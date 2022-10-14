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ABD'li senatör: Biden yönetimi ve Kongre, Suudi Arabistan'a silah satışını askıya alabilir
ABD'li senatör: Biden yönetimi ve Kongre, Suudi Arabistan'a silah satışını askıya alabilir
ABD'li Demokrat Senatör Chris Coons, OPEC+'ın petrol üretimini azaltma kararının ardından ABD Başkanı Joe Biden ve Kongre'nin bu ülkeye yönelik silah... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T22:08+0300
2022-10-14T22:08+0300
dünya
suudi arabistan
abd
joe biden
silah satışı
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Coons, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, OPEC+ grubunun petrol üretimini düşürme kararının ardından ABD ve Suudi Arabistan arasında yaşanan gerginliğe işaret etti.Senato Dış İlişkiler Komitesi Üyesi de olan Coons, "Hem Biden yönetiminin hem de Senatonun bu konu hakkında adım attığını göreceksiniz. Bu konudaki en olası adım ise Suudi Arabistan'a silah satışlarını askıya almaktır" ifadelerini kullandı.OPEC+ grubunun söz konusu kararının ardından ülkede birçok Kongre üyesi, Suudi Arabistan'a silah satışlarının askıya alınması konusunda çağrılarda bulunuyor.Ne olmuştu?OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de ABD Başkanı Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221011/beyaz-saray-suudi-arabistan-ile-iliskilerimizi-yeniden-degerlendirmemiz-gerekiyor-1062192268.html
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suudi arabistan, abd, joe biden, silah satışı
suudi arabistan, abd, joe biden, silah satışı

ABD'li senatör: Biden yönetimi ve Kongre, Suudi Arabistan'a silah satışını askıya alabilir

22:08 14.10.2022
© AAABD Başkanı Joe Biden ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
ABD Başkanı Joe Biden ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
© AA
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ABD'li Demokrat Senatör Chris Coons, OPEC+'ın petrol üretimini azaltma kararının ardından ABD Başkanı Joe Biden ve Kongre'nin bu ülkeye yönelik silah satışlarını askıya alma yönünde adım atabileceğini söyledi.
Coons, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, OPEC+ grubunun petrol üretimini düşürme kararının ardından ABD ve Suudi Arabistan arasında yaşanan gerginliğe işaret etti.
Senato Dış İlişkiler Komitesi Üyesi de olan Coons, "Hem Biden yönetiminin hem de Senatonun bu konu hakkında adım attığını göreceksiniz. Bu konudaki en olası adım ise Suudi Arabistan'a silah satışlarını askıya almaktır" ifadelerini kullandı.
OPEC+ grubunun söz konusu kararının ardından ülkede birçok Kongre üyesi, Suudi Arabistan'a silah satışlarının askıya alınması konusunda çağrılarda bulunuyor.

Ne olmuştu?

OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.
Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de ABD Başkanı Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.
Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
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