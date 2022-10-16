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https://sputniknews.com.tr/20221016/suudi-arabistandan-abdye-kralligin-rusyanin-yaninda-yer-aldigi-yonundeki-suclamalara-sasiriyoruz-1062388730.html
Suudi Arabistan'dan ABD'ye: Krallığın Rusya'nın yanında yer aldığı yönündeki suçlamalara şaşırıyoruz
Suudi Arabistan'dan ABD'ye: Krallığın Rusya'nın yanında yer aldığı yönündeki suçlamalara şaşırıyoruz
Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, OPEC+ grubunun gelecek aydan itibaren petrol üretimini azaltma kararına ilişkin tepkilere değinerek... 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T23:49+0300
2022-10-16T23:49+0300
abd
dünya
suudi arabistan
opec
opec+
petrol
karar
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun gelecek aydan itibaren petrol üretimini azaltma kararı sonrası gelen eleştirilere Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman’dan açıklama geldi. Selman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Krallığın Ukrayna ile olan savaşında Rusya'nın yanında yer aldığı yönündeki suçlamalara şaşırıyoruz. Bu asılsız suçlamaların Ukrayna hükümetinden gelmediğini belirtmekte fayda var. Oybirliğiyle alınan OPEC+ kararı tamamen ekonomik nedenlerle olsa da, bazıları Krallığı Rusya'nın yanında durmakla suçladı. İran da OPEC üyesi, bu Krallığın da İran'ın yanında olduğu anlamına mı geliyor?” dedi.OPEC+ grubunun kararı sonrası Suudi Arabistan ile ABD arasında tansiyon yükselmiş, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden değerlendirdiğini belirterek, Biden’ın bu konuda 'metodik' davranacağını ifade etmişti. Suudi Arabistan'a verilecek cevaplar arasında ABD güvenlik yardımı konusunda değişikliklerin de yer alabileceğini açıklayan Sullivan, "Suudi Arabistan'a güvenlik yardımına yönelik yaklaşımımızda değişiklikler yer alıyor, ancak Başkanın önüne geçmeyeceğim. Söyleyeceğim şey yakın zamanda bir şey yok" demişti.Ne olmuştu?OPEC+ grubu, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen petrol arzının sıkışık olduğu düşünülmesine rağmen geçen hafta petrol üretim hedeflerini günde 2 milyon varil düşürme kararı almıştı. ABD'li Demokrat vekiller Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) ABD askeri varlığının çekilmesi için Kongre'ye tasarı sunmuştu. Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne başkanlık eden Demokrat Senatör Bob Menendez, OPEC+ hamlesinden sonra ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışlarının çoğunun durdurulması çağrısında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221016/sullivan-biden-opec-karari-nedeniyle-suudi-arabistan-ile-iliskilerde-metodik-davranacak-1062387826.html
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abd, suudi arabistan, opec, opec+, petrol, karar, ukrayna, rusya, ukrayna krizi
abd, suudi arabistan, opec, opec+, petrol, karar, ukrayna, rusya, ukrayna krizi

Suudi Arabistan'dan ABD'ye: Krallığın Rusya'nın yanında yer aldığı yönündeki suçlamalara şaşırıyoruz

23:49 16.10.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINESuudi Arabistan - ABD - Riyad
Suudi Arabistan - ABD - Riyad - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, OPEC+ grubunun gelecek aydan itibaren petrol üretimini azaltma kararına ilişkin tepkilere değinerek, “Krallığın, Ukrayna savaşında Rusya'nın yanında yer aldığı yönündeki suçlamalara şaşırıyoruz” dedi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun gelecek aydan itibaren petrol üretimini azaltma kararı sonrası gelen eleştirilere Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman’dan açıklama geldi.
Selman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Krallığın Ukrayna ile olan savaşında Rusya'nın yanında yer aldığı yönündeki suçlamalara şaşırıyoruz. Bu asılsız suçlamaların Ukrayna hükümetinden gelmediğini belirtmekte fayda var. Oybirliğiyle alınan OPEC+ kararı tamamen ekonomik nedenlerle olsa da, bazıları Krallığı Rusya'nın yanında durmakla suçladı. İran da OPEC üyesi, bu Krallığın da İran'ın yanında olduğu anlamına mı geliyor?” dedi.

OPEC+ grubunun kararı sonrası Suudi Arabistan ile ABD arasında tansiyon yükselmiş, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden değerlendirdiğini belirterek, Biden’ın bu konuda 'metodik' davranacağını ifade etmişti.
Suudi Arabistan'a verilecek cevaplar arasında ABD güvenlik yardımı konusunda değişikliklerin de yer alabileceğini açıklayan Sullivan, "Suudi Arabistan'a güvenlik yardımına yönelik yaklaşımımızda değişiklikler yer alıyor, ancak Başkanın önüne geçmeyeceğim. Söyleyeceğim şey yakın zamanda bir şey yok" demişti.

Ne olmuştu?

OPEC+ grubu, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen petrol arzının sıkışık olduğu düşünülmesine rağmen geçen hafta petrol üretim hedeflerini günde 2 milyon varil düşürme kararı almıştı.
ABD'li Demokrat vekiller Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) ABD askeri varlığının çekilmesi için Kongre'ye tasarı sunmuştu.
Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne başkanlık eden Demokrat Senatör Bob Menendez, OPEC+ hamlesinden sonra ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışlarının çoğunun durdurulması çağrısında bulunmuştu.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2022
DÜNYA
Sullivan: Biden, OPEC+ kararı nedeniyle Suudi Arabistan ile ilişkilerde metodik davranacak
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