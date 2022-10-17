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İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD Başkanı diğer ülkelerde kaos ve terörü kışkırtıyor
İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD Başkanı diğer ülkelerde kaos ve terörü kışkırtıyor
İran Cumhurbaşkanı Reisi, ABD Başkanı Joe Biden’ın İran’daki gösterilere ilişkin açıklamasına tepki göstererek, “ABD Başkanı yaptığı açıklamalarla diğer... 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T02:05+0300
2022-10-17T02:05+0300
dünya
ibrahim reisi
iran
abd
terör
joe biden
kaos
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, başkent Tahran’da Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu.Reisi, ABD’nin İran’daki gösterilere destek verdiğini ve bu şekilde İranlıları umutsuzluğa ve kaosa mahkum etmeye çalıştığını söyledi. ABD’yi 'büyük şeytan' olarak adlandıran Reisi, bölgede gerçekleşen terör, kaos ve sabotajların ABD yönetimi tarafından desteklendiğini belirtti. İranlı lider, “Filistin’i işgal eden Siyonist İsrail rejiminin 70 yıldan fazladır ABD tarafından desteklenmesi ve yine Afganistan’ın ABD tarafından işgali bu büyük şeytanın icraatlarından bazılarıdır” dedi.Reisi, ABD Başkanı Joe Biden’ın İran’daki gösterilere ilişkin açıklamasına tepki göstererek, “ABD Başkanı yaptığı açıklamalar ile diğer ülkelerde kaos ve terörü kışkırtıyor” ifadelerini kullandı.ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü operasyon ve saldırıları iyi bildiklerini kaydeden Reisi, İran aleyhinde yürütülen algının başarısız olacağını ve hedeflerine ulaşamayacaklarını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20221016/suudi-arabistandan-abdye-kralligin-rusyanin-yaninda-yer-aldigi-yonundeki-suclamalara-sasiriyoruz-1062388730.html
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ibrahim reisi, iran, abd, terör, joe biden, kaos
ibrahim reisi, iran, abd, terör, joe biden, kaos

İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD Başkanı diğer ülkelerde kaos ve terörü kışkırtıyor

02:05 17.10.2022
© AP Photo / Vahid Salemiİran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Vahid Salemi
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İran Cumhurbaşkanı Reisi, ABD Başkanı Joe Biden’ın İran’daki gösterilere ilişkin açıklamasına tepki göstererek, “ABD Başkanı yaptığı açıklamalarla diğer ülkelerde kaos ve terörü kışkırtıyor” dedi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, başkent Tahran’da Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu.
Reisi, ABD’nin İran’daki gösterilere destek verdiğini ve bu şekilde İranlıları umutsuzluğa ve kaosa mahkum etmeye çalıştığını söyledi. ABD’yi 'büyük şeytan' olarak adlandıran Reisi, bölgede gerçekleşen terör, kaos ve sabotajların ABD yönetimi tarafından desteklendiğini belirtti.
İranlı lider, “Filistin’i işgal eden Siyonist İsrail rejiminin 70 yıldan fazladır ABD tarafından desteklenmesi ve yine Afganistan’ın ABD tarafından işgali bu büyük şeytanın icraatlarından bazılarıdır” dedi.

Reisi, ABD Başkanı Joe Biden’ın İran’daki gösterilere ilişkin açıklamasına tepki göstererek, “ABD Başkanı yaptığı açıklamalar ile diğer ülkelerde kaos ve terörü kışkırtıyor” ifadelerini kullandı.
ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü operasyon ve saldırıları iyi bildiklerini kaydeden Reisi, İran aleyhinde yürütülen algının başarısız olacağını ve hedeflerine ulaşamayacaklarını söyledi.
Suudi Arabistan - ABD - Riyad - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2022
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