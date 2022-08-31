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Kent yönetimi '180 bin dolarlık israf' diye eleştirilen kalamar heykelini turizm geliriyle savundu
Kent yönetimi '180 bin dolarlık israf' diye eleştirilen kalamar heykelini turizm geliriyle savundu
Japonya'daki bir balıkçı kasabasında koronavirüsle mücadele için yapılan yardımlarla inşa edildiği için eleştirilere konu olan dev kalamar heykeline ilişkin... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T10:31+0300
2022-08-31T10:32+0300
yaşam
japonya
kalamar
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Japon Denizi kıyısında yer alan ve kalamar balıkçılığı üzerinden geçimini sağlayan Noto ilçesinde 180 bin dolara yaptırılan kalamar heykeli tartışmalara konu oldu.Yaklaşık 13 metre genişlik ve 4 metre uzunluğa sahip dev kalamar heykelinin koronavirüs yardımlarıyla inşa edildiği ortaya çıkmıştı. Kimi kent sakinleri hükümetin koronavirüsle mücadele için sağladığı kaynakların farklı amaçlarla kullanılmasını doğru bulmazken, belediyeden heykeli savunan bir açıklama geldi.Noto Belediyesi'nden yapılan açıklamada, heykelin medyada geniş yer bulması sonucunda çok sayıda turisti ilçeye çektiği vurgulandı. Açıklamada Ekim 2020'den bu yana heykeli ziyaret eden turistlerin ilçeye kazandırdığı gelirin 4.4 milyon doları bulduğu ifade edildi.Belediyeye göre söz konusu turizm gelirleri, konaklama ve restoran harcamalarını da kapsıyor.Üst düzey bir belediye yetkilisi, heykelin yarattığı ekonomik etkinin boyutuna şaşırdığını belirterek, dev kalamarı inşa etme kararının doğru bir karar olduğunu kanıtladığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20210504/japonyada-kovid-19-yardim-odenegi-ile-insa-edilen-devasa-kalamar-heykeli-tartisma-yaratti-1044421408.html
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japonya, kalamar
japonya, kalamar

Kent yönetimi '180 bin dolarlık israf' diye eleştirilen kalamar heykelini turizm geliriyle savundu

10:31 31.08.2022 (güncellendi: 10:32 31.08.2022)
© Fotoğraf : TheTonarinopoti/YouTubeJaponya - kalamar heykeli
Japonya - kalamar heykeli - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© Fotoğraf : TheTonarinopoti/YouTube
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Japonya'daki bir balıkçı kasabasında koronavirüsle mücadele için yapılan yardımlarla inşa edildiği için eleştirilere konu olan dev kalamar heykeline ilişkin belediyeden açıklama geldi. Açıklamada, heykelin kasabaya turist çektiği ve bu sayede gelir kazandırdığı ifade edildi.
Japon Denizi kıyısında yer alan ve kalamar balıkçılığı üzerinden geçimini sağlayan Noto ilçesinde 180 bin dolara yaptırılan kalamar heykeli tartışmalara konu oldu.
Yaklaşık 13 metre genişlik ve 4 metre uzunluğa sahip dev kalamar heykelinin koronavirüs yardımlarıyla inşa edildiği ortaya çıkmıştı. Kimi kent sakinleri hükümetin koronavirüsle mücadele için sağladığı kaynakların farklı amaçlarla kullanılmasını doğru bulmazken, belediyeden heykeli savunan bir açıklama geldi.
Noto Belediyesi'nden yapılan açıklamada, heykelin medyada geniş yer bulması sonucunda çok sayıda turisti ilçeye çektiği vurgulandı. Açıklamada Ekim 2020'den bu yana heykeli ziyaret eden turistlerin ilçeye kazandırdığı gelirin 4.4 milyon doları bulduğu ifade edildi.
Belediyeye göre söz konusu turizm gelirleri, konaklama ve restoran harcamalarını da kapsıyor.
Üst düzey bir belediye yetkilisi, heykelin yarattığı ekonomik etkinin boyutuna şaşırdığını belirterek, dev kalamarı inşa etme kararının doğru bir karar olduğunu kanıtladığını söyledi.
Japonya - kalamar heykeli - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2021
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