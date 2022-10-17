Türkiye
SON DAKİKA | Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Gerçekten utanmaz ve aymaz olmak gerekiyor
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221017/esenyurtta-rezidansta-yangin-itfaiye-ekipleri-sevk-edildi-1062404291.html
Esenyurt'taki bir rezidansta yangın: İtfaiye ekipleri sevk edildi
Esenyurt'taki bir rezidansta yangın: İtfaiye ekipleri sevk edildi
İstanbul Esenyurt'ta bir rezidansta yangın meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T14:27+0300
2022-10-17T14:28+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
türkiye
istanbul
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, esenyurt
istanbul, esenyurt

Esenyurt'taki bir rezidansta yangın: İtfaiye ekipleri sevk edildi

14:27 17.10.2022 (güncellendi: 14:28 17.10.2022)
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Esenyurt'ta bir rezidansta yangın meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала