid-19 finansal yardımların geri ödenmesindeki zorluklar ile ham madde maliyet yükselişlerinin yol açtığı vurgulandı.6 aylık dönemde iflas eden şirketlerin bıraktığı toplam borç ise 3 kat artarak 1,74 trilyon yen (11,7 milyar dolar) olarak kayda geçti.Yüksek yakıt fiyatları sonucu nakliye sektöründe iflas sayısı yüzde 42 artışla 162'ye çıkarken, emlak sektörü ise yüzde 5,4 düşüşle 104 iflas yaşadı.
https://sputniknews.com.tr/20220831/kent-yonetimi-180-bin-dolarlik-israf-diye-elestirilen-kalamar-heykelini-turizm-geliriyle-savundu-1060603721.html
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Japonya'da şirket iflasları 3 yıl sonra ilk kez arttı
09:23 17.10.2022 (güncellendi: 09:26 17.10.2022) Abone ol
Japonya'da nisan-eylül şirket iflaslarında son 3 yıldır ilk artış yaşandı.
Japonya'da mevcut mali yılın nisan-eylül döneminde şirket iflasları sayısı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,9 arttı.
Dünya gazetesinin haberine
göre kredi araştırma kuruluşu Tokyo Shoko Research (TSR) raporu, 6 aylık periyotta iflas eden Japon şirketlerin sayısı ile sebeplerini inceledi.
Buna göre Japonya'da 2022 mali yılı nisan-eylül döneminde batan şirket sayısı önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,9 yükseldi.
Ülke genelinde 3 bin 141 şirketin iflas ettiğini duyuran rapora göre, batan şirket sayısı son 3 yıldır ilk kez artış kaydetti.
Raporda bu artışa, hükümetin sağladığı Kovid-19 finansal yardımların geri ödenmesindeki zorluklar ile ham madde maliyet yükselişlerinin yol açtığı vurgulandı.
6 aylık dönemde iflas eden şirketlerin bıraktığı toplam borç ise 3 kat artarak 1,74 trilyon yen (11,7 milyar dolar) olarak kayda geçti.
Yüksek yakıt fiyatları sonucu nakliye sektöründe iflas sayısı yüzde 42 artışla 162'ye çıkarken, emlak sektörü ise yüzde 5,4 düşüşle 104 iflas yaşadı.