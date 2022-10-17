https://sputniknews.com.tr/20221017/esenyurtta-rezidansta-yangin-itfaiye-ekipleri-sevk-edildi-1062404291.html
Esenyurt'taki bir rezidansta yangın: İtfaiye ekipleri sevk edildi
Esenyurt'taki bir rezidansta yangın: İtfaiye ekipleri sevk edildi
İstanbul Esenyurt'ta bir rezidansta yangın meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T14:27+0300
2022-10-17T14:27+0300
2022-10-17T14:28+0300
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istanbul, esenyurt
Esenyurt'taki bir rezidansta yangın: İtfaiye ekipleri sevk edildi
14:27 17.10.2022 (güncellendi: 14:28 17.10.2022) Abone ol
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İstanbul Esenyurt'ta bir rezidansta yangın meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.