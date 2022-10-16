https://sputniknews.com.tr/20221016/kadikoydeki-24-katli-binanin-ucuncu-katinda-yeniden-yangin-cikti-1062373465.html

Kadıköy'deki 24 katlı binanın üçüncü katında yeniden yangın çıktı

Kadıköy'deki 24 katlı binanın üçüncü katında yeniden yangın çıktı

Kadıköy'de dün akşam çıkan yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü 24 katlı binada yeniden çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. 16.10.2022, Sputnik Türkiye

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kadıköy

yangın

türkiye

fikirtepe

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Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 24 katlı binanın bu kez 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.Ekiplerin, binadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 24 katlı binada dün akşam alt katlarda başlayan yangın, kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaşmıştı.Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20221016/1062371810.html

kadıköy

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