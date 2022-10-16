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https://sputniknews.com.tr/20221016/sullivan-biden-opec-karari-nedeniyle-suudi-arabistan-ile-iliskilerde-metodik-davranacak-1062387826.html
Sullivan: Biden, OPEC+ kararı nedeniyle Suudi Arabistan ile ilişkilerde metodik davranacak
Sullivan: Biden, OPEC+ kararı nedeniyle Suudi Arabistan ile ilişkilerde metodik davranacak
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD Başkanı Biden'ın, OPEC+ grubunun petrol üretimini kasımdan itibaren azaltma kararından dolayı Suudi Arabistan ile... 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T22:58+0300
2022-10-16T22:58+0300
dünya
joe biden
suudi arabistan
opec
petrol
benzin
abd
jake sullivan
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren azaltma kararından dolayı Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden değerlendirirken acele etmeyeceğini ve 'metodik' olacağını söyledi.Sullivan, CNN'deki 'Birliğin Durumu' programına verdiği mülakatta, "Başkan aceleci davranmayacak. Metodik, stratejik hareket edecek ve Kongre'deki her iki partinin üyelerine danışmak için zaman ayıracak" diye konuştu.Biden'ın Kongre üyeleri ile yüz yüze oturup seçenekler üzerinde tartışacağını belirten Sullivan, OPEC+ kararı nedeniyle Suudi Arabistan'a verilecek cevaplar arasında seçeneklerin ABD güvenlik yardımındaki değişiklikleri de içerebileceğini kaydetti.Jake Sullivan, gelecek ay Endonezya'da yapılacak G20 zirvesinde, Biden'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmeyi planlamadığı bilgisini de paylaştı.G20 Zirvesi 15-16 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda yapılacak.Biden, Veliaht Prens Bin Selman ile en son 15 Temmuz'da Cidde'deki Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında bir araya gelmişti.Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, 5 Ekim'de Viyana'da düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221014/abdli-senator-biden-yonetimi-ve-kongre-suudi-arabistana-silah-satisini-askiya-alabilir-1062322388.html
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joe biden, suudi arabistan, opec, petrol, benzin, abd, jake sullivan
joe biden, suudi arabistan, opec, petrol, benzin, abd, jake sullivan

Sullivan: Biden, OPEC+ kararı nedeniyle Suudi Arabistan ile ilişkilerde metodik davranacak

22:58 16.10.2022
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2022
© Sputnik / Стрингер
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD Başkanı Biden'ın, OPEC+ grubunun petrol üretimini kasımdan itibaren azaltma kararından dolayı Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden değerlendirirken acele etmeyeceğini ve 'metodik' olacağını söyledi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren azaltma kararından dolayı Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden değerlendirirken acele etmeyeceğini ve 'metodik' olacağını söyledi.
Sullivan, CNN'deki 'Birliğin Durumu' programına verdiği mülakatta, "Başkan aceleci davranmayacak. Metodik, stratejik hareket edecek ve Kongre'deki her iki partinin üyelerine danışmak için zaman ayıracak" diye konuştu.
Biden'ın Kongre üyeleri ile yüz yüze oturup seçenekler üzerinde tartışacağını belirten Sullivan, OPEC+ kararı nedeniyle Suudi Arabistan'a verilecek cevaplar arasında seçeneklerin ABD güvenlik yardımındaki değişiklikleri de içerebileceğini kaydetti.
Jake Sullivan, gelecek ay Endonezya'da yapılacak G20 zirvesinde, Biden'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmeyi planlamadığı bilgisini de paylaştı.
G20 Zirvesi 15-16 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda yapılacak.
Biden, Veliaht Prens Bin Selman ile en son 15 Temmuz'da Cidde'deki Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında bir araya gelmişti.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, 5 Ekim'de Viyana'da düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.
ABD Başkanı Joe Biden ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
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