https://sputniknews.com.tr/20221016/suudi-arabistandan-abdye-kralligin-rusyanin-yaninda-yer-aldigi-yonundeki-suclamalara-sasiriyoruz-1062388730.html

Suudi Arabistan'dan ABD'ye: Krallığın Rusya'nın yanında yer aldığı yönündeki suçlamalara şaşırıyoruz

Suudi Arabistan'dan ABD'ye: Krallığın Rusya'nın yanında yer aldığı yönündeki suçlamalara şaşırıyoruz

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, OPEC+ grubunun gelecek aydan itibaren petrol üretimini azaltma kararına ilişkin tepkilere değinerek... 16.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-16T23:49+0300

2022-10-16T23:49+0300

2022-10-16T23:49+0300

abd

dünya

suudi arabistan

opec

opec+

petrol

karar

ukrayna

rusya

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/06/1060845719_509:0:4150:2048_1920x0_80_0_0_a4195901c0e384244d701bfaa4b63243.jpg

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun gelecek aydan itibaren petrol üretimini azaltma kararı sonrası gelen eleştirilere Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman’dan açıklama geldi. Selman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Krallığın Ukrayna ile olan savaşında Rusya'nın yanında yer aldığı yönündeki suçlamalara şaşırıyoruz. Bu asılsız suçlamaların Ukrayna hükümetinden gelmediğini belirtmekte fayda var. Oybirliğiyle alınan OPEC+ kararı tamamen ekonomik nedenlerle olsa da, bazıları Krallığı Rusya'nın yanında durmakla suçladı. İran da OPEC üyesi, bu Krallığın da İran'ın yanında olduğu anlamına mı geliyor?” dedi.OPEC+ grubunun kararı sonrası Suudi Arabistan ile ABD arasında tansiyon yükselmiş, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden değerlendirdiğini belirterek, Biden’ın bu konuda 'metodik' davranacağını ifade etmişti. Suudi Arabistan'a verilecek cevaplar arasında ABD güvenlik yardımı konusunda değişikliklerin de yer alabileceğini açıklayan Sullivan, "Suudi Arabistan'a güvenlik yardımına yönelik yaklaşımımızda değişiklikler yer alıyor, ancak Başkanın önüne geçmeyeceğim. Söyleyeceğim şey yakın zamanda bir şey yok" demişti.Ne olmuştu?OPEC+ grubu, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen petrol arzının sıkışık olduğu düşünülmesine rağmen geçen hafta petrol üretim hedeflerini günde 2 milyon varil düşürme kararı almıştı. ABD'li Demokrat vekiller Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) ABD askeri varlığının çekilmesi için Kongre'ye tasarı sunmuştu. Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne başkanlık eden Demokrat Senatör Bob Menendez, OPEC+ hamlesinden sonra ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışlarının çoğunun durdurulması çağrısında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221016/sullivan-biden-opec-karari-nedeniyle-suudi-arabistan-ile-iliskilerde-metodik-davranacak-1062387826.html

suudi arabistan

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, suudi arabistan, opec, opec+, petrol, karar, ukrayna, rusya, ukrayna krizi